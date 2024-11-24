«Дороже моей жизни». Блогеры начали смеяться «по-богатому» на видео — что это значит и как возник тренд

Считается, что «богатый» смех — спокойный и глубокий Источник: lukashyowa, kristinakashirina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Сети завирусилась серия роликов «Пробуем „богатый“ смех». Блогеры и актеры собираются в компании и на камеру пытаются сымитировать глубокий и равномерный смех, которым якобы обладают состоятельные люди. Наши коллеги из MSK1.RU объясняют, что значит этот тренд и как он появился в Рунете.

Источник: kristinakashirina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: lukashyowa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: nastassia_coach / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тренд пришел к нам из западного TikTok'а — там пользователь выложил ролик, на котором мужчины играют в гольф. На кадрах мяч не попал в лунку, потому что с ним стал играть рыжий кот, который тоже был на поле. Это вызвало смех, который и назвали «богатым».

Источник: Я не понимаю, это смешно или уже нет!! / T.me

Источник: Я не понимаю, это смешно или уже нет!! / T.me











В Сети стали ассоциировать «богатый» смех с яхтами, бизнесом, устрицами и прочей роскошью. Пользователи также придумали «бедный» смех — звонкий, заливистый и резкий.

— Зачем я училась играть в гольф, рыбачить, смотреть хоккей, играть в бильярд и в покер? Папа очень хотел выдать меня замуж, я поняла, — написала Daria Bern.

— Свой смех поперхнувшейся чайки я оставлю при себе, — пошутила Anastasia.

— Аффирмации на богатство теперь только смехом будут аффирмироваться, — добавила Настиша Мелни.

— Можно я просто так же посмеюсь и резко стану хоть немного богатой, как они? — прокомментировала Рина.

— Погасили мой кредит смехом, — прокомментировал пользователь.

— Смех дороже моей жизни, — добавил другой комментатор.