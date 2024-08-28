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Развлечения обзор Самый страшный день в году: чего стоит остерегаться 28 августа и чего ни за что не стоит делать

Самый страшный день в году: чего стоит остерегаться 28 августа и чего ни за что не стоит делать

История показывает, что в эту дату происходило немало трагичных событий

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2 комментария

Так ли страшна дата 28 августа? Сейчас узнаем

Среди всех неблагоприятных дней августа астрологи и нумерологи особенно выделяют 28-е число. Говорят, что именно в этот день происходит больше всего неприятных и трагичных событий: катастроф, ДТП, критических ситуаций. Например, в 1988 году в этот день произошла трагедия на военной базе «Рамштайн», в результате которой погибли 70 человек. А 28 августа 2005 года начался ураган «Катрина», унесший жизни почти 2000 человек. Так правда ли, что 28 августа — какой-то особенный день, которого стоит остерегаться, или все трагедии — не больше чем случайные совпадения?

Что происходило в мире 28 августа

Для начала посмотрим новости последних 10 лет и увидим, что 28 августа было действительно богато на разные происшествия. Так, в 2013 году на этот день пришелся пик паводка в Приморье. Уровень воды в Амуре достиг отметки 780 см. 6 тысяч человек остались без крова, а ущерб от стихии составил 13 миллиардов рублей.

А в 2014 году на военном складе в Перми возник крупный пожар. В результате взрывов пороха пострадали 5 человек. В этот же день в США случилось сильное возгорание на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе ВР в штате Индиана.

В 2015 году 28 августа весь мир облетела новость о трагедии в Доминике — ураган «Эрика» унес жизни 35 человек, затопив дороги и населенные пункты.

Год спустя 28 августа сильный ураган пронесся над Кавказом — он привел к разрушениям в Грозном и унес жизнь девушки. А в Турции повстанцы обстреляли аэропорт на юго-востоке страны, в городе Диярбакыр.

В 2017 году снова новость о разрушительном урагане 28 августа — на этот раз стихия разгулялась в американском штате Техас. В результате погибли 8 человек, а Дональд Трамп, бывший тогда президентом, заявил, что раньше страна не сталкивалась ни с чем подобным. В тот же день в Багдаде на рынке в оживленной части города взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Он унес жизни как минимум 9 человек, 25 пострадали. А на Кубани рано утром с моста в море рухнул вахтовый автобус. В результате трагедии погибли 19 человек, 33 пострадали. Причиной крушения назвали ДТП.

Этот день в 2018 году запомнили жители Ростовской области — сильный пожар возник в пригороде Ростова-на-Дону, выгорело 10 гектаров леса.

28 августа 2019 года в Новосибирске на рабочих обрушилась стена дома во время проведения работ — погибли три человека, один получил сильные ранения. А москвичи пережили небывалые для летнего месяца заморозки — температура воздуха опустилась до +2… +4 градусов, а по области — до -2°С.

Пандемийный 2020-й в этот день отличился ураганом «Лора» в США. Он разрушил целые кварталы вдоль побережья Атлантики, унес жизни 6 человек, переворачивал самолеты и привел к обесточиванию почти 900 тысяч домов.

Сразу два землетрясения в разных частях света произошли 28 августа 2021 года. Одно из них, магнитудой 5,7, зафиксировано в Южной Америке — на границе между Боливией и Чили. Другой подземный толчок такой же силы отмечен на Бали, в северной части Новой Гвинеи. Жертвами землетрясения стали 3 человека.

В 2022 году 28 августа отметилось ДТП с туристическим автобусом в Турции, в котором пятеро погибли и 38 человек получили травмы. А Великобритания закончила эвакуацию граждан из захваченного Кабула.

Если копнуть еще глубже, то можно вспомнить, как 28 августа 1988 года произошла трагедия во время авиашоу на военной базе «Рамштайн», в результате которой погибли 70 человек. В 1993 году Як-40 рухнул в реку сразу после взлета в Хороге, это крупнейшая авиакатастрофа в Таджикистане: погибли 82 человека. В 2005 году в этот день начался самый разрушительный ураган в истории США — «Катрина», который унес жизни почти 2000 человек.

О чем надо помнить 28 августа

Теолог, астролог, астропсихолог, специалист по амулетам и минералам Татьяна Федорищева считает, что 28 августа часто выдается не самый спокойный день. Да чего там, его впору назвать самым страшным в году.

— В этот день происходит много ДТП, опасных и критических ситуаций, а также катастроф, — предупреждает Татьяна Федорищева.

28 августа считается одним из самых опасных дней не только в этом месяце, но и в году.

Интересно, что еще наши предки 28 августа всегда считали нехорошим днем.

