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Развлечения Кожа, меха и экстравагантное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Кожа, меха и экстравагантное мини: Бузова удивила поклонников новым стилем — рассматриваем образ

Недавно певица намекнула на беременность

1 598
17 комментариев

Роковая красотка примерила три образа

Артистка Ольга Бузова удивила поклонников новым образом. Кадры она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, для фотосессии Бузова примерила несколько откровенных и дерзких образов. В начале артистка появилась в коротких кожаных шортах и черной косухе. Для второго образа она выбрала черное боди и накидку из искусственного меха. А третьим нарядом стало черное мини-платье.

— Так создается история. Скоро будет бомба, — написала Бузова в сетях.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что беременна. Актриса прилетела на открытие международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге, где разговорилась с журналисткой. Перед своим признанием Бузова сказала, что пиарщик будет очень ей недоволен.

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Комментарии
17
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27 августа 2024, 19:14
Без слез не взглянешь.
Татьяна 53
27 августа 2024, 20:15
"Роковая красотка примерила три образа" Красотку не увидела.
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