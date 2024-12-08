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Развлечения К Новому году готовы? инструкция Как составить карту желаний, чтобы всё сбылось: пошаговая инструкция

Как составить карту желаний, чтобы всё сбылось: пошаговая инструкция

Строим планы на растущую Луну или в полнолуние

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6 комментариев

В карте желаний главное — конкретизировать, что именно и когда вы хотите

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Последний месяц 2024 года начался с новолуния, и до 15 декабря Луна будет расти. Лучшего времени для того, чтобы составить карту желаний, в этом году уже не будет. Так что если вы давно искали знак, который подскажет, как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись, то вот вы его и нашли. Мы выпытали у эзотерика и психолога не только инструкцию, но и узнали, как активировать карту желаний и усилить ее действие, и на основе этого составили пошаговую инструкцию.

Зачем нужна карта желаний

Карта желаний — мощный инструмент, который помогает сосредоточиться на своих целях и притянуть желаемое. Однако для того, чтобы она действительно работала, важно не только правильно ее составить, но и выбрать подходящее время. Наиболее эффективным периодом для создания карты считается растущая Луна или полнолуние — времена, когда энергия обновления и роста особенно сильна.

— Карта желаний, или доска визуализации, представляет собой коллаж из изображений, слов и фраз, которые символизируют ваши желания и стремления, — рассказала эзотерик Алена Морозова. — Это инструмент, который помогает людям сосредоточиться на своих целях и мечтах.

Алена Морозова — парапсихолог, эзотерик.

Карта желаний работает по принципу визуализации. Когда вы видите свои цели перед глазами каждый день, это помогает вам сосредоточиться на них и направлять свои усилия на их достижение. Это своего рода напоминание о том, к чему вы стремитесь, и мотивация для действий.

Как правильно составить карту желаний

Составление карты желаний — это творческий процесс, отмечает Алена Морозова. Вот несколько шагов, которые помогут вам создать свою карту:

  1. Определите свои цели и желания. Подумайте о том, чего вы хотите достичь в разных сферах жизни: карьера, здоровье, отношения, личностный рост и т. д.

  2. Соберите материалы. Вам понадобятся журналы, фотографии, вырезки, маркеры, клей и большой лист бумаги или доска.

  3. Создайте коллаж. Разделите лист на сектора, каждый из которых будет представлять определенную сферу вашей жизни. В каждом секторе разместите изображения и слова, которые символизируют ваши желания.

  4. Разместите карту на видном месте. Важно, чтобы вы видели свою карту каждый день. Это поможет вам помнить о своих целях и работать над их достижением.

Карту желаний нужно делать на растущую Луну, в хорошем настроении, никуда не торопиться. Лучше, чтобы на обратной стороне картинок не было букв и рисунков, так как они могут блокировать желания.

Вот наглядный пример карты желаний. Составляйте свою!

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Помните, что карта желаний делается только для себя, поэтому на ней не должно быть фотографий близких людей, друзей, родственников. В центре должно быть именно ваше фото.

— Во-первых, формулируйте свои желания в настоящем времени, как будто они уже сбылись. Например, вместо «Я хочу быть здоровым» пишите «Я здоров», — подсказывает Алена Морозова. — Во-вторых, используйте позитивные утверждения и избегайте негативных формулировок. В-третьих, создавайте карту с удовольствием и верой в то, что ваши желания сбудутся. Очень важно твердое намерение воплотить желаемое в действительное.

— Составляя карту желаний, будьте конкретны — определите четкие, измеримые и достижимые цели. Вместо «Не хочу быть одиноким» скажите «Хочу завести новых друзей», — добавляет психолог Светлана Антипова. — Создавайте краткосрочные и долгосрочные цели — это поможет не терять мотивацию на пути к большим целям. Записывайте результаты — ведите дневник успехов, чтобы видеть прогресс и корректировать свои действия, а также регулярно обновляйте свою карту.

Светлана Антипова — системный семейный психолог — судьбоаналитик, коммуникативный коуч, таролог, руководитель клуба трансформационной психологии и коучинга Alter Ego.

Почему карта желаний не работает

Карта желаний — это популярный инструмент самопомощи, который помогает визуализировать наши мечты и цели. Однако многие люди разочаровываются, когда их мечты не реализуются, и считают, что карта не сработала. Светлана Антипова назвала 5 распространенных ошибок.

Нечеткая формулировка желаний

Одной из главных причин, почему карта желаний может не работать, является неясная или расплывчатая формулировка целей. Например, «Хочу быть счастливым» — это слишком общее высказывание. Вместо этого лучше конкретизировать: «Хочу съездить в Италию осенью 2025 года».

Отсутствие действий

Карта желаний — это не волшебная палочка. Она требует от нас активных действий. Если вы просто создали карту и забыли о ней, не ожидайте результатов. Установите конкретные шаги для достижения каждой цели и регулярно проверяйте свой прогресс.

Несоответствие по ценностям и подсознательная неготовность

Когда мы создаем карту желаний, важно, чтобы она вызывала положительные эмоции и вдохновение. Если желания не соответствуют вашим истинным потребностям, или вы не чувствуете связи с ними, эта карта может оказаться неэффективной. Убедитесь, что ваши мечты резонируют с вашими ценностями и желаниями. Очень важно проверить внутренние убеждения, с которыми вы живете. Если в вашей карте мира все богатые — это воры и мошенники, глупо загадывать большие деньги, ведь их, согласно вашим подсознательным программам, можно получить только нечестными поступками.

Пессимистичный настрой

Если вы не верите в возможность достижения своих целей, ваша карта может стать напоминанием о том, чего вы не можете достичь. Работайте над своим внутренним состоянием, убирайте ограничения, мешающие развитию, культивируйте позитивные установки и окружающее пространство, способствующее личностному росту.

Неправильная задача

Часто люди загадывают неправильные желания — либо заведомо нереалистичные, либо то, что навеяно модой, обществом, рекламой.

Например: вы просите очень большие деньги, намного превышающие ваше сегодняшнее состояние, но совершенно не знаете для чего они вам нужны и как их использовать. В голове рождаются образы дорогих телефонов и прочих гаджетов, автомобили, пальмы, но не факт, что это принесет удовлетворение именно вам.

Другой пример: вы загадываете деньги на покупку дома, но тогда нужно загадывать не деньги, а дом, и чем более конкретный дом, тем лучше.

Просто вырезать картинки и приклеить их на картон — этого недостаточно. Карта желаний должна быть осмысленной: представьте, как вы уже достигли своей цели, и ощутите эмоции, которые это вызывает. Это поможет усилить вашу мотивацию и сосредоточенность.

По мере изменения ваших целей и приоритетов адаптируйте свою карту желаний под новые реалии.

Создание карты желаний — это лишь первый шаг, но именно ваши действия и правильный подход к формулировке целей определят успешность этого инструмента. Не забывайте, что за каждым желанием стоит работа над собой и постоянное движение вперед!

Карта желаний помогает в достижении целей?

Да, помогает концентрироваться на планах
Нет, только отвлекает от цели
Не знаю, но хочу попробовать
Ерунда это всё!
ПО ТЕМЕ
Карта желаний Эзотерика Полнолуние Желания Мечты Психолог Психология
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Комментарии
7
Дормидонт Евлампивич
25 минут
"Желаю, чтобы все!" Полиграф Шариков ("Собачье сердце")
American Bear
25 минут
Зачем нужны карты, если у россиян одно желание. Лебидиное озеро
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