«Вали, одноногий таракан». Инвалида с маленькой дочкой выгоняют на улицу из-за долга

После несчастного случая в армии Андрей Хлыбов потерял ногу, но, став инвалидом, не опустил рук. Он получил образование в аграрном университете, купил участок земли — 100 гектаров — и занялся фермерским хозяйством. Андрей разводил скот, выращивал овощи и фрукты, нанимал в летний сезон в помощь рабочих. Усердно работать его мотивировала маленькая дочь: шестилетнюю Свету папа воспитывает один.
На развитие бизнеса Андрею понадобились деньги, и тогда он взял кредит в Сбербанке в 2015 году —
Два года Андрей исправно гасил задолженность, но в 2017 году у него возникли проблемы. Предприниматель направил в банк заявление с просьбой отсрочить платеж по основному долгу. Он утверждает, что при этом продолжал выплачивать суммы по процентам.
По словам Хлыбова, он частично гасил кредит вплоть до ноября 2019 года, а
— Я до последнего надеялся, что это недоразумение. Я всегда на связи, но не было даже звонков о том, что из-за долга дело передают в суд, — заявил Андрей. — Я не получал писем, меня не приглашали в суд, а просто поставили перед фактом: вы бездомные. Квартиру продали за
Андрей обратился к судебным приставам с вопросом о том, не ошиблись ли они. Ему предложили написать жалобу и объяснили, что изымают квартиру по решению суда.
— В марте 2020-го двери квартиры взломали. Я боюсь выходить из дома, потому что кажется, что в какой-то момент некуда будет вернуться — замки сменят, — говорит фермер. — Сейчас приставы давят на меня: если не съеду через неделю, мне будут выписывать штрафы, каждый раз по две тысячи рублей.
Андрей Хлыбов пытался добиться возвращения квартиры в двух судах, доказывал, что может выплачивать кредит, но решение оставляли прежним: залоговую квартиру продать, часть суммы отдать Сбербанку в счет оплаты долга, остальное вернуть бывшему владельцу квартиры.
— Юрист даже не поверил, когда услышал мою историю. В документах по первому суду за меня кто-то подписывался, ставил просто инициалы и фамилию, о продаже квартиры не уведомили, — заявил Андрей. — Мы на заседаниях объясняем это, судьи даже не слушают, просто оставляют решение без изменений. Никому нет дела до аргументов, мне стыдно за нашу страну.
По словам Хлыбова, его долг по ипотеке составлял всего
— Платежи по жилищному кредиту от заемщика перестали поступать после января 2018 года. В декабре 2018 года банк обратился в суд для взыскания задолженности по жилищному кредиту, — заявили в пресс-службе Сбербанка. — Общая сумма задолженности позволяла реализовать предоставленную законом возможность обратить взыскание на заложенную квартиру. Исковые требования банка были удовлетворены, в том числе на заседании с личным участием заемщика.
Судебные приставы уточнили, что действовали согласно решению суда, а публичные торги и продажу квартиры произвели сотрудники Росимущества. Со своей стороны приставы проинформировали Хлыбова о выселении.
— Должнику неоднократно вручалось требование об исполнении решения суда. Должник обратился в суд за приостановлением исполнительного производства, судом ему было отказано в удовлетворении исковых требований, — уточнили в областной службе судебных приставов.
Не добившись справедливости в трех судах, отец и бизнесмен готов на крайние меры.
— Я писал обращения в прокуратуру, Следственный комитет, полицию — всё без толку. Мне нечего делать — если нужно, я дойду до президента, до Верховного суда, — заявил Андрей Хлыбов. — Если меня выселят, я на инвалидном кресле выеду на главную площадь вместе с дочкой и буду там жить.
В ситуацию обещал вмешаться свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Он заявил, что вместе с юристами изучит документы и окажет поддержку отцу-инвалиду.
— Нужно смотреть документы, но мы готовы включиться в ситуацию, привлечь социальные службы, учитывая, что имеем дело не только с отцом-одиночкой с ребенком, но и с человеком с ограниченными возможностями здоровья, — считает Мороков. — Необходимо определить, на каком этапе проблема. Вопрос очень сложный, банки редко идут на послабления, но это не значит, что сделать ничего нельзя.
29 июля Андрея Хлыбова с шестилетней дочкой должны были выселить из квартиры. Ему пришло соответствующее письмо от судебных приставов. К проблеме уже подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которой удалось договориться с приставами отсрочить исполнение судебного решения.
— Состоялась первая встреча. Очень непростая ситуация у семьи. Я считаю, что банкам нужно предупреждать и ставить в известность клиента о том, что он может остаться без дома. Можно сколько угодно говорить, что человек сам виноват, если не платил долг по кредиту, но у банков тоже должна быть ответственность, — отметила омбудсмен. — Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно проводить реструктуризацию задолженности. Мы постараемся сохранить этой семье квартиру, найти если не юридические, то моральные основания для решения конфликта.
Также омбудсмен подчеркнула, что в банковской системе нужны изменения, потому что в данный момент жители могут легко потерять свою собственность, когда берут кредит.
Правозащитник, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подчеркнул, что, согласно решению Конституционного суда, у человека не могут отобрать единственное жилье. Банк в случае изъятия квартиры должен предоставлять другое жилое помещение. Однако у Андрея не тот случай, мужчина официально был прописан в квартире старшего сына, поэтому собственное жилье екатеринбуржца не считается единственным.
— История драматическая, нужно разбираться в обстоятельствах, ему нужно помочь. Я убежден, что лучше всего с этой задачей справятся правозащитные организации и структуры, смогут помочь ему отстоять права и сохранить достоинство. Тем более что в Свердловской области эти организации сильные, — считает Федотов.
С коллегой согласился директор московской коллегии адвокатов Дмитрий Аграновский. Эксперт рекомендует в подобных ситуациях обращаться к правозащитникам, которые обладают юридическим образованием и смогут помочь разобраться в проблеме.
— Можно жаловаться омбудсменам, обратиться в прокуратуру, лучше всего отправить обращения во все возможные инстанции. Это не дает стопроцентной гарантии, что проблема решится, ведь уже есть решения судов, и закон, скорее всего, не на стороне Андрея, но может произойти чудо, — пояснил Аграновский. — Я бы посоветовал попробовать обратиться к главам партий, скоро выборы, и все стараются помочь избирателям. Предвыборный период — это единственный момент, когда власть нас слышит и становится необычайно деятельной.
Удастся ли екатеринбуржцу оспорить решение суда, пока не известно, но Андрей не планирует опускать руки и будет дальше бороться за свое жилье.