Только посмотрите на это! У 35-летней домохозяйки в огороде выросли овощи-гиганты. В чем секрет

Тыква выросла такой огромной, что на ней с легкостью помещается человек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга Догадаева из поселка Искра Октября Рыбинского района Ярославской области никогда не мечтала об огороде. Напротив, 35-летняя женщина скептически относилась к идее обзавестись личным хозяйством. Но пару лет назад она всё же начала выращивать овощи. Да еще какие! Теперь на участке Ольги растут двухсоткилограммовые тыквы и огромные арбузы. И на этом женщина не планирует останавливаться.

В огороде Ольги — большой выбор гигантских овощей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«У дочки была аллергия»

Ольга решила выращивать собственные овощи после рождения дочки. У девочки с детства была аллергия на покупные продукты, поэтому жительница Рыбинского района взяла в руки лопату, тяпку и пошла обустраивать огород.

— Я вообще не хотела огород. А когда дочка появилась маленькая, поняла, что надо свои овощи, не магазинные. А потом меня затянуло. Но началось у меня всё, конечно, с томатов. Я больше 50 сортов томатов посадила и потом плавно переключилась на гигантские тыквы, — начала свой рассказ Ольга.

Идея выращивать огромные овощи пришла случайно: Ольга подглядела ее в интернете. Сначала не поверила, что можно вырастить урожай таких размеров. Потом загорелась.

— Гигантские овощи я выращиваю второй год. Увидела, загорелась, подумала: хочу не могу, быть такого не может. Пока сама не попробую, не узнаю. Начала искать семена. Оказалось, это — проблема. Но потом совершенно случайно наткнулась на какой-то пост, и оказалось, что Андрей Гусев, рекордсмен России, вырастил тыкву весом больше 700 килограммов, — рассказала Ольга. — Сейчас намного проще заказывать такие семена, поскольку я уже знаю, где их искать. Есть группа, называется «Энтузиасты». И там у нас как раз есть ребята, занимающиеся выращиванием гигантских овощей, где эти семена можно купить.

Ольга выращивает тыквы уже второй год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Женщина заказала у Андрея семена и посадила их. Первая тыква выросла до впечатляющих размеров. Вес доходил до 149 килограммов.



— А в июне она померзла из-за заморозков, поэтому не успела показать весь свой потенциал, — объяснила Ольга.

По словам Ольги, подобные тыквы генетически предрасположены к тому, чтобы достигать таких размеров. Но без ухода вряд ли что-то выйдет. Овощ нужно правильно формировать, поливать, обрывать пасынки.

— У меня там, — Ольга указала в сторону еще одной тыквы, — сидит маленькая гигантская тыква. Я ничего с ней не делала, и она выросла такой небольшой. А за второй я ухаживала, поэтому она гораздо больше. Но еще не самая большая в России. Я вчера замеряла, она по замерам была где-то 286 килограммов. Есть специальное приложение, мы снимаем с нее три размера и вводим данные в приложение, а он нам выдает приблизительный вес.

Тыкву нужно укрывать днем, чтобы защитить от палящего солнца и птиц, жаждущих ее поклевать. А холодными ночами покрывало спасает гигантскую тыкву от холодов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга надеется, что тыква вырастет еще больше. Поэтому плод пока остается на грядке.



— Тыкву я буду держать до победного, хочу посмотреть, какая она вырастет. В конкурсе участвовать с ней не буду, просто для себя, побить свой прошлогодний рекорд. У нас есть ребята, у которых тыква уже переросла за 700 килограммов. Я надеюсь, в этом году у нас будет новый рекорд по России, — улыбнулась жительница Рыбинского района.

Тыква, как и другие овощи-гиганты, абсолютно съедобна.

— Всё съедобно, тут нет ничего запредельного. Я ее подкармливаю как обычный огород. Единственное, тыкву я подкармливаю чаще, потому что у нее потребностей больше, она кушать больше любит. Я ей в почву заносила органические удобрения: конский навоз, комплексные удобрения — и обычными минеральными удобрениями поливала, — рассказала Ольга.

Ольга довольна полученным результатом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как Ольга выращивает гигантские овощи — в видео Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Арбуз — 60 килограммов

Тыквами ассортимент овощей-великанов в огороде Ольги на ограничен. Женщина выращивает гигантские томаты, огурцы, свеклу и даже арбуз. Последний — гордость Ольги:



— Сегодня к вечеру он будет уже 60 килограммов. Он съедобный. Это сорт «Каролина Кросс», вообще ему свойственно расти большим. Но вкус не лучшая сторона подобных арбузов. Сейчас ребята уже начали срезать свои арбузы, у кого они уже перестали расти, и говорят, что он достаточно сладкий и вкусный. Так что, если он еще и будет сладким, нам вообще повезет. Будем объедаться арбузом.

