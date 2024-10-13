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Развлечения истории Это реинкарнация? Мистическая история бульдога Финика, который рассекает по городу на велосипеде

Это реинкарнация? Мистическая история бульдога Финика, который рассекает по городу на велосипеде

Осторожно! В этом материале очень милое видео с необычным пассажиром

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При виде Финика прохожие улыбаются

Многие жители Екатеринбурга не могут сдержать улыбки при виде этого четырехлапого спортсмена. Французский бульдог Финик уже несколько месяцев рассекает на велосипеде по городу. Он сидит в рюкзаке у своего хозяина и наматывает так десятки километров в день. E1.RU познакомился с велосипедистом и его необычным пассажиром.

Даниил ездит с бульдогом на велосипеде

Оказалось, история появления Финика в жизни Даниила окутана мистикой.

— 25 лет назад подарили такую же собаку родители, но она скоропостижно умерла у меня на руках, — рассказывает хозяин бульдога Даниил Ромашов. — А в декабре подруги, зная эту трагичную историю, подарили, не спросив меня даже, Финика. И знаете, мне кажется, тот товарищ из детства и вернулся ко мне.

Пес не отвлекает хозяина во время поездок

Финик быстро привык к поездкам на велосипеде

Даниила практически не бывает дома, поэтому он вряд ли сам решился бы завести пса, ведь собака требует внимания. Наш герой — предприниматель, он управляет жилой недвижимостью, а в свободное время занимается триатлоном.

 — Мне подарили его [пса] 9 декабря, а я готовлюсь к Ironman (соревнования на длинную дистанцию, проводимые Всемирной корпорацией триатлона. — Прим. ред.). Подготовка отнимала много времени. И, чтобы Финик не сидел дома один, я сразу решил, что его надо брать с собой, — говорит Даниил.

Финик делает вид, что устал после изнурительной тренировки…

…очень умело делает вид

Триатлон, которым занимается хозяин Финика, состоит из трех этапов, но не все из них псу по душе: бульдоги совсем не умеют плавать. Зато гонять на велосипеде собаке, кажется, нравится. Во время заездов Финик смирно сидит в рюкзаке и разглядывает прохожих.

Так Финик привыкал к переноске

Такое олимпийское спокойствие Финика — тоже результат тренировок.

— Зимой, когда пес был совсем маленьким, я брал большой худи, подвязывал, как африканские женщины, и таскал на груди, чтобы он привыкал к переноске, — говорит Даниил. — А потом начался велосезон, и я аккуратненько начал приучать его к поездкам. Он только первые пару раз реагировал на прохожих, а потом спокойно стал ездить.

Привал в парке

На дистанции Даниилу с Фиником иногда приходится делать остановки на прогулки и фотосессии.

— В основном его фотографируют, а те, кто посмелее, подходят, спрашивают. В общем, получаю удовольствие от того, что дарю людям счастье и улыбку, — говорит Даниил.

Финик любит побегать в парке. Между прочим, бег — тоже этап триатлона

Тренер Даниила одобряет парные заезды. Годовалый французский бульдог весит десять килограммов. Для триатлониста Финик — живой утяжелитель, добавляет спортсмену нагрузку. Но на соревнования своего пса хозяин не берет и ответственные дистанции проезжает налегке.

— Я с ним езжу только по городу, а на длинные расстояния отправляюсь, естественно, один, потому что тренировки идут по три часа. Для него это слишком, — считает Даниил.

Говорят, спорт закаляет характер. У Финика он идеальный, хвастается хозяин. Пес знает команды и не пакостит дома. Рацион питания у бульдога тоже, как у атлета: в основном он ест овощи с мясом. Даниил следит, чтобы Финик не набрал лишний вес.

У Финика сбалансированное питание

Финик обожает креветки

2 октября малыш отметил первый день рождения праздничным ужином из любимых креветок.

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Почему так много пневмоний?!!
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