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Россияне стали толерантнее относиться к однополым бракам

Об этом говорит опрос ВЦИОМ

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Против однополых браков 75% россиян

Против однополых браков 75% россиян

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Россияне стали толерантней относиться к сексуальным меньшинствам и их бракам. Однако большинство всё еще против нетрадиционных отношений. Согласно опросам ВЦИОМ, за последние 17 лет увеличилась доля людей, считающих, что сексуальная ориентация — личное дело каждого: на 7% с 2004 года.

— Доля тех, кто считают, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом с 20 до 11%, — говорится в отчете ВЦИОМ.

Стабильной, однако, остается доля людей, считающих, что представители сексуальных меньшинств — это больные люди, которым нужна медицинская помощь. В течение 17 лет значения находятся в интервале от 20% до 23%. Это мнение наиболее популярно среди мужчин и людей старше 60 лет.

К однополым бракам большинство россиян относится отрицательно — против 75% опрошенных. Однако еще шесть лет назад такого мнения придерживались 80%. Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% — скорее согласны с такой позицией. Впрочем, брак в России возможен только между мужчиной и женщиной — это и раньше было прописано в Семейном кодексе, а с недавних пор ограничение внесено и в Конституцию.

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ВЦИОМсемьяоднополые браки
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