«Мы катимся в очередное безумие»: гороскоп на ноябрь от Василисы Володиной

На каждое наше желание пожить в легком, светлом и прекрасном будущем астрологи говорят: не в этом месяце. И ноябрь благосклонностью не отличается. По словам астролога Василисы Володиной, он вообще будет месяцем перемен, напряженности и противоборства, а миру придется пройти одну из сложных точек. Ну незадолго до нового года по-другому и не бывает. Но всё же есть хотя бы просвет в этом тоннеле? Может быть, хоть кому-то повезет?
Общие тенденции
На легкий месяц Василиса Володина советует не надеяться — говорит, что в ближайшее время возможны эскалация агрессии и боевых действий, непростых личных событий, которые сложно взять и отменить.
— Ощущение, что земной шар или мы сами катимся в очередное безумие опять где-то рядом, — говорит астролог. — Хочется сохранять нажитое, надеяться на стабильность и гарантии судьбы, но будет дискомфортно. С учетом того, в какое время мы с вами живем, я ожидаю эскалации военных действий, усиление противостояния. Но и гражданским людям не стоит забывать о личных мерах предосторожности. Возрастает риск чрезвычайных происшествий в местах скопления людей. Особенно в районе 16 и 17 ноября.
Но не нужно себя запугивать, осторожность еще никому и никогда не мешала. К тому же будут в ноябре и приятные моменты. Например, кто-то благодаря творческому подходу добьется хороших результатов, у кого-то подсветятся лучшие стороны, и это тоже приведет к достижениям. Главное, не возгордиться.
Теперь давайте узнаем, что принесет ноябрь каждому из нас.
Овен
Овнам в начале ноября хочется блистать, удивлять, получать комплименты. К счастью, сил и энергии у вас на это будет предостаточно.
— Ко второй декаде месяца дышать и действовать станет гораздо легче. Свободных Овнов ждут свидания и подарки, желание творить и играть, — говорит Василиса Володина. — Тех, у кого есть дети, они порадуют успехами, да и вам тоже захочется развлекать деток, угождать, проводить вместе время. Последняя неделя осени выглядит и вовсе вдохновенной. Появится вера в свои силы, а значит, пора ставить новые цели взамен устаревшим. Возможно, вы увлечетесь новым хобби в ближайшее время или найдете способ просто приятно проводить время как-то более содержательно. В общем, это не самое удачное по погоде время может подарить Овнам настоящий душевный отдых.
Телец
Начало ноября у Тельцов можно назвать кризисным. Вас ждут моральные терзания, самокопание, беспокойство по поводу смыслов, вопросы, зачем, для чего, стоит ли, туда ли я иду. И всё это может очень сильно изматывать.
— С учетом того что вы вообще любите постоянство во всём, может дойти до ощутимого разочарования в том деле, которое еще вчера вы беззаветно уважали, в которое верили, которому целиком отдавались. Вот если это с вами сейчас происходит, я рекомендую сосредоточиться на ощущении здесь и сейчас, — говорит астролог. — Руководствуйтесь девизом «делай то, что должен, и будь, что будет». Конечно, разочарования неприятны, но это неизбежная часть нашей жизни. Они делают нас мудрее. Если от них не бежать, а принять и осмысливать, делать выводы, то всё будет нормально.
Для тех, кто переживет кризис смыслов, придет время возрождаться и ставить новые цели. Для вас откроются новые перспективы с точки зрения командировок, образования, контактов с вашей бизнес-средой. Кроме того, для Тельцов из числа рисковых людей (предпринимателей, силовиков, хирургов и всех тех, для кого кризис — ежедневная рутина) вдохновляющим и даже прибыльным периодом будут дни до 12 ноября, а вторая половина месяца будет прямым следствием первой. Тем, кто работает в творческом коллективе, можно запускать проекты, особенно в период с 19 по 24 ноября.
Близнецы
Близнецам в ноябре захочется обзавестись компаньоном, союзником, близким человеком, с которым и в огонь, и в воду.
— Но в уже существующих отношениях желание настоящей душевной близости может столкнуться с формальным подходом со стороны партнера. Например, один хочет, чтобы его услышали, другой хочет в ЗАГС. Или одному важно, чтобы партнерство было равноправным, другому важно, чтобы власть была на его стороне, чтобы иерархия соблюдалась, — говорит Василиса Володина. — В результате кому-то придется подстраиваться и брать на себя больше ответственности, чем хотелось бы.
Во второй декаде месяца чувство собственной значимости может помешать Близнецам договариваться. Постарайтесь не вступать в споры, не отстаивать только свою точку зрения, ищите точки соприкосновения.
— В деловых отношениях необязательно в засос дружить навеки, становиться друзьями навсегда, можно просто найти себе попутчика на определенный срок с выгодой для всех, — советует астролог. — С 27 ноября ваш любимый Меркурий вновь ретроградит. Услышать партнера сложнее, выразить себя тоже. То, о чем еще недавно договорились в декабре, придется переосмысливать.
