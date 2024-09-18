И крышку захлопнули. Корреспондент НГС оказался в гробу и побывал на собственном прощании — что из этого вышло

Журналист НГС Илья Калинин решил опробовать гроботерапию на себе Источник: Антон Дигаев











Екатерина Костылева — красивая хозяйка собственного похоронного дома, действующий танатопрактик и автор, пожалуй, самой шокирующей терапии. Екатерина разработала программу гроботерапии, когда живого человека хоронят понарошку. Естественно, с его согласия и после проверки у психиатра. Корреспондент НГС Илья Калинин во время визита предпринимательницы из Самары в Новосибирск попробовал эту терапию на себе: лёг в гроб.

Фотосессия в гробу

Екатерина Костылева приехала в Новосибирск не для того, чтобы укладывать желающих в гроб. На базе новосибирского крематория она провела учебный курс по танатопрактике для специалистов и просто желающих.

Танатопрактика — сфера, связанная с уходом за умершими и подготовкой тела к похоронам. Включает в себя ряд процедур (бальзамирование, посмертный макияж и так далее), которые выполняют работающие с покойником перед погребением.

В похоронной сфере Екатерина с 2018 года, но идея гроботерапии появилась не сразу. Около пяти лет назад она готовила летнюю фотосессию для традиционного календаря на ритуальную тему. Внезапно случившийся ковид нарушил планы: Девушка заболела на три месяца и съемку пришлось перенести на конец года. Фотосессия с гробом прошла в лесополосе уже в ноябре.

— Температура была уже минус 20-25… Лесопосадка, гроб, снег и я босиком в платье с бретельками. И когда я ложилась в гроб, во мне сыграл такой адреналин! На улице — дикий холод, а я — босиком, снег. И мне было так жарко, как будто я в бане находилась. Это я первый раз легла в гроб, — вспомнила Екатерина.

Так из фотосессии вышла гроботерапия, которую Екатерина презентовала в ноябре 2023 года на крупнейшей выставке похоронщиков «Некрополь». Сейчас женщина патентует авторский вариант.

На гроботерапию — в очередь!

Та самая фотосессия на снегу у леса, из которой позже родилась идея необычной услуги Источник: Екатерина Костылева











Практика лежания в гробах распространена по миру: в Таиланде, например, появилась услуга сна в гробах. Таким образом, утверждают тайские монахи, в гробу остается все плохое. Кстати, известно, что некоторые православные монахи спят в гробах для поддержания духа аскетизма, и чтобы ежеминутно напоминать себе о смерти, постоянно молясь о прощении грехов.

Объяснения Екатерины не связаны с религиозным: на собственном опыте и примерах клиентов, заметно, что после такой практики в жизни происходит переоценка. Человек осознает, что не стоит тратить время на какие-то обиды и разборки, ему становится проще работать с людьми, понимать их, да и в целом жизнь становится легче.

— Очень много негатива в эту сторону, очень много… Я понимаю, что это может быть опасно. Но с улицы [на гроботерапию] я не возьму человека никогда. Просто так не попасть — желающих много. Кастинг не устраиваем, но берем тех людей, которых я хотя бы косвенно знаю. Или по рекомендации. Вот вас, получается, возьмем по рекомендации, — засмеялась Екатерина.

Обязательным условием допуска к гроботерапии, как и в тот же бассейн, является справка. Только для погружения тела в воду нужна справка о физическом здоровье, а вот для погружения в гроб требуется заключение доктора о здоровье психическом. К тому же до и после гроботерапии с клиентом работает психолог. С меня справку не спросили: я был, как говорится, по блату.

«Нет выхода только из гроба»

Танатопрактик Екатерина Костылева приехала в Новосибирский крематорий с учебным курсом Источник: Антон Дигаев











Стоимость гроботерапии — от 35 тысяч рублей. Цена зависит от сценария «похорон». Естественно, каждую деталь заранее обсуждают с клиентом. Лайт-версия — просто полежать в гробу какое-то время под звуки спокойной классической музыки. Но есть сценарии расширенные, практически повторяющие все процедуры и при похоронах настоящих.

Так называемый «фулпакет» начинается с того, что человека наряжают в ритуальную одежду, кладут на каталку и увозят в холодильник-трупохранилище. Там — некоторое время под покрывалом в холоде и кромешной темноте. Потом похоронная бригада перекладывает клиента в гроб и выносит его в зал для прощания. В зависимости от высказанных пожеланий в зале могут быть родные или специальная массовка. После прощания крышка гроба закрывается (заколачивается гвоздями), гроб переносят на катафалк и везут к инсценированной могиле. Затем роисходит имитация опускания, а в конце — три горсти земли на крышку гроба.

— Я рекомендую выбирать дешевые гробы. Больший эффект. Мы же все помним из детства, гуляя по подъездам и улицам, видели вот эту красную крышку гроба с черной лентой. Это страх из детства, мне кажется, любого человека. А в каком-нибудь еврогробу мы лежим, как в итальянской постели, и это роли никакой не играет. Второй момент: дешевый гроб мы можем забивать гвоздями. Дорогой гроб не забьем, там все закручивается. А эффект забивания гвоздей — второй терапевтический эффект. Третий момент: кидание земли на крышку гроба, — заметила Екатерина Костылева.

Одна из клиенток, рассказывает Екатерина, после всей процедуры призналась, что свои проблемы она воспринимает теперь совсем иначе. «Мои проблемы — вообще ни о чем. Нет выхода только из гроба… Остальное — все решаемо», — процитировала клиентку Екатерина.

Корреспондент НГС Илья Калинин рискнул лечь в гроб Источник: Илья Калинин, Антон Дигаев

Как я лег в гроб

На всякий случай журналист НГС воспользовался актерской приметой и взял с собой в гроб бутылку водки Источник: Антон Дигаев











В Новосибирске гроботерапия не практикуется, поэтому мой сценарий предполагал самую легкую версию: гроб, закрытая крышка и печальная музыка в зале, где предполагалось прощание. На прощании — массовка. Чем они занимались во время «прощания» со мной, я не знаю. Чтобы максимально сконцентрироваться на эмоциях, я лежал с закрытыми глазами все время. Единственный момент, когда я их открыл и огляделся, был, когда на гроб опустили крышку: мне стало интересно, насколько там темно.

Темно. И что еще стало понятно: в классическом гробу, я не говорю сейчас об огромных и дорогих, места нет совсем. Все эти фильмы о похороненных заживо, которые потом крутятся и чуть ли не укладываются, как им удобней, полная чушь. Чуть вверх и чуть в стороны — и вот они стенки. Не покрутишься. Привет, клаустрофобия!

Я бы не сказал, что суеверный, но актерскую примету, связанную со съемкой в гробу, решил соблюсти. Положил под подушку бутылку водки, которую потом полагалось распить за здравие.

Самые сильные эмоции, которые трудно описать словами, появились, когда гроб наглухо запечатывали крышкой. Да, я понимал, что это не по правде, но внутри все равно что-то переворачивалось. Потом, уже в кромешной темноте, когда меня куда-то покатили, вдруг всплыло воспоминание из раннего-раннего детства: я с мамой еду в железной машине по рельсам, проложенным в темноте аттракциона «Комната страха». Возможно это было в чешском «Луна-парке», регулярно появлявшемся в Новосибирске в 1980-е. Колесики машины стучали на стыках рельсов, как и у тележки, которая ловила стыки плит пола новосибирского крематория. И в любой момент из темноты аттракциона на тебя мог вывалиться какой-нибудь скелет или мертвец-кукла. Правда, здесь ты уже как бы сам та кукла.

В моем случае холодильника и опускания в могилу не было, а завершилось все «прощанием» под какую-то спокойную нейтральную мелодию из советского прошлого. Никакого, к счастью, Стаса Михайлова, рюмки водки или шаманских исповедей. Иначе лежать в гробу было бы совсем неуютно.

Видеооператор Антон потом мне признался, что в какой-то момент он начал ловить себя на мысли, что какая-то часть его сознания начинает воспринимать происходящее как реальность.

— Почувствовали какие-то изменения? — улыбнувшись, спросила меня Екатерина во время прощания, обычного прощания — не похоронного. — Даже если сейчас ничего не ощутили, то потом все равно изменения наступят.

Что говорят психологи

В российской похоронной сфере Екатерина известна своими смелыми и эпатажными идеями Источник: Екатерина Костылева











Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова считает, что положительный эффект от такой практики наступить может. Однако, вместе с тем надо понимать, что и негативный сценарий возможен.

— Совершенно правильно делает Екатерина, что просит справку от психиатра. Используя различные экспериментальные методы, мы не можем гарантировать результат. Но мы вообще в жизни не можем ничего гарантировать. Просто есть более консервативные методы — терапия словом, когда мы сидим в кабинете — там, конечно, меньше рисков, но есть более инновационные подходы, в которые и включена танатотерапия. Тут действительно у человека может быть как очень яркий инсайт, так и наоборот — яркий негативный сценарий. Потому что ни один человек, даже со справкой от психиатра, не может сказать, как на него что повлияет. Делает ли это танатотерапию противозаконной? Конечно нет: человек добровольно идет на различные экспериментальные вещи. Но у человека может быть подвижная психика и открыться, например, клаустрофобия. Но мой основной месседж: нельзя быть ни от чего застрахованным практически ни в одной методике, — подчеркнула Лина Дианова.

Летом 2023 года НГС рассказал еще об одной красотке с редкой профессией танатопрактика — Оксане Томилиной. Девушка работает в Новосибирском крематории.

А вы бы легли в гроб по доброй воле? Да, хорошая терапия Нет, у меня и так с психикой проблемы