С отрывом в три балла: стало известно, кто победил в 11-м сезоне шоу «Голос.Дети»

Победитель получил возможность записать песню и один миллион рублей Источник: 1tv.ru











Завершился 11-й сезон шоу «Голос.Дети». По итогам отборочного тура в суперфинал вошли 14-летняя Арина Точилова из Екатеринбурга, 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга, а также 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.

Между участниками развернулась серьезная борьба — каждый был достоин заветного приза. Рассказываем, кто стал победителем.

Для финальной песни Арина из команды Юлианны Карауловой выбрала «Ветер перемен», который исполнила с детским струнным оркестром. Василий Иголкин сказал, что ему в финал помог пройти Бог и трудолюбие — и исполнил легендарный хит Муслима Магомаева «Синяя вечность». А Саид Галиуллин из команды JONY взял «Березовые сны».

Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. По правилам, Первый канал направляет всю сумму, собранную в этот вечер, на благотворительные цели.

Главная борьба была между Саидом и Василием, в итоге победу одержал Иголкин.

Победу одержал 12-летний Василий Иголкин Источник: 1tv.ru









