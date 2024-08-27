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Развлечения «Когда тебе приснилось море»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха в Абхазии — впечатляющие кадры

«Когда тебе приснилось море»: сибирская модель поделилась кадрами с отдыха в Абхазии — впечатляющие кадры

Девушка входит в топ-100 самых красивых женщин России

1 059
10 комментариев

Во время путешествия Елена посетила озеро Рица

Сибирская модель и многодетная мама Елена Эпанаева, которая вошла в топ-100 самых красивых женщин России, похвасталась кадрами с отдыха в Абхазии. Кадрами сибирячка поделилась в личных соцсетях.

Как сообщила Елена, в Абхазию она отправилась, чтобы отдохнуть на берегах Черного моря. Однако во время путешествия сибирячка успела посетить озеро Рица, исследовать старинные замки и конечно же отведать местной кухни.

— Когда тебе приснилось море, — подписала видео Елена.

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.

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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
27 августа 2024, 23:21
Что тут впечатляющего, что тут красивого... одному автору известно...
Гость
27 августа 2024, 23:19
А где же "впечатляющие кадры"? Обычные фото обычной женщины
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