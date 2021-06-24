24 июня четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 72.67
eur 86.71
Тема дняПочему в Сибири уже 3 месяца нет полпреда?

Все новости

Все новости

«Мне ничего не мешает в жизни, кроме дверей и потолков»: как живется самому высокому школьнику России

Сибиряк Ярослав Тишин к 14 годам вырос до 208 сантиметров

4 272
26Обсудить

Поделиться

К повышенному вниманию Ярославу не привыкать. После рекорда его стало еще больше, но он уже привык

К повышенному вниманию Ярославу не привыкать. После рекорда его стало еще больше, но он уже привык

Поделиться

Ученика 7-го класса из Красноярска признали самым высоким школьником в России и внесли запись в Книгу рекордов страны. Это произошло в марте. На тот момент Ярославу Тишину было 13 лет, но его феноменальный рост в 208 сантиметров обеспечил ему рекорд на год вперед — среди 14-летних подростков в России просто нет никого выше красноярца.

Несмотря на выдающиеся данные, баскетболу он предпочитает настольный теннис, много читает (иногда за раз берет 12 книг в библиотеке), любит готовить изысканные блюда и конструировать роботов в кружке для юных техников. Подробности — в материале NGS24.RU.

Прадеды-богатыри

Ярослав Тишин давно обогнал по росту всех своих родственников и знакомых. Даже отчим с ростом в 185 сантиметров на голову ниже школьника. Мама Ярослава Оксана Юрьевна вспоминает рассказы бабушки по своей линии. Сто лет назад прадедушки Ярослава напоминали настоящих сибирских богатырей — не помещались в дверные проемы, были высокими и широкими в плечах. Валили лес и бесстрашно ходили на медведя. Ярослав, по словам мамы, мог получить такие данные именно от них. Остальные сыновья Оксаны ростом ниже своего брата.

— В первом классе он был просто высоким, но особо не отличался от одноклассников. А вот начиная со второго класса его уже начали принимать за старшеклассника. Младшие и старшие школьники у нас учатся в разных крыльях школы, поэтому его несколько раз дежурные выгоняли в старшее отделение, пока не выучили, что он просто очень высокий младшеклассник. Ну и грамота у него была за самый высокий рост, так учительница решила его «отметить», может, в шутку. Потому что отмечать уже тогда было за что: еще до школы он начал много читать, любимыми предметами были русский язык и литература. Первую книгу свою, это «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, он прочитал в шесть лет. Он не из тех детей, которых нужно было заставлять читать, он сам тянется к этому, даже с фонариком под одеялом с книжкой сидел, — с улыбкой вспоминает мама Ярослава.

Среди родных и близких Ярослав давно стал самым высоким

Среди родных и близких Ярослав давно стал самым высоким

Поделиться

Сейчас рост парня — 208 сантиметров, но игре в баскетбол он предпочитает чтение книг. Последняя — «Человек-невидимка» Герберта Уэллса

Сейчас рост парня — 208 сантиметров, но игре в баскетбол он предпочитает чтение книг. Последняя — «Человек-невидимка» Герберта Уэллса

Поделиться

Рост и раннее взросление

Четыре года назад старший брат Ярослава серьезно заболел — на протяжении двух лет семья боролась за его жизнь, делали сложнейшие операции в Санкт-Петербурге по пересадке костного мозга, но спасти подростка не удалось.

— Вы знаете, он очень заботливый брат. Когда мы со старшим сыном были в больнице в Питере два с половиной года с перерывами, в Красноярске оставались двое младших сыновей, им на тот момент было два и четыре года соответственно. И он каждого, можно сказать, вынянчил, вырастил, в ущерб своим каким-то интересам. Я могла на него положиться уже тогда, он большой молодец, — поделилась мама Ярослава.

