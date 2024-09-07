Самую красивую девочку планеты выбрали в России. Но есть подвох

София впервые попала на конкурс и тут же победила Источник: ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ КРАСОТЫ и ТАЛАНТОВ «ИМИДЖ» / vk.com











София Халаим уходила на летние каникулы просто девочкой, а вернулась в школу уже настоящей королевой красоты. Восьмилетняя школьница выиграла в международном конкурсе «Красавица и красавец земного шара».

Родители с детства верили в то, что их девочка — особенная. София пошла в школу в шесть лет и всегда хотела учиться чему-то новому. Ребенок сам попросился на уроки английского и китайского, занимался шахматами и танцами.

Источник: Империя красоты «Имидж элит»











Весной этого года Софья захотела в модельную школу. Девочку учили не только красиво ходить по сцене и фотографироваться. Преподаватели обучили ребенка хорошим манерам и азам актерского мастерства.

— Даже научила нас с бабушкой правильно есть конфеты и круассаны, а папу и дедушку — в какой руке правильно держать букет цветов для дамы, — рассказывала мама девочки «КП».

Всего за пару месяцев София стала чувствовать себя увереннее на сцене, и родители решили попробовать съездить с дочкой на конкурс красоты в Сочи.

Источник: Империя красоты «Имидж элит»











Первое соревнование для девочки прошел непросто: все четыре дня девочка постоянно боролась за победу — даже в море поплавать времени не было.

Особенно тяжело юной модели оказалось выйти на огромную сцену.

— Конкурс проводился в «Сочи Парк Арене», мы там раньше были на ледовом шоу. Дочка помнила, как много там было зрителей, и уже перед своим выходом стала переживать, — вспоминала мама Софии. — Но после того, как всё получилось, сказала: «Мама, мне теперь даже перед самым огромным залом не страшно выступать!»

Борьба за корону в номинации «Красавица земного шара — 2024» была жаркой. Но Софии удалось урвать победу у 17 конкуренток и стать самой красивой девочкой планеты.

Источник: ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ КРАСОТЫ и ТАЛАНТОВ «ИМИДЖ» / vk.com











Правда, есть в этом звании небольшой подвох: планету представляли в основном девочки из России. Были еще несколько участниц из Белоруссии, но на этом разнообразие необъятного «земного шара» закончилось.