Вырастить гигантский арбуз оказалось не так уж и просто Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На выращивание арбуза ушло несколько месяцев. Первого апреля Ольга подготовила рассаду.

— Вместе с подвоем, потом прививала. Он растет не на своих корнях. Прививала я его на лагенарию, она помогает ему расти лучше. Он лучше справляется с непогодой, перепадами температуры, сила роста за счет этого мощнее. И второй немаловажный фактор — теплица. Потому что в открытом грунте такой арбуз достаточно сложно вырастить, если мы, конечно, не в Астрахани живем. И конечно, правильный уход, полив, формировка, то есть правильная агротехника. Прививка замедляет темп арбуза. Некоторые ребята в мае высаживали арбуз. Кто в теплицы, кто в открытый грунт. А я высадила только в июне, достаточно поздно. И завязался он у меня 25 июня, я его опыляла. То есть у многих арбузы постарше и, соответственно, размер у них побольше. Ну я надеюсь, что 65 килограммов он хотя бы вырастет. Я его когда сажала, даже на 40 не рассчитывала, а тут такой большой получился. Он у меня тоже в любимчиках, — рассказала Ольга.

Уход за гигантскими овощами требует времени Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Арбуз занимает много места в теплице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждое утро Ольги начинается с похода в теплицу. Для начала она делает замеры, чтобы узнать, сколько экзотический урожай прибавил в весе за сутки. Затем Ольга осматривает плод, чтобы проверить, здоров ли он и не поврежден. После этого женщина удаляет лишние пасынки и делает подвязку, если это необходимо.

Гигантские овощи много «пьют». Больше всего воды необходимо тыквам. Другие овощи требуют меньше, но сил и времени на уход за ними тоже уходит достаточно.

— Тыкву в жару я поливала от 200 литров по мере роста, бывало и 600 и 800 на всё поле, где сидят две тыквы, кабачок и лагинария. Туда уходило от 200 до 800 литров. Арбуз, самое большое, я поливала 40 литров в день. У него грядка до половины занята корнями. Сейчас я поливаю 10–20, в зависимости от погоды. Лук — на глаз. Смотрела по почве, но не больше литра в день, — рассказала Ольга. — Самое легкое и незатратное в плане ухода — свёкла и морковка. Посадил — и поливай. А так я еще растила подсолнух, огурцы, арбуз, тыквы, кабачки и томаты. И гигантский лук. Не могу пока сказать, сколько он весит, так как участвую в конкурсе на самый большой лук.

Размеры урожая впечатляют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Оказалось, что гигантский лук вырастить было труднее всего. Ольга сеяла его дома еще в конце ноября.



— Мы с ним 9 месяцев вместе дружили. Нормально он мне нервов потрепал, я даже не ожидала, что он такой большой вырастет. Пока в горшке сидел, я видела, что да, он большой. По замерам было понятно, что большой. Но когда я его взяла в руки, я не могла просто перестать улыбаться. Я вообще не ожидала, что он такой большущий получится, я вообще в полном восторге от него, — рассмеялась Ольга.

Его, кстати, Алеша зовут. Ольга, выращивает гигантские овощи

Ольга собирается участвовать в конкурсе на самый большой лук Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уже выигрывала конкурс

Первый вопрос, который возникает при взгляде на гигантский урожай: что же делать с такими овощами? Ответ прост: съедать. Из них можно делать такие же заготовки, как из овощей стандартного размера.

— Знаю, что из тыквы получаются очень вкусные цукаты, сок вкусно делают с абрикосами, с апельсинами, яблоками. Запекать или жарить ее тоже вкусно. Я делала дочери в духовке со сливочным маслом и [сахарным] песочком. Она покрывалась такой карамельной коркой. Она за милую душу уплетала, за обе щеки. Единственное, конечно, когда тыкву разрезаешь, она долго не хранится. Но я не проверяла, долго она будет лежать или нет. Помидоры — у меня активный сезон заготовок. Потому что очень много помидоров выросло. В этом году я делала томатный сок. Кстати, из желтых томатов самый вкусный томатный сок, всем рекомендую попробовать, — поделилась Ольга.

