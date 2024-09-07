Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Каждая пара мечтает о крепком и счастливом союзе, и немалую роль в этом деле может сыграть выбор даты свадьбы. Портал 76.RU расспросил нумеролога Екатерину Климову, в какие дни сентября 2024 года лучше жениться.
Эксперт отмечает четыре благоприятные даты для свадьбы:
07.09.2024 — в этот день преобладают ключевые энергии любви, отношений и комфорта;
08.09.2024 — в эту дату берет верх энергия счастливых событий;
09.09.2024 — энергия благоприятных обязательств и заключений договоров;
11.09.2024 — идеальный день для создания чего-либо нового, в том числе образования семьи.
Также нумеролог Екатерина Климова подсказывает, что в конце месяца будет важный день для переосмысления жизни и планирования будущего:
— 24 сентября 2024-го — день энергетически сильный. Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период.