Астропрогноз на неделю с 21 по 27 октября: с какой стороны ждать неприятностей

Звёзды говорят, что неделя будет очень продуктивной Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Не так давно нас посетило мощное полнолуние, и, если вы читаете этот текст, значит, оно вас пощадило. А раз так, то давайте вместе с астрологами узнаем, чего нам стоит ожидать от ближайшей недели.

Общий прогноз на неделю с 21 по 27 октября

В целом, по словам астрологов, эта неделя пройдет под знаком личного подъема и творческих успехов, но вместе с тем не исключено, что кое-кому предстоит побороться за место под солнцем. Вызовов будет достаточно, но те, кто недавно активно работал, пройдут их без труда. Опирайтесь на то, что уже сделано, и на надежных людей, в которых вы уверены. Учитывайте также, что неделя с 21 по 27 октября — это время критики, но помните: Моська лает — слон идет. И, для того чтобы уверенно двигаться дальше, вам опять же пригодятся верные соратники.

А теперь давайте узнаем, что несет нам каждый день в отдельности.

Понедельник, 21 октября

Астролог Василиса Володина говорит, что понедельник будет прекрасным со всех сторон. Собирайтесь с силами и настраивайтесь на покорение мира.

— Самое время замахнуться на что-то грандиозное и масштабное, настроиться на победу, — утверждает Василиса Володина. — Иногда 80 процентов успеха — это просто оказаться в нужном месте. Поэтому действуйте. Всё пройдет гладко — от детского утренника до заключения важного контракта.

А вот астролог Ольга Якубовская предупреждает, что 21 октября обязательно нужно доводить все дела до конца и не забывать о своих обещаниях. Так что, если вы давно откладывали сдачу важного отчета начальнику, то сегодня — самое время.

— Луна продолжает свое движение по знаку Близнецов, а значит мы, с одной стороны, более расфокусированы, а с другой — можем делать сразу несколько дел одновременно, главное — не забывать о данных обещаниях, — говорит астролог. — В такие дни мы более сообразительны и общительны, хочется обмениваться информацией и узнавать новое. Сегодня нужно быть аккуратнее с покупками и данным словом. А к вечеру мы больше погружаемся в свои мысли и эмоции, уделите время творчеству или медитации.

Вторник, 22 октября

Во вторник астролог Богдан Глоба советует опираться на себя и собственное чутье. Сложности будут возникать весь день, но вопросы нужно решать напрямую — без окольных путей и посредников. Добиться успеха в финансах и навести мосты помогут открытость и целеустремленность.

Среда, 23 октября

— Действуйте с проверенными партнерами и сторонитесь тех, кто пытается отвлечь от важного. Удача сопутствует тем, кто подкрепляет слова делом. Но к вечеру сворачивайте активность: время взрывное и опасное, — предупреждает Богдан Глоба.

Четверг, 24 октября

С самого утра четверга вам стоит быть готовыми к тому, что исполнению ваших планов то и дело что-то будет мешать. Кроме того, буквально на ровном месте начнут возникать конфликты и недопонимание. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это сохранять голову в холоде и продолжать делать свое дело, не обращая внимание на тех, кто то и дело будет вставлять вам палки в колёса.

Пятница, 25 октября

В пятницу многие заметят повышенное внимание со стороны окружающих. Но не сказать, что это внимание будет приятным. Если услышите, как кто-то шепчется у вас за спиной, просто игнорируйте и держите нос по ветру: у вас достаточно единомышленников, чтобы добиться результата. А злопыхатели пусть себе тратят силы и энергию на пересуды. Лучше обратите внимание на приятные встречи и новые знакомства — они не заставят себя ждать.

Суббота, 26 октября

В субботу вы, возможно, окажетесь перед непростым выбором. Принимая решение, помните главное правило: лучше придерживаться золотой середины. Только мудрые и взвешенные решения помогут вам обойти неровности и извлечь выгоду из ситуации. А к вечеру, по словам астрологов, вы можете найти ответы на вопросы, которым долго не было решения.

Воскресенье, 27 октября