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Развлечения «Дороже моей жизни». Блогеры начали смеяться «по-богатому» на видео — что это значит и как возник тренд

«Дороже моей жизни». Блогеры начали смеяться «по-богатому» на видео — что это значит и как возник тренд

Всё началось с ролика из зарубежного TikTok'а, где мужчины играют в гольф

6 134
62 комментария

Считается, что «богатый» смех — спокойный и глубокий

В Сети завирусилась серия роликов «Пробуем „богатый“ смех». Блогеры и актеры собираются в компании и на камеру пытаются сымитировать глубокий и равномерный смех, которым якобы обладают состоятельные люди. Наши коллеги из MSK1.RU объясняют, что значит этот тренд и как он появился в Рунете.

Тренд пришел к нам из западного TikTok'а — там пользователь выложил ролик, на котором мужчины играют в гольф. На кадрах мяч не попал в лунку, потому что с ним стал играть рыжий кот, который тоже был на поле. Это вызвало смех, который и назвали «богатым».

В Сети стали ассоциировать «богатый» смех с яхтами, бизнесом, устрицами и прочей роскошью. Пользователи также придумали «бедный» смех — звонкий, заливистый и резкий.

— Зачем я училась играть в гольф, рыбачить, смотреть хоккей, играть в бильярд и в покер? Папа очень хотел выдать меня замуж, я поняла, — написала Daria Bern.

— Свой смех поперхнувшейся чайки я оставлю при себе, — пошутила Anastasia.

— Аффирмации на богатство теперь только смехом будут аффирмироваться, — добавила Настиша Мелни.

— Можно я просто так же посмеюсь и резко стану хоть немного богатой, как они? — прокомментировала Рина.

— Погасили мой кредит смехом, — прокомментировал пользователь.

— Смех дороже моей жизни, — добавил другой комментатор.

Ранее пользовательницы Сети рассказали о смешной реакции мужей на рождение детей.

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Комментарии
62
Вoван щербатый
24 ноября, 23:54
тик ток успешно выполняет свою миссию по отуплению
Гость
24 ноября, 21:18
На Владимировской,2 вроде это лечат.
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