НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

зап.

 746мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Закладки на 71 миллион
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Взлетели ставки по кредитам
Запретное озеро на Алтае
Тайны дома на Инской
Авто с маркетплейса
Новости в Telegram
Развлечения обзор Астропрогноз на неделю с 21 по 27 октября: с какой стороны ждать неприятностей

Астропрогноз на неделю с 21 по 27 октября: с какой стороны ждать неприятностей

Узнайте, что приготовили вам ближайшие семь дней

1 846
Написать комментарий

Звёзды говорят, что неделя будет очень продуктивной

Не так давно нас посетило мощное полнолуние, и, если вы читаете этот текст, значит, оно вас пощадило. А раз так, то давайте вместе с астрологами узнаем, чего нам стоит ожидать от ближайшей недели.

Общий прогноз на неделю с 21 по 27 октября

В целом, по словам астрологов, эта неделя пройдет под знаком личного подъема и творческих успехов, но вместе с тем не исключено, что кое-кому предстоит побороться за место под солнцем. Вызовов будет достаточно, но те, кто недавно активно работал, пройдут их без труда. Опирайтесь на то, что уже сделано, и на надежных людей, в которых вы уверены. Учитывайте также, что неделя с 21 по 27 октября — это время критики, но помните: Моська лает — слон идет. И, для того чтобы уверенно двигаться дальше, вам опять же пригодятся верные соратники.

А теперь давайте узнаем, что несет нам каждый день в отдельности.

Понедельник, 21 октября

Астролог Василиса Володина говорит, что понедельник будет прекрасным со всех сторон. Собирайтесь с силами и настраивайтесь на покорение мира.

—  Самое время замахнуться на что-то грандиозное и масштабное, настроиться на победу, — утверждает Василиса Володина. — Иногда 80 процентов успеха — это просто оказаться в нужном месте. Поэтому действуйте. Всё пройдет гладко — от детского утренника до заключения важного контракта.

А вот астролог Ольга Якубовская предупреждает, что 21 октября обязательно нужно доводить все дела до конца и не забывать о своих обещаниях. Так что, если вы давно откладывали сдачу важного отчета начальнику, то сегодня — самое время.

— Луна продолжает свое движение по знаку Близнецов, а значит мы, с одной стороны, более расфокусированы, а с другой — можем делать сразу несколько дел одновременно, главное — не забывать о данных обещаниях, — говорит астролог. —  В такие дни мы более сообразительны и общительны, хочется обмениваться информацией и узнавать новое. Сегодня нужно быть аккуратнее с покупками и данным словом. А к вечеру мы больше погружаемся в свои мысли и эмоции, уделите время творчеству или медитации.

Вторник, 22 октября

Во вторник астролог Богдан Глоба советует опираться на себя и собственное чутье. Сложности будут возникать весь день, но вопросы нужно решать напрямую — без окольных путей и посредников. Добиться успеха в финансах и навести мосты помогут открытость и целеустремленность.

Среда, 23 октября

— Действуйте с проверенными партнерами и сторонитесь тех, кто пытается отвлечь от важного. Удача сопутствует тем, кто подкрепляет слова делом. Но к вечеру сворачивайте активность: время взрывное и опасное, — предупреждает Богдан Глоба.

Четверг, 24 октября

С самого утра четверга вам стоит быть готовыми к тому, что исполнению ваших планов то и дело что-то будет мешать. Кроме того, буквально на ровном месте начнут возникать конфликты и недопонимание. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это сохранять голову в холоде и продолжать делать свое дело, не обращая внимание на тех, кто то и дело будет вставлять вам палки в колёса.

Пятница, 25 октября

В пятницу многие заметят повышенное внимание со стороны окружающих. Но не сказать, что это внимание будет приятным. Если услышите, как кто-то шепчется у вас за спиной, просто игнорируйте и держите нос по ветру: у вас достаточно единомышленников, чтобы добиться результата. А злопыхатели пусть себе тратят силы и энергию на пересуды. Лучше обратите внимание на приятные встречи и новые знакомства — они не заставят себя ждать.

Суббота, 26 октября

В субботу вы, возможно, окажетесь перед непростым выбором. Принимая решение, помните главное правило: лучше придерживаться золотой середины. Только мудрые и взвешенные решения помогут вам обойти неровности и извлечь выгоду из ситуации. А к вечеру, по словам астрологов, вы можете найти ответы на вопросы, которым долго не было решения.

Воскресенье, 27 октября

Понимаем, что в воскресенье каждому хочется как следует отдохнуть, но, по словам астрологов, в первую половину дня сидеть сложа руки не стоит. Лучше используйте это время для продвижения — сами звёзды этому благоволят. А вот ближе к вечеру как раз можно переключиться на отдых, выдохнуть и отпустить всё, что накопилось за эту неделю.

ПО ТЕМЕ
Астрология Астропрогноз Прогноз Гороскоп Октябрь Осень Неделя
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,47

MARINA,28

Елена,56

Илья,41

Mariya,37

Yuliya,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление