Этим пяти знакам зодиака несказанно повезет осенью: звезда «Битвы экстрасенсов» назвала счастливчиков

Некоторым знакам зодиака этой осенью не нужно будет и усилий прикладывать, чтобы быть счастливыми Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Первая половина сентября уже прошла, но впереди всё еще остается большая часть осени. Поэтому не поздно узнать, кого в ближайшие месяцы ждет невероятная удача в делах, финансах и любви. У ясновидящей и по совместительству финалистки «Битвы экстрасенсов» (16+) Кажетты Ахметжановой есть хорошие новости для представителей как минимум пяти знаков зодиака.

Телец

Тельцов шаманка назвала одними из безоговорочных фаворитов этой осени. Работа стабильная, дела процветают и приносят больше дохода, чем обычно, финансовых трудностей на горизонте нет. Тельцы, это определенно ваш месяц, в котором нет места неприятным неожиданностям. Так что смело сосредотачивайтесь на своих проектах и будьте уверены: не сегодня, так завтра вложенные силы окупят себя с лихвой и старания принесут стабильный результат.

Лев

По словам Кажетты Ахметжановой, Львы этой осенью будут одарены. Премии на работе, повышение по службе, наследство, возврат долгов, победы в юридических делах — возможностей для дополнительного обогащения у вас будет предостаточно.

— Вселенная щедро вознаградит Львов, даря им финансовую стабильность через самые разнообразные и неожиданные каналы, — рассказала ясновидящая нашим коллегам из «СтарХита».

Дева

Девам эта осень несет большое количество возможностей и предложений. Для увеличения дохода у вас есть всё необходимое: успешные проекты, уверенный поток клиентов и всё остальное. Новые идеи, которые посетят вас этой осенью, окажутся перспективными и выведут вас к новым ступеням финансового благополучия. Кроме того, ближайшее время как нельзя лучше подходит для того, чтобы рискнуть и решиться на то, чего вы раньше предпочитали избегать, — новые задачи обернутся впечатляющими результатами.

Козерог

Товарищи Козероги, вам как никогда поможет ваша любовь к планированию и сведению дебета с кредитом. Многие траты благодаря этому уйдут из вашей жизни, а новых не появится. Но кроме того, что этой осенью вы выжмете максимум из своего экономического таланта, вас ждут еще и приятные новости на работе, которые в лучшую сторону отразятся на банковском счете.

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