Овнам — контролировать траты, Козерогам — следить за речью: как знакам зодиака пережить коридор затмений

Астролог Мария Орлова дала прогноз для всех знаков зодиака на период коридора затмений Источник: Мария Орлова / Vk.com, Елена Латыпова / NGS55.RU











18 сентября случилось лунное затмение. Его пик пришелся на 05:44 по московскому времени. Впереди солнечное затмение. Астролог Мария Орлова рассказала 76.RU, как космические явления влияют на нас с вами.

— Лунное затмение 18 сентября открыло коридор затмений — период между двумя затмениями. Следующее будет солнечным — оно произойдет 2 октября. Коридор затмений считается турбулентным временем, непростым для нашей психики. Это период эмоциональных качелей и внутренних трансформаций, — объяснила Мария.

Астролог дала прогноз на период, пока идет коридор затмений, для всех знаков зодиака.

Овен

Не вкладывайте деньги в непроверенные источники, откажитесь от крупных трат. Вам лучше экономить и копить деньги. Неблагоприятное время для путешествий. В поездках могут подстерегать неприятности. Также что-то негативное может произойти в вашем бизнесе, если он связан с зарубежными странами. Сконцентрируйтесь на физическом и эмоциональном здоровье. В этот период могут напомнить о себе старые болезни, которые нужно будет срочно лечить. Следите за сном, зрением, берегите стопы. Занимайтесь благотворительностью.

Телец

Для вас главная рекомендация — не тратить бездумно деньги и не вкладывать их в сомнительные проекты. Если запланирован переезд, лучше отложить его до октября. Кроме того, у вас могут ухудшиться отношения с друзьями, с людьми, которые имеют значимость для вас. Будьте внимательны в этом вопросе. Также берегите ноги.

Близнецы

Затмение может повлиять на вашу работу, карьеру, бизнес. Сейчас не лучшее время для скоропалительных решений, касающихся этих сфер. Несколько раз подумайте, прежде чем уволиться или перейти на новую работу. Не портите отношения с начальством, коллегами, подчиненными. Берегите колени.

Рак

Может возникнуть ощущение, что удача отвернулась от вас. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. На самом деле вам в этот период нужно применять больше усилий для достижения целей. Лучше отказаться от путешествий и дальних поездок. Начало нового обучения отложите до октября. Не портите отношения с отцом. Берегите ноги.

Лев

Могут напомнить о себе ситуации из прошлого, пришло время их разрешить. Также могут дать о себе знать хронические заболевания, которые нужно лечить. Поэтому уделите внимание здоровью и особенно репродуктивной системе. Не лучшее время для начала новых партнерских отношений, вступления в наследство, решения вопросов со страховыми выплатами. Не паникуйте, ничего не бойтесь, в конечном итоге у вас всё получится. Если нужно, обращайтесь за помощью к психологу или астрологу.

Дева

Затмение затронет у вас сектор партнерства как в личной жизни, так и в бизнесе. Не лучшее время ссориться, ругаться, выяснять или разрывать отношения. Проявляйте больше терпимости, старайтесь понять вашего партнера и разобраться в непростых ситуациях, которые у вас возникают. Также не лучший период для смены места жительства или путешествия за границу. Берегите позвоночник и мочеполовую систему.

Весы

Для вас очень важно обратить внимание на физическое и ментальное состояние, не дать эмоциям управлять вами. Сконцентрируйтесь на своих чувствах и эмоциях, старайтесь их контролировать. Не берите и не давайте деньги в долг. Судебные разбирательства смогут решаться не в вашу пользу. Берегите нервную систему и желудок. Больше отдыхайте, расслабляйтесь, посетите массаж, спа-процедуры.

Скорпион

Вы можете почувствовать творческое, эмоциональное выгорание. Дайте себе время всё обдумать до октября, не принимайте поспешных решений. Также у вас могут ухудшиться отношения с детьми или людьми, с которыми вы находитесь в романтических отношениях. Не лучший период для новых знакомств и романтических связей. Также возможны незапланированные беременности. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Если хотите начать обучение, отложите его до октября — возможно, вы передумаете.

Стрелец

Затмение затронет ваши внутреннюю жизнь, психику, эмоции. Пришло время разобраться с этими сферами самостоятельно или с помощью специалистов. Также не лучший период для решения вопросов, связанных с движимым и недвижимым имуществом, — покупкой, продажей, ремонтом. Всё может сложиться не так, как вам хотелось бы. Подождите с этим до октября. Возможно ухудшение отношений с вашей мамой — проявляйте больше терпения к ней. Берегите нервы, сердце и легкие.

Козерог

Затмение проходит по сектору вашего общения. Поэтому вам особенно тщательно в этот период нужно контролировать речь. Особенно с теми, кто вам близок и дорог. Не лучший период для новых знакомств — с этими людьми в вашу жизнь могут прийти трудности или кармические уроки, которые нужно будет пройти. Постарайтесь пересмотреть цели и желания, потому что сейчас они могут вскружить вам голову. Будьте внимательны за рулем. Берегите плечи и руки.

Водолей

Не вкладывайте деньги в непроверенные источники, избегайте спонтанных трат и покупок, так как впоследствии вы можете о них пожалеть. На этой почве могут возникнуть недопонимание и ссоры в семье. Контролируйте речь, не обижайте близких. Хороший период отказаться от вредных привычек. Берегите лор-зону и глаза.

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