Россияне стали толерантнее относиться к однополым бракам

К однополым бракам большинство россиян относится отрицательно — против 75% опрошенных. Однако еще шесть лет назад такого мнения придерживались 80%. Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% — скорее согласны с такой позицией. Впрочем, брак в России возможен только между мужчиной и женщиной — это и раньше было прописано в Семейном кодексе, а с недавних пор ограничение внесено и в Конституцию.