Тыква, которая росла сама по себе, достигла меньших размеров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гигантские овощи действительно есть кому съедать. Друзья и соседи ждут, когда Ольга начнет собирать и делить урожай.

— Только огурцы невкусные, они горькие. Даже маленькие зачатки есть невозможно. Получается, что из всего, что у меня растет, только огурец несъедобный. Ну, съедобный, но невкусный. Тыкву у меня уже все ждут, когда я ее раздавать начну. Буду ее резать. Я в том году оттащила их, потом рубила топором и ножом и дольками большими раздавала. А часть потом сосед забрал, у него животных много, он скормил то, что в нас не влезло, — улыбнулась Ольга.

Еще один огородный великан — кабачок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга говорит: особо на своем хобби она не зарабатывает. В прошлом году лишь удалось продать семена гигантской тыквы. Но больше Ольга подарила, поскольку спрос на такие семена невелик. Зато удается выигрывать тематические конкурсы. Например, в прошлом году Ольга заняла второе место в соревновании на самый большой томат в России. Она вырастила плод весом 1323 грамма.

— В этом году я свой рекорд побила, но пока сказать вес не могу, так как участвую в конкурсе. Но побольше того года, — рассказала Ольга. — Это конкурс, который проводят по всей России. Организатор — Саша Чусов. И мы просто присылаем ему видео со взвешиванием, чтобы томат был постоянно в кадре, взвешиваем на весах, а потом отправляем фотографию с подтверждением веса. Потом подводим итоги, у кого получится самый большой томат. В том году мне прислали набор органических удобрений, а в этом три призовых места, и за все три в качестве приза идут специальные лампы для выращивания домашнего огорода, скажем так.

В теплице Ольги растут и томаты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Можно вырастить гигантскую клубнику Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В планах — дыни и абрикосы

Сейчас Ольга активно готовится к следующему сезону. В планах — освоить новый вид урожая и побить собственные рекорды. Ольга хочет посадить много дынь. Сначала она хотела вырастить лакомство этим летом, но всё место в теплице занял гигантский арбуз. Женщина признается: хотелось бы вторую, большую теплицу. Если в ближайцшее время удастся ее установить, Ольга начнет выращивать абрикосы.

— Больше всего, конечно, хочется именно их, но они у нас в полосе пока вымерзают, не приживаются. Очень хочется, но в открытом грунте никак не хотят они у нас расти, — рассказала Ольга.

Гигантские ягоды требуют много времени, поэтому Ольга пока не берется их выращивать — довольствуется обычными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На вопрос о том, собирается ли Ольга выращивать гигантские ягоды, она отшучивается. Мол, пока на них нет времени. В огороде у женщины растет обычная клубника.



— Я слышала, что выращивают гигантскую клубнику, голубику, виноград, тоже достаточно крупные ягоды получаются. Но я пока с ягодами на вы. На должный уход за ними не хватает времени, я их и не особо люблю. Дочка ест, ей хватает. Я-то как-то спокойно к ним, ровно дышу, — призналась Ольга.

Ну какой огород без кабачков? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А здесь за листьями скрывается огромная свекла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«На одну тыкву — не меньше сотки»

Для выращивания гигантских овощей нужно много пространства. Одна только тыква может занять собой площадь, равную трехкомнатной квартире в новостройке.

— По идее на одну гигантскую тыкву нужно не меньше сотки. Чтобы результат был лучше. Например, Саша Чусов под одной тыквой в Москве 90 квадратов занимает. Один куст. Это очень много, — рассказала Ольга.

Этот кабачок у Ольга забирали в качестве атрибута на день поселка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Этот огурец весит около трех килограммов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам жительницы Рыбинского района, выращивание гигантских овощей не сильно бьет по карману, но нужно подготовиться к тому, что покупкой семян дело не ограничится. Таким овощам необходимы хорошие удобрения. И конечно, много внимания.



— Всё зависит от того, какую тыкву, например, вы хотите вырастить. Если идете на рекорд — то нужно потратиться. Нужно же заранее их высадить, сделать обогрев почвы, укрытия, использовать какое-то хорошее удобрение, стимулирующее рост. А если не идти на рекорд, а вырастить для себя, я бы не сказала, что очень дорого. Я даже не помню, почем семена покупала в том году, — призналась Ольга.

Дороже человеко-часы, которые я тут потратила. Ольга Догадаева — о выращивании гигантских овощей