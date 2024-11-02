Элементарно, Ватсон! Угадайте, зачем криминалисту эти приборы. Тест для настоящих детективов

Выезжая на место происшествия, следователь-криминалист берет с собой не только перчатки и фонарик. В его чемоданчике десятки приборов, а некоторые из них такие большие, что приходится их везти в отдельных чехлах. В честь 70-летия службы криминалистики NGS22.RU предлагает вам догадаться, зачем нужен тот или иной прибор. Кто знает, может, в вас спит детектив?
Как используют этот прибор?
Им глушат связь
Для прослушки с дальнего расстояния
Для поиска металла
Для поиска электронных устройств
Что это за диковинка, неужели бинокль?
Да, это цифровой бинокль с 30-кратным увеличением
Нет, это прибор для поиска скрытых видеокамер
Это же прибор ночного видения
Это тепловизор
А что это за аппарат?
Эндоскоп, который позволяет заглянуть даже в самые труднодоступные места
Прибор для анализа состава почвы, помогает обнаруживать кровь
Аппарат с антенной для усиления сигнала, чтобы можно было передавать данные даже из мест, где нет связи
Прибор с чувствительным микрофоном для прослушки
Зачем нужна такая полоска?
Для анализа мочи на наркотики
Для выявления алкоголя в моче и крови
Для моментального определения группы крови
Для обнаружения крови
Что это за штука?
Устройство для поиска мин
Прибор для снятия отпечатков пальцев
Магнитные грабли
Устройство для поиска жучков
А это что?
Бинокль
Ультрафиолет
Специальная камера
Тепловизор
Для чего нужен этот прибор?
Для прослушки
Для поиска металла
Для обнаружения скрытых камер
Для раздачи интернета в местах без связи
А что это за устройство?
Магнит
Глушилка связи
Специальный пресс
Нагреватель воды
Зачем нужен такой прибор?
Для навигации
Для управления беспилотником
Для извлечения информации из телефона
Для подключения к камерам видеонаблюдения
Что за штучка?
Лазерная указка
Дальномер
Тепловизор
Прибор ночного видения
Благодарим за помощь в подготовке теста Андрея Стрельцова, следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.