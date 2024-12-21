Заходили в «не ту дверь», уезжали за границу и теряли миллионы: что стало с участниками голой вечеринки спустя год

Ровно год назад, 21 декабря 2023 года, в столичном клубе Mutabor (который сейчас уже не существует), прогремела, пожалуй, самая эпатажная вечеринка за всю историю российского шоу-бизнеса. Блогерша Анастасия Ивлеева устроила масштабную тусовку в стиле Almost Naked («почти голые»), на которую в откровенных образах пришли многие российские звезды. В их числе Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Джиган, Vacio и многие другие артисты и блогеры.
Этот вечер оставил огромный след в жизни участников тусовки. Многие из них лишись крупных проектов и рекламных контрактов прямо перед прибыльным новогодним сезоном. Некоторым звездам, чтобы спасти свою карьеру и гонорары, пришлось многократно извиняться перед общественностью за посещение вечеринки, кто-то вовсе угодил в изолятор, а после уехал из России.
MSK1.RU решил узнать, как сложилась судьба гостей и организаторов голой вечеринки после того злополучного вечера.
Настя Ивлеева
Самая большая волна хейта обрушилась на Анастасию Ивлееву, которая организовала эту вечеринку. Блогерша пыталась оправдаться перед общественностью за то, что фотографии с того вечера попали в интернет, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, а весной пожертвовала деньги на нужды бойцов СВО.
Все попытки Насти вернуть благосклонность зрителей не увенчались успехом. После скандальной тусовки компании массово стали прекращать сотрудничество с Ивлеевой. Не сложилась и кинокарьера блогерши: она должна была появиться в этом году в некоторых фильмах и сериалах, но их пересняли, заменив Настю другими актрисами, или и вовсе не выпустили в прокат.
Помимо хейта, у Ивлеевой начались проблемы с законом. Сначала за организацию вечеринки Лефортовский районный суд Москвы назначил ей штраф 100 тысяч рублей. После этого на нее ополчились сотрудники и проверяли на уклонение от налогов. В апреле ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. А в июне ее счета заблокировали.
Отстраненная от рекламных и творческих проектов, Ивлеева в этом году попыталась удариться в бизнес. Летом совместно с Александром Пичугиным она открыла ресторан азиатской кухни — Nudles by Ivleeva. Заведение расположилось недалеко от Красной площади в Москве. Впрочем, и тут не обошлось без скандала: общественников возмутила реклама ресторана.
Кажется, в ближайшее время нас ждут новые проекты от Ивлеевой. Во время прямой линии Путина в своем Telegram-канале она написала: «Смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа».
Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Он представитель известной династии — внук советского писателя Юлиана Семенова и правнук детской писательницы Натальи Кончаловской, матери Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
Vacio
26-летний рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, стал звездой вечеринки Ивлеевой. Видимо, он слишком буквально понял раскрепощенный дресс-код мероприятия: из одежды на нём был только носок Balenciaga на члене и кроссовки.
Правоохранители такой откровенный образ не оценили и на следующий день после эпатажной тусовки арестовали парня на 15 суток. В начале января рэпера снова отправили под арест: он якобы матерился на выходе из спецприемника. Также музыканту назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за слив фотографий с вечеринки в Telegram-канал Mash.
В своей отповеди музыкант признавался в любви России, говорил, что в курсе, как стране нелегко, рассказывал, что «просто хотел подарить всем хорошее настроение» и развлечь публику «самым смелым образом».
После двух арестов Vacio должен был отправиться на срочную службу в весенний призыв. До этого исполнитель был признан негодным к службе из-за псориаза. Новая медкомиссия военкомата Савеловского района признала его годным. Однако накануне 13 мая, когда у рэпера была повестка в военкомат, он внезапно уехал из России.
Спустя две недели появилась информация, что молодой человек решил отказаться от российского гражданства. После этого Vacio пропал из инфополя.
Филипп Киркоров
В числе участников звездной вечеринки был и король российской эстрады Филипп Киркоров. Когда вокруг гостей праздника Ивлеевой начали сгущаться тучи, он в скромной черной водолазке записал извинительное обращение, легендарное «зашел не в ту дверь», которое пользователи соцсетей растащили на мемы.
Впрочем, оправдания певца не сработали. После голой вечеринки его поспешно вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё» и новогодних концертов. Досталось даже его камео в «Сватах» — и то удалили из сериала.
