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Развлечения мнение Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries

Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries

Интересно, а вы купили бы?

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7 комментариев

Смотрим, что продают, и изумляемся

На маркетплейсах иногда продают очень странные вещи. Колумнистка CHITA.RU Любовь Никитина нашла семь товаров с чудинкой. Далее — от первого лица.

На Wildberries я искала монопод для телефона, а нашла палку для крапивы. Все мы что-то покупаем на маркетплейсах. Но лишь со временем понимаем необходимость той или иной покупки.

Покажу топ-7 ненужных, даже отчасти трешовых товаров, которые мне попались в приложении. Артикулов и ссылок не оставляю, потому что материал несет исключительно юмористический характер. Но, как говорится, на каждый ассортимент найдется свой покупатель.

На 7-м месте — палка для битья крапивы. Товар сезонный, но пользуется неплохим спросом. Из 28 отзывов отрицательный только один. Вадиму досталась палка без автоматического прицела. Парень обиделся и поставил одну звезду. Как мы, поколение миллениалов, выжили без этой чудо-штуки, я не знаю. Если бы продавец дополнил товар подставкой для хранения и инструкцией по технике ударов, то цена бы выросла в разы.

Ну а вдруг пригодится?

Место под номером 6 отдаю рыбаксам, или, по-другому, тапкам-рыбам, — это шлепки, которые не боятся воды. В них, видимо, не ходят, а плавают по жизни. Главное — не утонуть от счастья за такую цену. Есть еще ракоходы и краболеты. Этакий фиш-фешен из глубины стиля. Кому?

Сосед соль выронит, как только увидит вас на пороге квартиры в таких тапках!

На 5-м месте наклейка, которая защищает организм от вредного воздействия телефонов и микроволновок. Ура! Шапочки из фольги отошли на второй план. Судя по отзывам, эта штука работает. Кто-то лучше спит, у кого-то прошла тревога. «Доктор посоветовал купить этот волшебный стикер для поднятия жизненного тонуса», — пишет Олег. Думаю, это тот доктор, который советует лечить геморрой огурцом, не снимая овощ с грядки.

4-е место достается шишкам для поделок. Наконец-то родители перестанут в сумерках скитаться по лесу, чтобы набрать шишек для осенних пейзажей. Смастерить ежа или сову станет намного проще, если о материале для поделок побеспокоиться заранее. Каждая шишка упакована в пупырку. А самые творческие покупатели ловят аромат Сибири при распаковке посылки и, вдыхая древесные нотки, пишут положительные отзывы.

На 3-м месте еще один сезонный товар — шапка-какашка как защита от непогоды. В ней уши будут в тепле в самые лютые дни, когда, казалось бы, всё идет не по плану. Аксессуар для тех, кто любит выделяться из толпы. Или желает открыто признаться в чувствах, показать, например, важность планерок в пятницу вечером.

На 2-м месте находка для спортсменов, которые временно сидят на скамейке запасных. Если быть точным, на унитазе в одиночестве. Это раньше там проводили время за томиком Чейза или разгадыванием кроссвордов. Сейчас можно играть в хоккей. Мечтал родиться Уэйном Гретцки или забивать как Александр Мальцев? Мечты сбываются не только у «Газпрома».

На 1-м месте оригинальный парик, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Смотрите, светло-русые нашлепки и в форме сердечка уже разобрали. Волосы, как утверждает продавец, искусственные. На этом моменте я выдохнула и мысленно поблагодарила за столь важное пояснение.

Иногда хочется, чтобы пришел волшебник и оплатил мою корзину в Wildberries. Но чаще радуюсь, что товара нет в наличии, и тогда со спокойной душой его удаляю.

— У меня почти на двести тысяч выкуплено товара, — вздохнула подруга. — А у тебя?

И знаете, я порадовалась второй раз, что у меня есть рулон фольги для шапочки, а за окном осень и уже не надо хлестать крапиву. Да и без монопода обойдусь, но это не точно.

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Комментарии
7
Француз22
50 минут
Вроде не 1 апреля.
Гость
29 минут
Кто такая КОЛУМНИСТКА? Это прилично?
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