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Развлечения Самую красивую девочку планеты выбрали в России. Но есть подвох

Самую красивую девочку планеты выбрали в России. Но есть подвох

Третьеклассница из Ростова впервые пришла на конкурс красоты и поразила жюри

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16 комментариев

София впервые попала на конкурс и тут же победила

София Халаим уходила на летние каникулы просто девочкой, а вернулась в школу уже настоящей королевой красоты. Восьмилетняя школьница выиграла в международном конкурсе «Красавица и красавец земного шара».

Родители с детства верили в то, что их девочка — особенная. София пошла в школу в шесть лет и всегда хотела учиться чему-то новому. Ребенок сам попросился на уроки английского и китайского, занимался шахматами и танцами.

Весной этого года Софья захотела в модельную школу. Девочку учили не только красиво ходить по сцене и фотографироваться. Преподаватели обучили ребенка хорошим манерам и азам актерского мастерства.

— Даже научила нас с бабушкой правильно есть конфеты и круассаны, а папу и дедушку — в какой руке правильно держать букет цветов для дамы, — рассказывала мама девочки «КП».

Всего за пару месяцев София стала чувствовать себя увереннее на сцене, и родители решили попробовать съездить с дочкой на конкурс красоты в Сочи.

Первое соревнование для девочки прошел непросто: все четыре дня девочка постоянно боролась за победу — даже в море поплавать времени не было.

Особенно тяжело юной модели оказалось выйти на огромную сцену.

— Конкурс проводился в «Сочи Парк Арене», мы там раньше были на ледовом шоу. Дочка помнила, как много там было зрителей, и уже перед своим выходом стала переживать, — вспоминала мама Софии. — Но после того, как всё получилось, сказала: «Мама, мне теперь даже перед самым огромным залом не страшно выступать!»

Борьба за корону в номинации «Красавица земного шара — 2024» была жаркой. Но Софии удалось урвать победу у 17 конкуренток и стать самой красивой девочкой планеты.

Правда, есть в этом звании небольшой подвох: планету представляли в основном девочки из России. Были еще несколько участниц из Белоруссии, но на этом разнообразие необъятного «земного шара» закончилось.

С другой стороны, мы и не сомневались, что главные красавицы живут в России.

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Конкурс красоты Красавица Победитель Школьница Девочка
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Комментарии
16
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
7 сентября 2024, 13:49
когда уже в почете будут умные дети или те, кто руками работать умеет...очередные никчемыши растут...
Grape Reflection 🍇
7 сентября 2024, 13:40
"Ребенок сам попросился на уроки английского и китайского, занимался шахматами и танцами." Верим? Конечно верим 🤣
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