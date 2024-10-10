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Развлечения карточки Снова качаем Skype? Где собираться россиянам после блокировки Discord

Снова качаем Skype? Где собираться россиянам после блокировки Discord

Подборка аналогов известного мессенджера

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Сейчас многие российские геймеры ищут замену уже полюбившейся, но заблокированной платформе

8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к популярному среди геймеров мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства. Многие сразу начали искать сервисы, которые могут заменить известное приложение.

Рассказываем, какие аналоги есть у Discord и в чём заключаются их плюсы и минусы. В этом материале обойдемся без Skype.

  1. RaidCall
  2. Telegram
  3. TeamSpeak
  4. Revolt
  5. Google meet
  6. VK звонки
  7. Steam Chat
1

RaidCall

Олды на месте? RaidCall идеально подходит для коротких игровых сессий — например, собраться в рейд в какой-нибудь MMORPG (отсюда и название). Впрочем, для других жанров мультиплеерных игр он тоже должен хорошо подойти.

2

Telegram

Многофункциональный мессенджер, позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями. Платформа доступна на любых устройствах, где есть доступ в интернет. В целом мессенджер может стать неплохой заменой.

3

TeamSpeak

Компьютерная программа предназначена для голосового общения — еще одно решение для замены Discord, популярное среди геймеров, особенно в киберспорте.

О популярности сервиса говорит и то, что он рухнул в день блокировки Discord из-за наплыва новых пользователей.

4

Revolt

Сервис разработан командой независимых международных разработчиков. Платформа очень похожа на Discord и является на данный момент чуть ли не лучшей его заменой. Но разница все-таки есть.

5

Google meet

Платформу активно используют для работы или учебы. Выигрышная на фоне других платформа из-за наличия текстового чата и функции демонстрации экрана.

6

VK звонки

«ВКонтакте» остается одной из популярных отечественных социальных сетей, которая довольна проста в использовании. В этом и заключается проблема: это соцсеть, и мало кому из геймеров захочется снимать с себя маску анонимности.

7

Steam Chat

Steam Chat не нуждается в представлении. Все ПК-геймеры им пользуются — правда, не так часто, как Discord. Мессенджер от Valve прост в использовании и не требует дополнительной регистрации — нужен лишь аккаунт Steam. Кроме того, отдельно от клиента его качать не надо.

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