Элементарно, Ватсон! Угадайте, зачем криминалисту эти приборы. Тест для настоящих детективов

Выезжая на место происшествия, следователь-криминалист берет с собой не только перчатки и фонарик. В его чемоданчике десятки приборов, а некоторые из них такие большие, что приходится их везти в отдельных чехлах. В честь 70-летия службы криминалистики NGS22.RU предлагает вам догадаться, зачем нужен тот или иной прибор. Кто знает, может, в вас спит детектив?