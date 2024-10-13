Это реинкарнация? Мистическая история бульдога Финика, который рассекает по городу на велосипеде

При виде Финика прохожие улыбаются Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Многие жители Екатеринбурга не могут сдержать улыбки при виде этого четырехлапого спортсмена. Французский бульдог Финик уже несколько месяцев рассекает на велосипеде по городу. Он сидит в рюкзаке у своего хозяина и наматывает так десятки километров в день. E1.RU познакомился с велосипедистом и его необычным пассажиром.

Даниил ездит с бульдогом на велосипеде Источник: Дмитрий Крисковец, Ксения Беляева / Городские порталы

Оказалось, история появления Финика в жизни Даниила окутана мистикой.

— 25 лет назад подарили такую же собаку родители, но она скоропостижно умерла у меня на руках, — рассказывает хозяин бульдога Даниил Ромашов. — А в декабре подруги, зная эту трагичную историю, подарили, не спросив меня даже, Финика. И знаете, мне кажется, тот товарищ из детства и вернулся ко мне.

Пес не отвлекает хозяина во время поездок Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Финик быстро привык к поездкам на велосипеде Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Даниила практически не бывает дома, поэтому он вряд ли сам решился бы завести пса, ведь собака требует внимания. Наш герой — предприниматель, он управляет жилой недвижимостью, а в свободное время занимается триатлоном.

— Мне подарили его [пса] 9 декабря, а я готовлюсь к Ironman (соревнования на длинную дистанцию, проводимые Всемирной корпорацией триатлона. — Прим. ред.). Подготовка отнимала много времени. И, чтобы Финик не сидел дома один, я сразу решил, что его надо брать с собой, — говорит Даниил.

Финик делает вид, что устал после изнурительной тренировки… Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











…очень умело делает вид Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Триатлон, которым занимается хозяин Финика, состоит из трех этапов, но не все из них псу по душе: бульдоги совсем не умеют плавать. Зато гонять на велосипеде собаке, кажется, нравится. Во время заездов Финик смирно сидит в рюкзаке и разглядывает прохожих.

Так Финик привыкал к переноске Источник: Даниил Ромашов

Такое олимпийское спокойствие Финика — тоже результат тренировок.

— Зимой, когда пес был совсем маленьким, я брал большой худи, подвязывал, как африканские женщины, и таскал на груди, чтобы он привыкал к переноске, — говорит Даниил. — А потом начался велосезон, и я аккуратненько начал приучать его к поездкам. Он только первые пару раз реагировал на прохожих, а потом спокойно стал ездить.

Привал в парке Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











На дистанции Даниилу с Фиником иногда приходится делать остановки на прогулки и фотосессии.

— В основном его фотографируют, а те, кто посмелее, подходят, спрашивают. В общем, получаю удовольствие от того, что дарю людям счастье и улыбку, — говорит Даниил.

Финик любит побегать в парке. Между прочим, бег — тоже этап триатлона Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Тренер Даниила одобряет парные заезды. Годовалый французский бульдог весит десять килограммов. Для триатлониста Финик — живой утяжелитель, добавляет спортсмену нагрузку. Но на соревнования своего пса хозяин не берет и ответственные дистанции проезжает налегке.

— Я с ним езжу только по городу, а на длинные расстояния отправляюсь, естественно, один, потому что тренировки идут по три часа. Для него это слишком, — считает Даниил.

Говорят, спорт закаляет характер. У Финика он идеальный, хвастается хозяин. Пес знает команды и не пакостит дома. Рацион питания у бульдога тоже, как у атлета: в основном он ест овощи с мясом. Даниил следит, чтобы Финик не набрал лишний вес.

У Финика сбалансированное питание Источник: Даниил Ромашов

Финик обожает креветки Источник: Даниил Ромашов