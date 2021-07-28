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В России хотят ввести День отцов. Детский омбудсмен объяснила, зачем это нужно

Праздновать новый праздник предлагается в третье воскресенье октября

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День отца, по мнению детского омбудсмена, будет не только большим подарком для всех пап, но и для всех жителей России

День отца, по мнению детского омбудсмена, будет не только большим подарком для всех пап, но и для всех жителей России

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Минтруд вынес на общественное обсуждение предложение о новом празднике — Дне отцов. Предложение изначально поступило от уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. По словам омбудсмена, к ней с этой инициативой обратились сами отцы.

— В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей, — пояснила Кузнецова.

День отцов самостоятельно отмечают в 28 регионах, однако на федеральном уровне такого праздника нет. Если инициатива пройдет обсуждение, праздновать предлагается в третье воскресенье октября.

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Анна КузнецоваМинтрудотцыпраздниксемьяДень отцов
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