«Да у тебя ушей нет!»: Сергей Лазарев прошелся по Филиппу Киркорову на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лазарева разозлило поведение Киркорова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Финал шестого сезона шоу «Ну-ка все вместе!» удивил зрителей не только неожиданной победительницей, но и скандалами. Вчера к сотне присоединился Филипп Киркоров, а вот бессменный лидер жюри Сергей Лазарев наоборот решил покинуть шоу. Певец признался, что ему тяжело эмоционально переживать каждый сезон. Последний выдался особенно жарким. Между Киркоровым и Лазаревым произошел настоящий скандал.

Поп-король сразу занял место рядом с Сергеем Лазаревым. Сначала мнения артистов о выходящих на сцену участниках практически совпадали. Правда, Филипп Бедросович не был готов отдавать свой голос каждому финалисту, в отличие от Лазарева.

Сергей терпел избирательную позицию Киркорова, пока на сцену не вышла последняя участница — 17-летняя Элен Бадалян. Ранее Лазарев советовал девушке выбрать именно русскоязычную композицию для финала, так что девушка спела хит Полины Гагариной «Ты не целуй».

Практически вся сотня была поражена вокальными данными юной певицы, однако три эксперта все же не отдали голос Элен — в их числе оказался и Филипп Киркоров. Сергей Лазарев взбесился и нажал на кнопку за поп-короля, добавив своей фаворитке один балл.

— Вы безухие, что ли? Потому что на такое выступление не встать — это надо быть без ушей. Значит так, такого профессионализма весь сезон не показывал никто. И даже последней, в финале, 11-й она выходит и делает все безукоризненно. А вы сидите на своих местах! — выпалил Лазарев в эфире канала «Россия».

Между певцами произошел настоящий скандал на глазах у зрителей Источник: «Россия»

Певец пояснил: поп-король не хотел отдавать голос Элен, поскольку боялся, что из финала в этом случае вылетит другая участница. «И я за Филиппа нажал эту кнопку. Потому что он меня спросил: „А если я не встану и она наберет, то, получается, Флора уйдет?“» — объяснил Сергей.

После такого не сдержался и Киркоров. Он тоже ответил оппоненту криком: «Да, она меня не тронула! Она проорала свою песню. Исполнила бы соответствующий репертуар!» На что Лазарев сказал: «Да у тебя ушей нет!».

После такой перепалки Филипп Бедросович гневно покинул студию со словами: «Где там выход?». Лазарев, правда, быстро раскаялся в своем поступке и при подсчете голосов даже попросил убрать из суммы балл, который он забрал у Киркорова.

Это не первая подобная выходка Сергея Лазарева в шестом сезоне «Ну-ка, все вместе!». Ранее певец уже нажимал на кнопку за других членов жюри. Для этого он спрыгнул на несколько пролетов вниз и сделал выбор за Льва Рудина. Так Лазарев заступился за конкурсантку Арпи Абкарян, которая, по его мнению, выступила превосходно.