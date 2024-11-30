НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

вос.

 751мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
Где работает UnionPay
Кто строит новую Россию
Кризис авторынка
Копим на будущее
Актриса с ДЦП
Новости в Telegram
Развлечения С отрывом в три балла: стало известно, кто победил в 11-м сезоне шоу «Голос.Дети»

С отрывом в три балла: стало известно, кто победил в 11-м сезоне шоу «Голос.Дети»

Между участниками развернулась серьезная борьба

433
Написать комментарий

Победитель получил возможность записать песню и один миллион рублей

Источник:

Завершился 11-й сезон шоу «Голос.Дети». По итогам отборочного тура в суперфинал вошли 14-летняя Арина Точилова из Екатеринбурга, 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга, а также 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.

Между участниками развернулась серьезная борьба — каждый был достоин заветного приза. Рассказываем, кто стал победителем.

Для финальной песни Арина из команды Юлианны Карауловой выбрала «Ветер перемен», который исполнила с детским струнным оркестром. Василий Иголкин сказал, что ему в финал помог пройти Бог и трудолюбие — и исполнил легендарный хит Муслима Магомаева «Синяя вечность». А Саид Галиуллин из команды JONY взял «Березовые сны».

Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. По правилам, Первый канал направляет всю сумму, собранную в этот вечер, на благотворительные цели.

Главная борьба была между Саидом и Василием, в итоге победу одержал Иголкин.

Победу одержал 12-летний Василий Иголкин

Источник:

Приз победителю вышел вручать Юрий Аксюта, который передал привет от Константина Эрнста и подарил возможность записать песню, а затем выпустить ее на платформе VK. Кроме того, от банка-партнера Василий получил 1 миллион рублей.

ПО ТЕМЕ
Голос.Дети Шоу Победитель Первый канал
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Марина,46

Olga,34

Виктория,38

Лариса,48

Елена,46

Евгений,39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление