От гопника из «Бумера» — до аристократа и разведчика Шелленберга. История известного актера Источник: кадр из фильма «Вертинский» / KION











Алексей Филимонов сыграл главного героя в рейтинговом сериале Первого канала «Вертинский» (18+). Этого успеха могло бы не быть, если бы не настойчивость классной руководительницы Натальи Гавриловой. В 1996 году она уговорила школьника Алешу пойти в театральное училище. IRCITY.RU рассказывает, как это случилось, а также о детстве актера и его пути к славе.

ПТУ, армия, тюрьма

Алексей Филимонов родился и вырос в Иркутске, в обычной семье, которая никак не была связана с искусством. Мама, филолог по образованию, долгое время работала секретарем, затем выучилась на бухгалтера. Отец до выхода на пенсию трудился на заводе муровщиком, заделывал прогоревшие дыры в раскаленных доменных печах.

В детстве Филя (так его звали друзья и знакомые) был активным и шебутным мальчишкой. Учителя и одноклассники вспоминали, что будущий актер уже тогда был по-хорошему хитрым, вертким и смекалистым парнем. Правда, учиться не любил. В одном из интервью Алексей признавался, что не прогуливал школу лишь из-за того, что не хотел расстраивать маму.

Мальчик окончил школу, которая в 90-е годы была восьмилеткой. И перед ним встал вопрос: что же дальше? Вариантов было не очень много: ПТУ, армия или тюрьма.

Вряд ли кто-то мог подумать, что Алексей станет звездой российского кино Источник: кадр из фильма «Вертинский» / KION











На помощь пришла классная руководительница Наталья Гаврилова. Именно ей российская киносфера обязана появлением такого яркого и харизматичного актера. Учительница чуть ли не за руку отвела парнишку в Иркутское театральное училище.

— Он был маленький, худенький. Дулова (Валентина Дулова, руководитель творческой мастерской училища. — Прим. ред.) говорит: «Ты мне кого привела?» Я говорю: «Артиста». Она сказала, что ничего с ним не сделает. Первый конкурс был неудачным. Алеша пришел, сказал: «Не буду я больше, не хочу, мне не нравится это все!» Но потом он поработал, подготовился — и все-таки поступил в училище, — рассказывала Наталья Гаврилова.

«Переиграл все дно»

Театральное училище поделило жизнь Филимонова на до и после. Он нашел дело жизни и был готов постигать его азы сутками. Гаврилова рассказывала, что парень целыми днями пропадал в училище, иногда даже оставался на ночь. В спектаклях Алексей применял все свое обаяние: и пел, и танцевал.

В 2000-м Филимонов окончил училище. После этого были роли в небольших театрах Красноярска, Озерска и Пензы. А затем пришло осознанное решение — уехать в Москву и поступить в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа. Мастером курса стал театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Олег Кудряшов.

Выпуск из ГИТИСа совпал с первой, пусть и очень небольшой, работой в кино. Филимонову досталась роль гопника Вовки в картине Петра Буслова «Бумер. Фильм второй» (18+).

— Петр Буслов объявил кастинг на роль в «Бумере». Я решил сходить, потому что это раскрученное кино. Оказалось, что нужно сыграть малолетнего ублюдка. На пробах Буслов попросил почитать по ролям текст. Меня утвердили сразу, я даже удивился. Ведь часто говорят: «Мы вам перезвоним», — и ждешь потом месяц, а тут сразу. Почему-то на роли провинциальных хулиганов Буслов не мог найти подходящих людей, — рассказывал Филимонов в 2005 году.

В начале кинокарьеры Филимонова утверждали в основном на роли гопников, бандитов и наркоманов Источник: кадр из фильма «Бумер-2» / КиноПоиск











Долгие годы актеру приходилось играть однотипных криминальных личностей. В разговоре с Иваном Ургантом в 2021 году Филимонов признавался, что «переиграл все дно».

Первую главную роль Алексей получил в картине «Кислород» (12+) у друга по иркутскому театральному училищу Ивана Вырыпаева.

— Роль для меня особенная. Я очень хотел сниматься. Образ Санька сложный, неоднозначный, в нем много всего намешано. Сначала я посмотрел спектакль и примерно понимал, чего Иван хочет. Но когда в студии надо было записывать текст, я заболел. И с температурой 40 четыре дня писал видео со звуком. Делал перерывы, спал и опять записывал, — вспоминал о съемках артист.

Роль в картине Ивана Вырыпаева стала для Филимонова особенной Источник: кадр из фильма «Кислород» / VK Видео











Первое признание пришло к Филимонову спустя несколько лет. В 2014-м актер стал лауреатом премии «Кинотавр» благодаря главной роли в фильме «Еще один год» Оксаны Бычковой. Там он сыграл таксиста Егора Комарова. И все же главные вершины в карьере Филимонова были еще впереди.

«Наркоманы, алкоголики, и вдруг — Вертинский!»

Самую знаковую на данный момент роль актер сыграл в сериале «Вертинский». Режиссер Авдотья Смирнова даже не планировала проводить кастинг — великого шансонье Александра Вертинского, по ее задумке, обязан был сыграть именно Алексей Филимонов.

Кстати, школьная учительница Наталья Гаврилова (та самая, которой Алексей обязан карьерой) считает, что эта роль создана для него.

Режиссер Авдотья Смирнова не видела в роли Александра Вертинского никого, кроме Алексея Филимонова Источник: кадр из фильма «Вертинский» / KION











— Алеша весь был в деятельности, никогда не сидел спокойно. Наверное, не случайно он смог сыграть Вертинского. У него все задатки были, но их нужно было увидеть. Перед тем как фильм вышел в показ, он обратился в беседу (чат. — Прим. ред.) нашего класса и попросил: «Ребята, когда посмотрите фильм, поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста». Я смотрела две ночи, не отрываясь. Он там даже сам пел и делал это здорово. Алеша — талантливый человек, что и говорить. Хорошо, что его увидела режиссер. Он действительно похож на Вертинского, — говорила она.

Помимо Натальи Гавриловой, сыграла роль в судьбе Филимонова и режиссер Авдотья Смирнова. Она проявила удивительную настойчивость. Актер рассказывал, что она полгода уговаривала его сниматься.

— Сложно играть человека, который реально жил, тем более — где я, а где он. Мне было и страшно, и интересно: а смогу ли я это сделать? Раньше у меня все роли были — бандиты, наркоманы, алкоголики. И вдруг — Вертинский! Я отказывался полгода, Дуня мне все это время звонила и говорила: «Ты будешь сниматься!» И добила все-таки, — говорил он.

Актер поразил зрителей игрой и вокальными талантами Источник: кадр из фильма «Вертинский» / KION











Филимонову пришлось несколько месяцев брать уроки вокала. Наибольшая сложность в работе над фильмом заключалась в том, что зачастую в рамках одного съемочного дня приходилось играть Вертинского в трех возрастах — юного, зрелого и пожилого. Грим для каждого образа наносили по 2,5–3 часа.

— Жизнь его [Александра Вертинского] была настолько интересной, яркой, местами опасной, местами беззаботной, что скучать ему точно не приходилось. Он был богемным, легким и веселым, его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы, он сказочно богател, потом все терял. Сценический образ и необычный стиль выступлений принесли ему успех и славу. Думаю, Вертинский был счастливым человеком, — говорил Филимонов.

«Он не тот человек, который может зазнаться»

Роль Вертинского принесла Филимонову бешеную популярность. Несколько раз его приглашали на шоу «Вечерний Ургант» (16+), он стал давать интервью — хотя в целом не любит это занятие. А еще его номинировали на значимую кинопремию «Золотой орел».

Человек, который поднялся на определенную высоту, мог бы забыть о корнях, но в случае с Филимоновым этого, к счастью, не случилось.

— Кто-то из ребят говорил: «Ну теперь Лешка зазнается». Это, конечно, вряд ли. Он не тот человек, который может зазнаться, но он знает себе цену. Когда он говорил, что на него смотрела актерская элита, он не был подобострастен. Да, порадовался, но не более. Мне в нем это очень нравится. У него хороший сибирский характер, — рассказывала Наталья Гаврилова.

Филимонов заботится о родных.

— Алеша нежен с матерью. У него не очень часто получается приезжать, но он всегда остается с ней на связи. Он добрый, хороший, отзывчивый, внимательный. Еще, я думаю, Алеша скромный. Это было видно по выступлению у Урганта. Даже те развязные движения, которые он показывал, были от скромности. Наверное, это напускное, — отметила Наталья Гаврилова.

После «Вертинского» к Филимонову пришла популярность Источник: кадр из шоу «Вечерний Ургант» / Первый канал











Филимонов без лишней скромности может считать себя востребованным актером. После «Вертинского» вышло 13 картин с его участием, в некоторых у него главные роли.

Кроме того, уже совсем скоро — 28 сентября — состоится премьера сериала «Берлинская жара» (16+), в котором Алексей играет Вальтера Шелленберга, начальника внешней разведки службы безопасности рейхсфюрера (СД). Партнерами Филимонова по площадке стали известные российские актеры — Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Кирилл Кяро, Гела Месхи.