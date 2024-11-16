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Развлечения обзор Самые красивые девушки планеты: 11 сногсшибательных участниц «Мисс Вселенная — 2024»

Самые красивые девушки планеты: 11 сногсшибательных участниц «Мисс Вселенная — 2024»

Вы только полюбуйтесь на них!

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4 комментария

Через считаные часы на этой сцене назовут имя самой красивой девушки планеты

Уже совсем скоро самые красивые девушки со всех уголков планеты поборются за корону главной красотки: в Мехико пройдет финал конкурса «Мисс Вселенная — 2024». Победительница наденет корону через считаные часы, а пока мы предлагаем вам посмотреть на самых головокружительных красоток, которые будут бороться за красивый титул.

Мексика. Мария Фернанда Белтран

К девушке из Мексики, представляющей страну, принимающую конкурс, прикованы все взгляды.

В прошлом году Мария Фернанда Белтран стала победительницей конкурса Miss Grand International 2023, а короновала ее действующая Мисс Вселенная Шейнис Паласиос.

Мария Фернанда — 24-летняя модель и студентка факультета маркетинга и коммуникаций. Девушка свободно говорит на испанском, английском и французском языках.

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Австралия. Зои Крид

Австралийской модели, победившей в национальном этапе конкурса «Мисс Вселенная» в этом году, 23 года. Зои Крид с 15 лет в модельном бизнесе и фитнес-индустрии. Сейчас она запустила собственную платформу для поддержки женщин.

— Долгое время я думала, что позволяю другим мешать мне достигать чего-то в моей жизни. Однако с возрастом я поняла, что никто другой никогда не стоял у меня на пути. Единственным человеком, который мешал мне достичь того, чего я хотела, была я сама! —  откровенничала Зои перед западной прессой.

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Филиппины. Челси Манало

24-летняя Челси Манало стала первой темнокожей девушкой, получившей корону Мисс Вселенная Филиппины. Ее отец — афроамериканец, а мать — филиппинка. Победа Челси на конкурсе красоты произвела эффект разорвавшейся бомбы, так как в этой стране до сих пор в значительной степени придерживаются западных идеалов красоты.

— Мне говорили, что у красоты есть стандарты на самом деле. Но я всегда слушала свою мать, которая говорила мне всегда верить в себя, — признавалась девушка.

Челси Манало окончила колледж и получила степень бакалавра по управлению туризмом. Девушка хочет продолжать строить карьеру в модельном бизнесе.

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Казахстан. Мадина Альмуханова

Мисс Вселенная Казахстана — выпускница музыкального колледжа и по профессии хормейстер-дирижер. Девушка активно занимается моделингом, участвует в фото- и видеосъемках, а также дефиле.

Мадина отлично играет на фортепиано, пишет песни, увлекается спортом: гимнастикой, плаванием и карате. А также она поступила в Университет Флориды в США.

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Франция. Индира Ампио

Представлять Францию на «Мисс Вселенная» будет уроженка Гваделупы — маленькой страны в восточной части Карибского моря.

Индира стала обладательницей титула «Мисс Франция 2023», а ранее получила корону Мисс Гваделупа 2022 и Мисс Бас-Тер 2022. К тому же 19-летняя красотка является четвертой женщиной из Гваделупы, выигравшей «Мисс Франция».

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Аргентина. Магали Бенехам

29-летняя Бенехам — модель из Аргентины. Она обошла 27 претенденток на титул «Мисс Вселенная» в своей стране, включая 60-летнюю Алехандру Марису Родригес, которая стала одной из самых старых участниц конкурса красоты в истории.

Однако Бенехам известна не только по дефиле на подиумах. С юных лет Магали интересовалась искусством и получила образование в этой сфере. Ее талант — быстро получать признание в местных галереях живописи.

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Перу. Татьяна Кальмель

Девушка с русским именем — уроженка и представительница Перу, она появилась на свет в городе Бренья. 29-летняя Кальмель — актриса, модель и бизнес-леди.

Она стала Мисс Перу в 2022 году, а затем представляла свою страну на конкурсе «Мисс Интернешнл — 2022», где заняла третье место. В начале этого года Кальмель снова приняла участие в конкурсе «Мисс Перу» и обошла 34 других претенденток на этот титул.

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Таиланд. Сучата Чуангсри

Очаровательная 21-летняя девушка примеряет корону первой красотки Таиланда не впервые. Она стала финалисткой конкурса «Мисс Вселенная» у себя на родине в 2022 году и в этот раз обошла 39 других претенденток на титул.

Сучата — студентка политологического факультета местного университета. Также в юном возрасте ей пришлось столкнуться с тяжелым заболеванием — раком груди, и она победила болезнь.

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Индия. Рея Сингха

19-летняя Сингха стала одной из самых молодых победительниц конкурса «Мисс Вселенная» в Индии, обойдя 50 других претенденток на титул. Изначально девушка стала победительницей подросткового конкурса красоты.

Рея работает моделью с 16 лет и добилась успеха на этом поприще. Теперь девушка стремится стать звездой Болливуда, она снимается в кино. За плечами у актрисы уже один фильм, который попал в международный рейтинг.

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Иран. Ава Вахнешан

Впервые на «Мисс Вселенная» будет участвовать девушка из Ирана. Представлять страну будет Ава Вахнешан — певица и специалист по китайской медицине. В 19-летнем возрасте девушка переехала вместе с семьей в Португалию. С детства она хотела стать моделью, и теперь ее мечта покорить мировые подиумы сбылась.

Для участия в «Мисс Вселенная» Аве пришлось сбросить 11 килограммов. Ей пришлось полностью отказаться от фастфуда и еды из «Макдональдса», которую она очень любит. Девушка заявила, что на конкурсе она будет представлять Персию и «вес ее истории, ее культуры и сердца моего народа».

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Сомали. Хадиджа Омар

Темная лошадка конкурса — Мисс Вселенная из Сомали Хадиджа Омар.

Мы отправили фотографический спецназ, чтобы найти хоть один снимок этой девушки в купальнике, но их не существует в природе. Потому что Хадиджа Омар соблюдает мусульманские законы, даже будучи моделью, а по исламу женщинам нельзя демонстрировать руки, ноги, шею и волосы посторонним.

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Не обойдется на этом конкурсе и без участницы из России. Нашу страну будет представлять обладательница званий «Мисс Чувашия — 2023» и «Мисс Россия — 2024» очаровательная Валентина Алексеева.

Чтобы вы могли получше рассмотреть ее во всей красе, мы представляли фотографии российской претендентки на звание «Мисс Вселенная — 2024» отдельной подборкой. По нашему скромному мнению, у Валентины есть все шансы взять победу в красивом первенстве.


Будете смотреть трансляцию конкурса?

Обязательно, такие девушки!
Вот теперь точно посмотрю
Нет, не буду
Да первое место уже куплено!
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Комментарии
4
Урлулуууу
34 минуты
После хаба не впечатляет
Плохо мне...
12 минут
все красивые, всех люблю, нашу накормить!
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