Рак
Для Раков ноябрь — важный и напряженный месяц. Он поставит значительную точку в длительных отношениях или больших ситуациях. Через весь месяц для вас будет тянуться тема противостояния интересов.
— С одной стороны, хочется зарабатывать, с другой — кто-то или что-то мешает это делать. Например, клиенты не хотят платить ту цену, которую вы поставили как новую, или назначаешь цену, они не приходят, начинают манипулировать, сомневаться в вашей методике и так далее, — приводит пример астролог. — В любой профессии будет свой разворот этой ситуации. Возможен конфликт с партнером по браку, когда один ревнует к успехам другого, не принимает чужой удачи или чужого величия, ставит условия, чего-то требует.
А еще помехой могут быть ваши собственные страхи, зависимость от чужого мнения, потребность во всём получать одобрение в ущерб своим интересам.
— И вот придется искать компромиссы, иначе вы не сдвинетесь с мертвой точки. Преодолевайте свои страхи. Кто не рискует, тот не пьет шампанское — повторяйте себе это в ноябре. Даже если не всё гладко, воспринимайте происходящие не как потери, а как очищение перед будущими достижениями, — советует астролог. — Вам потребуется честность с самим собой. А вот на то место, которое освободится по итогам этих потерь, обязательно придет что-то новое или кто-то новый.
Лев
У многих Львов в ноябре жизнь поменяется кардинально. Но для вас это не неожиданность, вы к этому готовы.
— События вызревали весь год, шаг за шагом, и вот новый пазл как будто сложился, готовится сложиться в ноябре. Первая волнующая вас тема — потребность в мощной поддержке со стороны. Вы хотите добиться какого-то чувства безопасности, безусловно, любви, восхищения, помощи. А с другой стороны, хотите свободы, независимости, хотите, чтобы вас не ограничивали: «помогите мне, но не стойте на дороге», «давайте свою помощь сюда, свои ресурсы, но идите на фиг», — говорит Володина.
Старайтесь не идеализировать нового партнера или те силы, которые вам сейчас помогают, но просто используйте возможности, которые в ноябре будут открываться максимально.
В сложившихся любовных парах вероятно эмоционально яркое событие, которое вас сблизит и заново поможет влюбиться друг в друга.
— Например, новость о беременности. Ну могут быть и другие развороты, не надо тревожиться, если вы этого не ожидаете, — говорит астролог.
Предприниматели ощутят готовность сыграть по-крупному и сумеют найти под это необходимые ресурсы.
Дева
Девы в ноябре будут сосредоточены на темах семьи, дома, недвижимости и на всём том, что ассоциируется с комфортом и безопасностью. Первые дни месяца будут наполнены приятной работой: сначала ситуация будет казаться вынужденной, но чуть позднее она вам понравится и принесет удовольствие. Например, вынужденная работа на удаленке начнет вас вдохновлять, и вы попытаетесь сохранить этот режим и дальше.
— Вторая половина ноября выглядит более напряженной. Под крышей вашего дома разгораются страсти, споры о том, кто чего достиг, у кого больше право слова. Возможно, вы будете решать вопрос о какой-то семейной недвижимости, или возникнут разногласия вокруг семейного бизнеса, ремонта, — говорит Василиса Володина. — Как бы то ни было, ситуация затянется до конца года, поэтому не спешите ярко конфликтовать, чтобы не портить настроение себе и близким. В конце месяца придется доделывать и переделывать ранее оставленное, и находить общий язык с близкими ради общей цели.
Весы
Весы в начале ноября ощутят, будто их социальная ценность снизилась — начнут одолевать вопросы о недостаточности знаний и квалификации, появится подозрение, будто окружающие ваше мнение ни во что не ставят, особенно коллеги или подчиненные.
— В таких ситуациях люди обычно бросаются поучать других, давать советы, доказывать свою влиятельность, демонстрировать знания. Или наоборот, бросаются лихорадочно читать всё подряд, посыпать голову пеплом, учиться непонятно чему, приближать к себе каждого, кто вас похвалит. Постарайтесь сдерживать эти порывы, осознайте, что за ними стоит, и разумно подходите к поиску недостающих знаний и навыков, — советует астролог. Не поддавайтесь первому порыву.
Вторая половина месяца будет сосредоточена на теме семьи, недвижимости, обустройства дома. С 14 по 17 ноября вероятны поворотные события в этой теме, а 20 ноября вы сможете поставить в них долгожданную точку.
— После череды непростых событий, которые, казалось, никогда не закончатся, наступит время, когда определенный кусок пространства вы точно можете назвать своим домом, — утверждает Василиса Володина. —Речь не только о праве собственности на бумаге — гораздо важнее внутреннее ощущение безопасности, расслабленности, тепла, понимание того, что это и есть твое место.
