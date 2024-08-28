Приснилась змея: что это значит и как действовать — советы популярных сонников

Змея во сне — недобрый знак Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему снится змея. Трактовать такое сновидение можно по-разному, но в любом случае ничего хорошего оно не предвещает.

По соннику Ванги змея предупреждает о предательстве и указывает на возможные серьезные неприятности. Ползущее пресмыкающееся говорит о будущей схватке с врагом, укус — измене или разочарованию в близком человеке. Большая змея предвестник серьезной катастрофы. Если она обвилась вокруг шеи, то могут быть проблемы со здоровьем.

По соннику Миллера укус змеи говорит, что враги могут одержать победу. А вот если во сне удалось убить пресмыкающееся, то победа останется за вами. Если во сне вы трогаете змею, то проблемы будут небольшие, но неприятные.

Укус змеи по соннику Цветкова рассматривается, как возможное предательство близкого человека. Но если приснились белые змеи, то вам помогут справиться с трудностями. Ползущая змея может быть знаком о развивающейся болезни.

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