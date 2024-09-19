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Развлечения 19 лет Бульдогу под хвост. Гарик Харламов закрыл Comedy Club

19 лет Бульдогу под хвост. Гарик Харламов закрыл Comedy Club

Прощальный выпуск состоится 20 сентября

1 091
13 комментариев

пресс-служба ООО «ГПМ РТВ»

Программа Comedy Club (16+) на телеканале ТНТ прекращает свое существование. О закрытии заявил постоянный резидент и креативный продюссер юмористического шоу Гарик Харламов.

— Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается, — заявил Харламов. Прощальный выпуск состоится 20 сентября в 21:00, сообщили Городским порталам в пресс-службе ООО «ГПМ РТВ».

Попрощаться с передачей придут главные звезды ТНТ и не только

Гостями финального выпуска станут участницы шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, звезды шоу «Однажды в России», экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.

Первый выпуск шоу Comedy Club состоялся 23 апреля 2005 года. На экранах вышло более 800 оригинальных выпусков. Программа получила две премии ТЭФИ. Многие резиденты были выходцами из КВН.

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Комментарии
13
Лучший друг
14 минут
это прекрасно для отечественной культуры! давно надо было закрыть эту помойку
Гость
16 минут
ну и слава богу
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