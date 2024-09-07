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Развлечения Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Планируете торжество этой осенью? Проверьте, хороший ли день вы выбрали

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3 комментария

В какой день в сентябре лучше играть свадьбу

Каждая пара мечтает о крепком и счастливом союзе, и немалую роль в этом деле может сыграть выбор даты свадьбы. Портал 76.RU расспросил нумеролога Екатерину Климову, в какие дни сентября 2024 года лучше жениться.

Эксперт отмечает четыре благоприятные даты для свадьбы:

  • 07.09.2024 — в этот день преобладают ключевые энергии любви, отношений и комфорта;

  • 08.09.2024 — в эту дату берет верх энергия счастливых событий;

  • 09.09.2024 — энергия благоприятных обязательств и заключений договоров;

  • 11.09.2024 — идеальный день для создания чего-либо нового, в том числе образования семьи.

Также нумеролог Екатерина Климова подсказывает, что в конце месяца будет важный день для переосмысления жизни и планирования будущего:

— 24 сентября 2024-го — день энергетически сильный. Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период.

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Комментарии
3
Коляныч 2.0
7 сентября 2024, 17:20
Еа Украине опубликован официальный список счастливых дат на 4-й квартал 2024г. 06.66 07.40 14.88
Гость
7 сентября 2024, 17:08
Без нумерологов и астрологов понятно: СКОРО ПЕРДА!!!
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