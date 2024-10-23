Обсуждали Глюкозу, говорили о воспитании детей. Как звёзды телевидения и шоу-бизнеса поздравили «Антенну-Телесемь» с юбилеем

Во вторник, 22 октября, с большим размахом «Антенна-Телесемь» отпраздновала свое 30-летие. По этому случаю наши коллеги устроили мероприятие и позвали звезд, которые поздравили издание с важной датой. Среди гостей — Валерия, Максим Аверин, Андрей Малахов, Анна Плетнева, Филипп Киркоров и многие другие.
На торжественное мероприятие одной из первых прибыла Наталья Бочкарева. Она пообщалась с журналистами, рассказала о младшем сыне.
— Я просто молодая мама. Рожайте детей, будете выглядеть так же прекрасно, — рассказала 44-летняя Наталья. — Он (сын Александр. — Прим. ред.) уже почти взрослый парень, ему полтора года. Поэтому всё чудесно. Мы сейчас вовсю пытаемся разговаривать. Да, мы не разговариваем, еще, конечно, детский лепет присутствует.
Также актриса прокомментировала скандал, который сейчас развивается вокруг певицы Глюк’оZы.
— Я знаю, что она замечательная мама, и я знаю, что в жизни каждого человека может что-то случиться, — высказалась актриса. — Я думаю, что общество завидует успехам людей, а не радуется. К сожалению, мы так устроены.
Эту же мысль поддержал на юбилее Филипп Киркоров в разговоре с журналистами.
— Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью начинают набрасываться на артиста и сразу топтать ногами. Травля в любом своем смысле — она губительна для общества, — добавил эстрадный певец. — Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. С таким восхищением любуются и с таким же удовольствием мочат.
Также народный артист рассказал, что его 12-летняя дочь Алла-Виктория уже зарабатывает на рекламе в своем блоге, но при этом крупные траты согласовывает с отцом.
— У нас так заведено: каждая трата свыше двух тысяч рублей согласовывается с папой, — заявил Филипп Киркоров в разговоре с журналистами. — Сейчас дети такие, им не нужны брендовые вещи. Только спортивная такая, размахай Bershka и прочее. А когда я говорю: «Давай Dolce & Gabbana посмотрим или Gucci?» — «Не-не-не, пап, это твое, а у меня свое».
Среди прочего артиста спросили о самом необычном подарке — ему удалось не просто ответить на этот вопрос, но и показать подарок: на руке артиста красовались сверкающие наручные часы.
— Яна Расковалова (дизайнер ювелирных украшений. — Прим. ред.) сделала мне такой подарок. Это коллаборация Tiffany и Rolex. Часы с бриллиантами, — похвастался Филипп Киркоров.
Но это далеко не все гости, которые посетили грандиозный юбилей. Среди приглашенных гостей была актриса Елизавета Арзамасова. Ведущим был актер Максим Аверин, а также с юбилеем коллег поздравила телеведущая Юлия Барановская.
Барановская в разговоре с журналистами рассказала, как нужно воспитывать детей и можно ли их излишне баловать.
— От того, что ребенку лишний раз что-то купила, это не значит, что он вырастет беспомощным, — заявила телеведущая. — Если всё время всё запрещать, то я сомневаюсь, что у него возникнет желание дальше жить, честно говоря.
При этом Юлия Барановская заметила, что не понимает концепции «мама-друг». По ее словам, «друг» и «мама» — это два совершенно разных понятия и смешивать их не стоит.
Также на юбилей пришли телеведущая и актриса Екатерина Стриженова и телеведущий Андрей Малахов вместе с супругой Натальей Шкулевой.
Яркой «зажигалкой» на этом мероприятии стала Анна Плетнева. На сцене она выглядела, как всегда, неотразимо и заставила своей энергией активно подвигаться и подпевать звездных гостей.
Самый неожиданный вопрос этим вечером достался певице Валерии. Журналисты узнали ее мнение на тему покупки трусов Ольгой Бузовой за 100 тысяч рублей.
— Ну это каждому по запросам, — ответила Валерия. — У меня нет таких запросов, но отношусь я к этому нормально. Для людей, которые много снимаются, я считаю, должно быть максимально нейтральное белье без излишеств.
В конце мероприятия торжественно вынесли необычный торт, который необходимо было разбить. С молотком в руках руководители и учредители проекта «Антенна-Телесемь» выглядели поистине впечатляюще.
Напомним, что Филипп Киркоров дал большой комментарий в разговоре с журналистами на премии. Подробности — в нашем материале.
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