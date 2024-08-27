Кожа, меха и экстравагантное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Роковая красотка примерила три образа Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым образом. Кадры она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, для фотосессии Бузова примерила несколько откровенных и дерзких образов. В начале артистка появилась в коротких кожаных шортах и черной косухе. Для второго образа она выбрала черное боди и накидку из искусственного меха. А третьим нарядом стало черное мини-платье.

— Так создается история. Скоро будет бомба, — написала Бузова в сетях.

Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что беременна. Актриса прилетела на открытие международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге, где разговорилась с журналисткой. Перед своим признанием Бузова сказала, что пиарщик будет очень ей недоволен.