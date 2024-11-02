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Развлечения тест Элементарно, Ватсон! Угадайте, зачем криминалисту эти приборы. Тест для настоящих детективов

Элементарно, Ватсон! Угадайте, зачем криминалисту эти приборы. Тест для настоящих детективов

Придется поломать голову

274

Криминалисты используют множество приборов

Выезжая на место происшествия, следователь-криминалист берет с собой не только перчатки и фонарик. В его чемоданчике десятки приборов, а некоторые из них такие большие, что приходится их везти в отдельных чехлах. В честь 70-летия службы криминалистики NGS22.RU предлагает вам догадаться, зачем нужен тот или иной прибор. Кто знает, может, в вас спит детектив?

ТЕСТПройден 57 раз
1 / 10

Как используют этот прибор?

  • Им глушат связь

  • Для прослушки с дальнего расстояния

  • Для поиска металла

  • Для поиска электронных устройств

2 / 10

Что это за диковинка, неужели бинокль?

  • Да, это цифровой бинокль с 30-кратным увеличением

  • Нет, это прибор для поиска скрытых видеокамер

  • Это же прибор ночного видения

  • Это тепловизор

3 / 10

А что это за аппарат?

  • Эндоскоп, который позволяет заглянуть даже в самые труднодоступные места

  • Прибор для анализа состава почвы, помогает обнаруживать кровь

  • Аппарат с антенной для усиления сигнала, чтобы можно было передавать данные даже из мест, где нет связи

  • Прибор с чувствительным микрофоном для прослушки

4 / 10

Зачем нужна такая полоска?

  • Для анализа мочи на наркотики

  • Для выявления алкоголя в моче и крови

  • Для моментального определения группы крови

  • Для обнаружения крови

5 / 10

Что это за штука?

  • Устройство для поиска мин

  • Прибор для снятия отпечатков пальцев

  • Магнитные грабли

  • Устройство для поиска жучков

6 / 10

А это что?

  • Бинокль

  • Ультрафиолет

  • Специальная камера

  • Тепловизор

7 / 10

Для чего нужен этот прибор?

  • Для прослушки

  • Для поиска металла

  • Для обнаружения скрытых камер

  • Для раздачи интернета в местах без связи

8 / 10

А что это за устройство?

  • Магнит

  • Глушилка связи

  • Специальный пресс

  • Нагреватель воды

9 / 10

Зачем нужен такой прибор?

  • Для навигации

  • Для управления беспилотником

  • Для извлечения информации из телефона

  • Для подключения к камерам видеонаблюдения

10 / 10

Что за штучка?

  • Лазерная указка

  • Дальномер

  • Тепловизор

  • Прибор ночного видения

Благодарим за помощь в подготовке теста Андрея Стрельцова, следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

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