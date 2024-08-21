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Развлечения подробности А Билан выйдет? Кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

А Билан выйдет? Кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Первые серии покажут уже в сентябре

379
4 комментария
Кресла ведущих займут новые артисты

В Москве уже вовсю идут съемки нового, одиннадцатого сезона шоу «Голос. Дети» (0+). Первые серии зрители смогут увидеть в сентябре, однако уже сейчас стали известны имена наставников.

Как стало известно нашим коллегам из «СтарХита», в новом сезоне в кресло вновь сядет Дима Билан.

— Отрадно вновь вернуться в любимую атмосферу творчества, музыкальных экспериментов, поисков новых интересных звучаний, нужной музыки сегодняшнего дня, важного детству материала, музыки, вдохновляющей людей, и произведений, поднимающих дух! — поделился Дима Билан.

Вместе с ним наставником станет певец Jony, который уже много лет мечтал попасть на проект.

— Теперь, спустя столько лет, меня пригласили стать наставником настоящего «Голоса»! Испытываю невероятные радость и счастье оттого, что стал частью этой большой семьи, частью легендарного шоу, которым всегда вдохновлялся, — поделился радостью Jony. Честно, не знаю, как всё повернется, но в одном уверен: там, где музыка, всё искренне, от души и по любви. Я в предвкушении и заряжен на все сто.

Еще один новый наставник на проекте — Юлианна Караулова, которую зрители знают по шоу «Кто хочет стать миллионером» (12+). Ведущая и певица тоже давно мечтала попасть на проект и поработать с детьми: она уверена, что у ребят есть особая энергетика, которая заряжает всех на площадке.

— С одной стороны, очень волнуюсь перед стартом, с другой — не терпится начать работать с ребятами, у меня уже столько идей! — поделилась певица.

Главным сюрпризом сезона станет новая ведущая: вместе с Яной Чуриковой встанет Валя Карнавал. Перед артисткой и блогером стоит нелегкая задача — встретить участников за кулисами и зарядить их на будущую победу.

— «Голос» является главным музыкальным шоу страны уже 12 лет, и я невероятно рада стать частью такого масштабного проекта, — рассказала Валя Карнавал. — С нетерпением буду ждать встречи со всеми талантливыми ребятами, чтобы придать им сил, поднять настрой и разделить эти эмоции вместе.

Для нового сезона «Голос. Дети» организаторы просмотрели тысячи заявок от талантливых ребят. В этом году участники приедут со всех уголков мира: мы услышим голоса из Алматы, Астаны, Белгорода, Грозного, Минска и многих других городов.

ПО ТЕМЕ
Голос Голос. Дети Ведущие Программа Шоу Проект Билан Валя Карнавал Артисты Певцы Музыканты Первый канал Телевизор
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Комментарии
4
Гость
21 августа 2024, 12:54
Со всех уголков мира??? Какой-то узкий мир!)))
Eaglе
21 августа 2024, 12:56
А какая проблема провести в Крске референдум да присоединить? Так же можно делать
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