«Мне ничего не мешает в жизни, кроме дверей и потолков»: как живется самому высокому школьнику России

Прадеды-богатыри



Ярослав Тишин давно обогнал по росту всех своих родственников и знакомых. Даже отчим с ростом в 185 сантиметров на голову ниже школьника. Мама Ярослава Оксана Юрьевна вспоминает рассказы бабушки по своей линии. Сто лет назад прадедушки Ярослава напоминали настоящих сибирских богатырей — не помещались в дверные проемы, были высокими и широкими в плечах. Валили лес и бесстрашно ходили на медведя. Ярослав, по словам мамы, мог получить такие данные именно от них. Остальные сыновья Оксаны ростом ниже своего брата.



— В первом классе он был просто высоким, но особо не отличался от одноклассников. А вот начиная со второго класса его уже начали принимать за старшеклассника. Младшие и старшие школьники у нас учатся в разных крыльях школы, поэтому его несколько раз дежурные выгоняли в старшее отделение, пока не выучили, что он просто очень высокий младшеклассник. Ну и грамота у него была за самый высокий рост, так учительница решила его «отметить», может, в шутку. Потому что отмечать уже тогда было за что: еще до школы он начал много читать, любимыми предметами были русский язык и литература. Первую книгу свою, это «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, он прочитал в шесть лет. Он не из тех детей, которых нужно было заставлять читать, он сам тянется к этому, даже с фонариком под одеялом с книжкой сидел, — с улыбкой вспоминает мама Ярослава.