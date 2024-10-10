Снова качаем Skype? Где собираться россиянам после блокировки Discord

8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к популярному среди геймеров мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства. Многие сразу начали искать сервисы, которые могут заменить известное приложение.
Рассказываем, какие аналоги есть у Discord и в чём заключаются их плюсы и минусы. В этом материале обойдемся без Skype.
RaidCall
Олды на месте? RaidCall идеально подходит для коротких игровых сессий — например, собраться в рейд в какой-нибудь MMORPG (отсюда и название). Впрочем, для других жанров мультиплеерных игр он тоже должен хорошо подойти.
Telegram
Многофункциональный мессенджер, позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями. Платформа доступна на любых устройствах, где есть доступ в интернет. В целом мессенджер может стать неплохой заменой.
TeamSpeak
Компьютерная программа предназначена для голосового общения — еще одно решение для замены Discord, популярное среди геймеров, особенно в киберспорте.
О популярности сервиса говорит и то, что он рухнул в день блокировки Discord из-за наплыва новых пользователей.
Revolt
Сервис разработан командой независимых международных разработчиков. Платформа очень похожа на Discord и является на данный момент чуть ли не лучшей его заменой. Но разница все-таки есть.
Google meet
Платформу активно используют для работы или учебы. Выигрышная на фоне других платформа из-за наличия текстового чата и функции демонстрации экрана.
VK звонки
«ВКонтакте» остается одной из популярных отечественных социальных сетей, которая довольна проста в использовании. В этом и заключается проблема: это соцсеть, и мало кому из геймеров захочется снимать с себя маску анонимности.
Steam Chat
Steam Chat не нуждается в представлении. Все ПК-геймеры им пользуются — правда, не так часто, как Discord. Мессенджер от Valve прост в использовании и не требует дополнительной регистрации — нужен лишь аккаунт Steam. Кроме того, отдельно от клиента его качать не надо.