За прошедший год артист всячески пытался «реабилитироваться» в глазах общественности. Разноцветные костюмы с яркими стразами и многочисленными украшениями пришлось сменить на более классические и сдержанные образы. А в феврале посетил ДНР, где спел перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке, привез гуманитарную помощь и подарки раненым.
Вскоре после поездки в ДНР Филипп Киркоров начал возвращаться на телеэкраны и светские музыкальные премии. При любом удобном случае поп-король не упускает возможности едко высказаться в сторону Ивлеевой и даже насолить ей. 20 декабря в своих соцсетях певец опубликовал пост, в котором заявил, что из-за него блогершу лишили роли в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука».
«Очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров.
Anna Asti
Певица Anna Asti, которая выступила на вечеринке Ивлеевой, столкнулась с массовой отменой концертов. Сначала в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет всё» пересняли сцену, где она в образе куклы должна была исполнить одну из песен. Вместо нее в фильме появилась Клава Кока.
В декабре она планировала выступить на новогоднем корпоративе в компании уральского миллиардера Андрея Симановского «Сима-ленд», но вместо нее сотрудников поздравила Пелагея. Затем отменили и новогодний концерт Anna Asti в московской «Барвихе Luxury Village». Из-за этого артистка потеряла около 6,5 миллиона рублей.
После этого певица уехала из страны, чтобы восстановиться после операции. Затем она вернулась в Россию, чтобы встретиться с подопечными фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Постепенно артистка начала возвращаться и на сцену. В мае она выступила на музыкальной премии «Жара Music Awards». Публика встретила ее бурными овациями. В тот вечер ее удостоили нескольких наград.
К концу года карьера певицы окончательно вернулась в прежнее русло. Анна поехала в тур по десяткам городов России и собирала полные залы. Однако спокойная жизнь артистки длилась недолго. В декабре она рассказала, что стала жертвой преступников, которые взломали ее телефон и, вымогая у нее кругленькие суммы, шантажировали тем, что сольют в Сеть ее интимные фотографии.
Лолита
Лолита Милявская посетила вечеринку в полупрозрачном боди и чулках с поясом. После злополучного вечера ее карьера пошла под откос. На новогодние праздники и после у певицы было запланировано большое турне по всей стране. Однако площадки, где должны были проходить ее выступления, отказались от проведения мероприятий.
— Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся, — делилась артистка с MSK1.RU.
При этом бодрость духа певица не теряла и в соцсетях шутила над собой, что теперь она «одинокая пожилая пенсионерка» и учится быть домохозяйкой.
Но долго быть домохозяйкой Лолите не пришлось. Уже в марте она появилась на пресс-завтраке канала МУЗ-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе. Летом она в компании Владимира Маркони, Леры Кудрявцевой, Ольги Бузовой и Клавы Коки провела музыкальную премию «МУЗ-ТВ 2024: Возвращение».
Клуб Mutabor и агентство Departáment
Тусовка не прошла бесследно и для клуба, в котором собирались звезды. После голой вечеринки в клуб с обысками пришли полицейские. Здание опечатали — запланированные мероприятия пришлось перенести. А в середине января по решению суда его закрыли на 90 дней.
5 марта руководство клуба рассказало о ребрендинге заведения. В социальных сетях владельцы бывшего Mutabor объявили о новом «возвышенном образе» клуба после его временного закрытия. Теперь заведение называется ARMA.
Mutabor — один из самых знаменитых столичных клубов. Там нередко проходили концерты современных исполнителей, тематические тусовки и техно-рейвы. Площадку в соцсетях и СМИ окрестили «гнездом разврата». MSK1.RU подробно рассказывал о клубе и его владельцах.
Голая вечеринка поставила крест и на работе ивент-агентства Departáment, которое занималось организацией мероприятия Насти Ивлеевой. Владельцы компании решили закрыть ее. Процедура ликвидации была запущена 12 января, но, по данным Telegram-канала Shot, решение об этом приняли еще 28 декабря — спустя неделю после злополучного вечера.
Агентство Departáment в 2007 году основали Петр Иванов и Павел Недостоев. Компания организовывала мероприятия с участием Снуп Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. Но с 2019 года ивент-агентство терпело убытки: 20 миллионов рублей за 2019 год, 12 миллионов рублей за 2020-й, 10 миллионов за 2021-й и 325 тысяч рублей за 2022-й.