Скорпион
Для Скорпионов ноябрь будет важным месяцем. Он завершает одни темы вашей жизни и радикально начинает другие.
— До 10-го числа общение и переговоры будут даваться сложно, вас заваливает новостями, почтой, документами, встречами, большая часть из которых неэффективная и воспринимается как какая-то бестолковщина, суета, — говорит астролог. — В ноябре вам предстоит окончательно перекрыть кислород тому потоку усилий, которые отвлекают от большой цели, перестать тратить силы попусту. Например, четко обозначить своему помощнику, какие письма вам пересылать, а какими вас не обременять, отказаться от общих созвонов, зумов, встреч. Окончательные шаги здесь предстоит сделать в период с 12 по 23 ноября.
Не обойдется в ноябре без противостояния с партнерами или клиентами. Какие-то люди уйдут из вашей жизни в ноябре навсегда. Но при этом вы будете ощущать энергетический подъем и вдохновение, они будут идти рука об руку с концентрацией и правильным планированием.
— Со второй половины месяца фокус постепенно сместится на подведение итогов года в карьере, бизнесе, профессии, на получении результата. Вновь могут поднять голову сложности в семье в связи с родителями или недвижимости. Вы на эту ситуацию мало можете повлиять, а вот она на вас давит существенно, заставляя подстраивать всю свою деятельность под эти вопросы, — говорит астролог.
Стрелец
Стрельцы захотят посвятить конец осени себе, заняться внешностью, здоровьем, обучением.
— Скорее всего, в ноябре на учебу вас будет мотивировать профессия, какие-то карьерные шаги, вы будете понимать, что без освоения новых пространств, без новых навыков не двинетесь дальше, — говорит Володина. — Во второй декаде месяца будете бороться со своими привычками, которые мешают похудеть, иметь здоровый цвет лица и блеск в глазах. Это время хорошо подходит для самоограничения. Да и вообще, для наведения порядка в ежедневной рутине. На работе вероятны споры с коллегами из-за того, что они видят в вас не ту личность, которой вы являетесь, или какой вы хотите казаться.
Свои таланты вам придется доказывать активными действиями. Возможно, взять на себя дополнительную работу или проект, выходящий за рамки ваших обычных обязанностей.
С 15-го по 20-е придется отстаивать личное пространство в отношениях, а в третьей декаде ноября ловите прилив сил, уверенности в себе и оптимизма.
Козерог
Козероги в ноябре, скорее всего, уже точно понимают, что текущий уровень дохода их не устраивает и, для того чтобы его изменить, нужны более глубокие внутренние подвижки, чем смена работы или свинья-копилка. Вы стали другим человеком, и заработок вам теперь тоже нужен другой, и именно это будет постоянно занимать вас.
— В первой и третьей декаде ноября, очень вероятно, вас еще будет будоражить тема инвестиций, биржевых спекуляций, доходности по депозитам и вкладам, возможности монетизации тех навыков, которые у вас уже есть, — говорит астролог. — А еще тема секса и сексуальности, скрытые процессы человеческой психики, ее изнанка. Всё это будет вашим главным интересом до конца 2024 года. Читайте, изучайте, применяйте на практике. А еще меняйте систему питания, отказывайтесь от лишнего, того, что вас отравляет и не дает сил. Эта тема влияет на вас больше, чем вы думаете.
Водолей
Для Водолеев ноябрь свяжет сразу несколько сфер жизни в один клубок событий. Здесь и противостояние с партнером и коллегами, которые пытаются вытянуть вас из уютного одиночества, и рутинные обязанности, мешающие сконцентрироваться на великом.
— Всё время какая-то ерунда не дает развернуться большому, мыслям, действиям. Начальство тоже не дает расслабиться, да и ваш собственный страх потерять лицо в социуме не помогает. С одной стороны, вы человек уникальный и незаурядный, с другой — страшно это показать. И от самого себя что-то требовать тоже получается. Пока придется оставаться в привычных рамках, — говорит астролог. — Вместе с разворотом Меркурия 27 ноября возвращаются старые дружеские и полезные ситуации. Кто-то из старых знакомых звонит вновь, былая старая идея оказывается очень годной именно в текущий момент и так далее.
Рыбы
В первой половине ноября для Рыб остро встанет вопрос призвания. Вы глубоко сомневаетесь в своем мастерстве, в том, нужны ли вы вообще другим людям, в способности удержаться там, куда вы забрались.
— Пришло время без страхов взвесить свои возможности и поразмышлять о смыслах. О том, что часть работы вы делаете не для наград и не для денег, о том, что процесс важнее результата, о внутреннем значении этой работы для вас, — говорит Василиса Володина. — В конце месяца атмосфера на работе накалится. Это может быть связано и с политической ситуацией, с подковерными интригами внутри вашей компании или с глобальными мировыми событиями, которые недружелюбно глядят именно в вашу личную сторону. Окончательно эта ситуация прояснится только в следующем году.