— Даже до принятия христианства в этот день не выходили замуж, не стригли волосы, нельзя было брать в руки колюще-режущие предметы, старались не делать никаких домашних дел, — объясняет Татьяна Федорищева. — Сейчас 28 августа — это Успение Пресвятой Богородицы, то есть это смерть сама по себе. И хотя в этот день заканчивается Успенский пост, траур заложен в дату.

Чаще всего, по наблюдениям астролога, 28 августа в зоне наибольшего риска оказываются ноги.

— Кто 28 августа попадал в ДТП, у всех именно страдали ноги, — отмечает Татьяна Федорищева. — Также в этот день нужно выбирать комфортную обувь и не рисковать здоровьем — не надевать шпильки или, наоборот, тесные кроссовки. Также не рекомендуется заниматься активными видами деятельностями, потому что можно получить травму опорно-двигательного аппарата.

Для астрологов 28 августа считается достаточно негативной датой, несмотря на то что в этом году в этот день выходит Меркурий из ретрограда. Татьяна Федорищева советует обратить внимание на сны с 27 на 28 августа — они могут оказаться вещими. А если вам привидится что-то страшное, то расскажите сон текущей воде, например из-под крана, но ни в коем случае не кому-то из вашего окружения.

Чего стоит остерегаться 28 августа

Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что 28-го числа происходят неблагоприятные события, связанные с водой. Если вспомнить, в прежние годы в этот день случались наводнения, ураганы и падение автобуса в море, так что, похоже, мнение эксперта небеспочвенно.

Так выглядит 28 августа 2024-го с точки зрения нумерологии

— День примечателен тем, что формируется вода, земные ветви (нижний ряд) иероглифов объединяются и два из трех меняют свою стихию, — отмечает Яна Губина. — Мое мнение — день с нюансами, но без критичных катастроф. Когда вот такая тройка формируется, это проблемы с водой в любых проявлениях. Это наводнения, прорывы дамб, городских коммуникаций. Может рвать трубы, либо вода разрывает асфальт и бьет из-под земли.

Нумеролог советует 28 августа не выезжать на отдых в те места, где возможно подтопление, наводнение или ураган, а также остерегаться сильных ливней и в целом следить за здоровьем.

— Если много воды в организме, идет нагрузка на почки. Элемент воды контролирует огонь — сердечно-сосудистую систему. В организме, соответственно, ослабевают сосуды, скачет давление, и получаются риски для здоровья. Очень плохо чувствовать себя могут метеозависимые люди, — предупреждает Яна Губина. — В зависимости от личных карт людей, кто-то будет защищен, а у кого-то может вплоть до скорой дойти.

Стоит ли опасаться 28 августа

С коллегами не согласна астролог Дарья Алимова. Она отмечает, что с точки зрения астрологии 28 августа сложно назвать самым страшным днем в году.

— К сожалению, бывает ситуация на небе гораздо запущеннее… — улыбается Дарья Алимова. — Можно сказать, что это самый обычный день. За исключением торможения ретро-Меркурия, который разворачивается в этот день в свое привычное директное направление. Могут подтормаживать сферы коммуникации, логистика, средства связи, ситуация на дорогах усложнится.

Астролог отмечает, что 28 августа люди могут ощутить влияние Венеры, как гармоничное, так и напряженное, поэтому тема отношений может дать о себе знать.

— Рекомендация общего характера — привнесите 28 августа немного новизны, креативности во взаимодействие с вашим партнером, а также можете добавить перчинки в тесном контакте, — советует Дарья Алимова.

Нумеролог Надежда Смирнова также считает, что ничего страшного в этой дате нет. По ее словам, 28 августа несет позитивные вибрации и удачу.

— С точки зрения системы «Матрица судьбы», которой я занимаюсь, — это, наоборот, хорошая, позитивная дата. Энергетика 28-го числа (2 + 8 = 10, влияние на день 10-й энергии — «колесо фортуны») означает, что включается удача и помощь свыше, — объясняет нумеролог.

В этот период человеку могут предложить помощь, подчеркивает Надежда Смирнова.

— 28 августа всегда означает радостный период, удачу, счастливое стечение обстоятельств, возможность встретиться в нужное время с нужными людьми. В это время могут появляться позитивные и влиятельные люди, и то, что никак не получалось, устроится с чьей-то помощью, — объясняет нумеролог. — Могут появиться новые интересные увлечения, которые закручивают поток положительных событий.

На ваш взгляд, 28 августа — страшная дата?

Да, она особенная и зловещая
Нет, ничуть не отличается от других

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28 августа Ретроградный Меркурий Астрология Происшествия ЧП Авиакатастрофа Ураган Наводнение Стихийное бедствие ДТП
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Комментарии
2
Гость
28 августа 2024, 00:08
Бред. 1 сентября - дата намного хуже. Даже у взрослых остаётся психологическая травма.
Гость
28 августа 2024, 00:22
Какой бред, а теперь посчитайте количество происшествий за последние лет 100, например 18 ноября, количество может быть равным. Все что угодно можно притянуть
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