Ярослав с младшими братьями

Ярослав с младшими братьями

Поделиться

Рекорд

Ситуация с гибелью брата замкнула Ярослава в себе. Чтобы школьник немного отвлекся и стал более открытым, в семье вспомнили про его высокий рост и подали заявку в Книгу рекордов России. Для видеофиксации рекорда потолки в квартире Тишиных оказались слишком низкими. Пришлось выйти в подъезд и замерять рост специальным лазером. В несколько подходов в прямом эфире эксперты из Книги рекордов России зафиксировали его рост — 208 сантиметров.

— Я видела, как замеряли рост у школьника-рекордсмена в Китае. Он не стоял, а лежал — при таких условиях рост получается еще больше. Ведь у Ярослава уже от набитых шишек на голове — он не проходит в дверные проемы и так далее — сформировалась небольшая сутулость, которая в итоге снижает рост. Да и стоять по стойке смирно для фиксации рекорда было тяжело, — вспомнила Оксана Юрьевна.

Из гуманитария в технари

Ярослав — разносторонний школьник. Он часами может проводить время в библиотеке — ему нравится атмосфера читального зала и уединения. Но мы встретились с ним в школе цифровых технологий, где он занимается около двух лет.

На дополнительное занятие в летнюю жару пришли только самые увлеченные техникой — Ярослав и еще два школьника. За семь занятий 13-летним парням удалось собрать манипулятор, написать код для его движений, напечатать недостающие детали на 3D-принтере, отладить работу. Ярослав еще и подключил всю конструкцию к телефону и управляет ей через блютус. Это, как говорится, задание под звездочкой.

На сборку манипулятора в школе ушло полтора месяца (занятия раз в неделю)

На сборку манипулятора в школе ушло полтора месяца (занятия раз в неделю)

Поделиться

Преподаватели школы ценят Ярослава: приятно работать с увлеченным учеником, который не пропускает уроки, приходит заранее и с интересом выполняет задания. Правда, те, кто увидел его в первый раз, принимают за родителя. Вот как эту встречу описывает его преподаватель Александр:

— Когда к нам впервые зашел Ярослав, я подумал, что это родитель пришел за ребенком. Смотрю, какой-то мужчина сел к нам за стол... поделку, что ли, собирать? Но когда я подошел поближе, смотрю, что лицо очень молодое — ему тогда было 12 лет, но он выше меня был точно на целую голову. Когда на занятия приходят девочки, они тоже первое время удивляются и думают, что это не ученик. Но потом абсолютно все ребята сдружились с Ярославом, и никто особо не обращает внимание на его рост.

Он всегда приходит заранее на занятия, видно, что ему нравится. Быстро сам научился паять, занимался схемотехникой, чертежами. Он постоянно предлагает какие-то свои решения для уже предложенных заданий, — перечисляет преподаватель.

Учитель и ученик у доски

Учитель и ученик у доски

Поделиться

С особой гордостью родители парня говорят о его любви к итальянской кухне — блюда и соусы к ним он сам готовит на домашней кухне. Любит парень и спорт, но высокий рост пока накладывает свои коррективы — большие нагрузки ему испытывать нельзя. Поэтому он ходит в бассейн и играет в настольный теннис. Вроде бы очевидный выбор в сторону баскетбола после нескольких пробных занятий Ярослав отмел — ему просто не понравилось. Возможно, через несколько лет он поменяет свое мнение.

— Понимаете, мое тело слишком быстро выросло, и если для других 10 раз отжаться в моем возрасте — это легко, то для меня это непосильный труд. Сейчас мне ничего не мешает в жизни, кроме дверей и потолков, особенно если задумаюсь — шишек не избежать. (Улыбается.)

У кого-то есть красивые зеленые глаза, кто-то умеет что-то делать лучше всех. У меня есть такая особенность, мне дан высокий рост. Я считаю, что это хорошо и даже будет помогать мне в жизни, — подытожил самый высокий школьник в России.

Кем подросток станет в будущем, он еще не решил. Но очень хочет «что-то делать своими руками»

Кем подросток станет в будущем, он еще не решил. Но очень хочет «что-то делать своими руками»

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Книга рекордов Россиирекордсменшкольник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...