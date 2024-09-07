Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Каждая пара мечтает о крепком и счастливом союзе, и немалую роль в этом деле может сыграть выбор даты свадьбы. Портал 76.RU расспросил нумеролога Екатерину Климову , в какие дни сентября 2024 года лучше жениться.

Также нумеролог Екатерина Климова подсказывает, что в конце месяца будет важный день для переосмысления жизни и планирования будущего:

— 24 сентября 2024-го — день энергетически сильный. Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период.