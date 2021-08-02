«Вали, одноногий таракан». Инвалида с маленькой дочкой выгоняют на улицу из-за долга

— История драматическая, нужно разбираться в обстоятельствах, ему нужно помочь. Я убежден, что лучше всего с этой задачей справятся правозащитные организации и структуры, смогут помочь ему отстоять права и сохранить достоинство. Тем более что в Свердловской области эти организации сильные, — считает Федотов.



С коллегой согласился директор московской коллегии адвокатов Дмитрий Аграновский. Эксперт рекомендует в подобных ситуациях обращаться к правозащитникам, которые обладают юридическим образованием и смогут помочь разобраться в проблеме.



— Можно жаловаться омбудсменам, обратиться в прокуратуру, лучше всего отправить обращения во все возможные инстанции. Это не дает стопроцентной гарантии, что проблема решится, ведь уже есть решения судов, и закон, скорее всего, не на стороне Андрея, но может произойти чудо, — пояснил Аграновский. — Я бы посоветовал попробовать обратиться к главам партий, скоро выборы, и все стараются помочь избирателям. Предвыборный период — это единственный момент, когда власть нас слышит и становится необычайно деятельной.



Удастся ли екатеринбуржцу оспорить решение суда, пока не известно, но Андрей не планирует опускать руки и будет дальше бороться за свое жилье.

