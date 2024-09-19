Соперницы плевали ей в лицо: как выглядела победительница первого в мире конкурса красоты

В те годы понятия о красоте сильно отличались от наших дней Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Сегодня по всему миру ежегодно проходят сразу несколько конкурсов красоты, а десятки девушек получают заветные короны. Но в далеком 1888 году идея собрать под одной крышей дам со всех стран и выбрать среди них самую симпатичную произвела настоящий фурор. Рассказываем, как 136 лет назад выбирали главную красотку мира и кто получил гордое звание королевы красоты.

350 красоток со всего мира

История первого в мире конкурса красоты начинается в бельгийском городе Спа. Чтобы привлечь новых туристов на курорт, местный бизнесмен Эрве дю Лоррен решил собрать в городе самых симпатичных девушек со всего мира и выбрать среди них первую в мире королеву красоты.

Чтобы воплотить свой план, он обратился к местным владельцам казино Casino de Spa с выгодным предложением: они оплачивают все расходы, а конкурс будет проходить в их заведении. В итоге Эрве дю Лоррену удалось договориться на призовой фонд в 10 тысяч франков и оплату билета всем красавицам.

Летом в газетах по всему миру вышла новость: в Бельгии проходит конкурс на звание главной красотки всего мира, в котором может принять участие любая девушка. Достаточно прислать несколько своих фотографий и рассказать о себе в письме.

Карикатуристы подшучивали над организаторами конкурса красоты, рисуя их в образе котов Источник: журнал «Всемирная иллюстрация», 1888 год / Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека











В Спа тут же стали приходить десятки писем от красоток со всего земного шара. Девушки присылали фотографии и рассказывали о том, почему именно им суждено стать королевой красоты: одни так хотели найти достойного супруга, другие — просто решили развлечься. Ну и конечно, солидный денежный приз в несколько годовых зарплат мотивировал дам участвовать в конкурсе.

Так выглядели главные красотки XIX века Источник: wikimedia.org / Общественное достояние











Жюри предстояло отобрать финалисток среди 350 красоток. Мужчины с трудом выбрали 21 девушку и прислали им приглашение в курортный город.

Первый в мире конкурс красоты

Многим не терпелось увидеть главных красоток мира, поэтому, когда девушки начали приезжать в Спа, на улицах их уже поджидали туристы. Чтобы никто из желающих поглазеть на участниц не увидел их раньше времени, казино полностью выкупило один этаж в гостинице, куда и заселили красавиц. Дамам строго-настрого запретили выходить из здания и появляться на публике: на время конкурса они могли красоваться только в казино, чтобы каждый, кто хочет лично посмотреть на них, приходил в заведение — разумеется, не бесплатно.

Конкурс красоты начался 19 сентября. Каждый день девушек привозили в закрытых каретах в казино. Дамы в сопровождении кавалеров дефилировали перед зрителями и жюри в вечерних платьях. Собравшиеся оценивали не только то, как выглядят конкурсантки, но и то, как они ведут себя на публике, подбирают гардероб и делают прически.

Рисунок художника, побывавшего на первом конкурсе красоты Источник: wikimedia.org / Общественное достояние











В первые же дни организаторы забили тревогу: алжирская девушка Фатьма оказалась слишком красивой на фоне других участниц, не оставляя ни шанса соперницам. Чтобы сохранить интригу конкурса, перед ней извинились и объявили, что Фатьма проходит вне основной программы.

Остальных дам рассматривали еще двенадцать дней. Когда конкурс подошел к концу, организаторы собрали журналистов, чиновников и самых знаменитых людей города и огласили имя победительницы — ей стала 18-летняя Марта Сукаре из Гваделупы.

Марта Сукаре — главная красотка 1888 года Источник: wikimedia.org / Общественное достояние











Услышав имя победительницы, одна из конкурсанток не выдержала, вскочила и плюнула девушке в лицо. Соперницу успокоили, а королеве красоты вручили приз — пять тысяч франков. Другим девушкам достались призы поменьше: две тысячи франков за второе место отдали фламандке Анжеле Дельрозе, а третье место и тысячу франков получила Мари Стевенс из Вены.

Как только портрет девушки появился на первой полосе газеты, женихи выстроились к Марте в очередь: за первые дни она получила почти сотню брачных предложений. Однако королева красоты отказала всем кавалерам, решив связать жизнь с театром. Ее примеру последовали и другие девушки, участвовавшие в конкурсе.

— Такого же рода деятельности намерена посвятить себя и госпожа Штукарг, получившая одну из второстепенных премий, — рассказывал журнал «Всемирная иллюстрация» в 1888 году. — И она получила предложение от какого-то антрепренера, дававшего ей большую сумму за право показывать ее в разных городах Германии. Да в настоящее время, пожалуй, и выгоднее всего показывать себя со сцены: для красавицы таланта не надо…

Сложилась ли творческая карьера Марты — неизвестно. После 1888 года о девушке больше ни разу не писали Источник: wikimedia.org / Общественное достояние









