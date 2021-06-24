«Мне ничего не мешает в жизни, кроме дверей и потолков»: как живется самому высокому школьнику России

Ученика
Несмотря на выдающиеся данные, баскетболу он предпочитает настольный теннис, много читает (иногда за раз берет
Прадеды-богатыри
Ярослав Тишин давно обогнал по росту всех своих родственников и знакомых. Даже отчим с ростом в
— В первом классе он был просто высоким, но особо не отличался от одноклассников. А вот начиная со второго класса его уже начали принимать за старшеклассника. Младшие и старшие школьники у нас учатся в разных крыльях школы, поэтому его несколько раз дежурные выгоняли в старшее отделение, пока не выучили, что он просто очень высокий младшеклассник. Ну и грамота у него была за самый высокий рост, так учительница решила его «отметить», может, в шутку. Потому что отмечать уже тогда было за что: еще до школы он начал много читать, любимыми предметами были русский язык и литература. Первую книгу свою, это «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, он прочитал в шесть лет. Он не из тех детей, которых нужно было заставлять читать, он сам тянется к этому, даже с фонариком под одеялом с книжкой сидел, — с улыбкой вспоминает мама Ярослава.
Рост и раннее взросление
Четыре года назад старший брат Ярослава серьезно заболел — на протяжении двух лет семья боролась за его жизнь, делали сложнейшие операции в Санкт-Петербурге по пересадке костного мозга, но спасти подростка не удалось.
— Вы знаете, он очень заботливый брат. Когда мы со старшим сыном были в больнице в Питере два с половиной года с перерывами, в Красноярске оставались двое младших сыновей, им на тот момент было два и четыре года соответственно. И он каждого, можно сказать, вынянчил, вырастил, в ущерб своим каким-то интересам. Я могла на него положиться уже тогда, он большой молодец, — поделилась мама Ярослава.
Рекорд
Ситуация с гибелью брата замкнула Ярослава в себе. Чтобы школьник немного отвлекся и стал более открытым, в семье вспомнили про его высокий рост и подали заявку в Книгу рекордов России. Для видеофиксации рекорда потолки в квартире Тишиных оказались слишком низкими. Пришлось выйти в подъезд и замерять рост специальным лазером. В несколько подходов в прямом эфире эксперты из Книги рекордов России зафиксировали его рост —
— Я видела, как замеряли рост у школьника-рекордсмена в Китае. Он не стоял, а лежал — при таких условиях рост получается еще больше. Ведь у Ярослава уже от набитых шишек на голове — он не проходит в дверные проемы и так далее — сформировалась небольшая сутулость, которая в итоге снижает рост. Да и стоять по стойке смирно для фиксации рекорда было тяжело, — вспомнила Оксана Юрьевна.
Из гуманитария в технари
Ярослав — разносторонний школьник. Он часами может проводить время в библиотеке — ему нравится атмосфера читального зала и уединения. Но мы встретились с ним в школе цифровых технологий, где он занимается около двух лет.
На дополнительное занятие в летнюю жару пришли только самые увлеченные техникой — Ярослав и еще два школьника. За семь занятий
Преподаватели школы ценят Ярослава: приятно работать с увлеченным учеником, который не пропускает уроки, приходит заранее и с интересом выполняет задания. Правда, те, кто увидел его в первый раз, принимают за родителя. Вот как эту встречу описывает его преподаватель Александр:
— Когда к нам впервые зашел Ярослав, я подумал, что это родитель пришел за ребенком. Смотрю, какой-то мужчина сел к нам за стол... поделку, что ли, собирать? Но когда я подошел поближе, смотрю, что лицо очень молодое — ему тогда было
Он всегда приходит заранее на занятия, видно, что ему нравится. Быстро сам научился паять, занимался схемотехникой, чертежами. Он постоянно предлагает какие-то свои решения для уже предложенных заданий, — перечисляет преподаватель.
С особой гордостью родители парня говорят о его любви к итальянской кухне — блюда и соусы к ним он сам готовит на домашней кухне. Любит парень и спорт, но высокий рост пока накладывает свои коррективы — большие нагрузки ему испытывать нельзя. Поэтому он ходит в бассейн и играет в настольный теннис. Вроде бы очевидный выбор в сторону баскетбола после нескольких пробных занятий Ярослав отмел — ему просто не понравилось. Возможно, через несколько лет он поменяет свое мнение.
— Понимаете, мое тело слишком быстро выросло, и если для других
У кого-то есть красивые зеленые глаза, кто-то умеет что-то делать лучше всех. У меня есть такая особенность, мне дан высокий рост. Я считаю, что это хорошо и даже будет помогать мне в жизни, — подытожил самый высокий школьник в России.