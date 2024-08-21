А Билан выйдет? Кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Кресла ведущих займут новые артисты Источник: кадр из программы «Голос», 2019 / Первый канал











В Москве уже вовсю идут съемки нового, одиннадцатого сезона шоу «Голос. Дети» (0+). Первые серии зрители смогут увидеть в сентябре, однако уже сейчас стали известны имена наставников.



Как стало известно нашим коллегам из «СтарХита», в новом сезоне в кресло вновь сядет Дима Билан.



— Отрадно вновь вернуться в любимую атмосферу творчества, музыкальных экспериментов, поисков новых интересных звучаний, нужной музыки сегодняшнего дня, важного детству материала, музыки, вдохновляющей людей, и произведений, поднимающих дух! — поделился Дима Билан.

Источник: кадр из программы «Голос. Дети», 2024 / Первый канал











Вместе с ним наставником станет певец Jony, который уже много лет мечтал попасть на проект.

— Теперь, спустя столько лет, меня пригласили стать наставником настоящего «Голоса»! Испытываю невероятные радость и счастье оттого, что стал частью этой большой семьи, частью легендарного шоу, которым всегда вдохновлялся, — поделился радостью Jony. — Честно, не знаю, как всё повернется, но в одном уверен: там, где музыка, всё искренне, от души и по любви. Я в предвкушении и заряжен на все сто.

Источник: кадр из программы «Голос. Дети», 2024 / Первый канал











Еще один новый наставник на проекте — Юлианна Караулова, которую зрители знают по шоу «Кто хочет стать миллионером» (12+). Ведущая и певица тоже давно мечтала попасть на проект и поработать с детьми: она уверена, что у ребят есть особая энергетика, которая заряжает всех на площадке.



— С одной стороны, очень волнуюсь перед стартом, с другой — не терпится начать работать с ребятами, у меня уже столько идей! — поделилась певица.

Источник: кадр из программы «Кто хочет стать миллионером», 2024 / Первый канал











Главным сюрпризом сезона станет новая ведущая: вместе с Яной Чуриковой встанет Валя Карнавал. Перед артисткой и блогером стоит нелегкая задача — встретить участников за кулисами и зарядить их на будущую победу.



— «Голос» является главным музыкальным шоу страны уже 12 лет, и я невероятно рада стать частью такого масштабного проекта, — рассказала Валя Карнавал. — С нетерпением буду ждать встречи со всеми талантливыми ребятами, чтобы придать им сил, поднять настрой и разделить эти эмоции вместе.

