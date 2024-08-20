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Развлечения Самые забавные фото домашних животных: спорим, вы рассмеетесь уже на третьем снимке

Самые забавные фото домашних животных: спорим, вы рассмеетесь уже на третьем снимке

Звери на этих кадрах сделают ваш день

1 468
5 комментариев
Этот кот явно забрел не в тот район

Все мы любим смотреть на смешные фотографии животных. А ведь есть люди, которые всю карьеру посвятили этому нелегкому делу. Организаторы конкурса Comedy Pet Photography Awards ежегодно выбирают наиболее забавные снимки зверей со всей планеты. Мы взглянули на конкурсантов последних лет, вдоволь посмеялись и выбрали для вас самых уморительных питомцев. Только взгляните на них!

Познакомьтесь с Алексом и Максом — снимком котят поделился фотограф-натуралист Майкл Зогзоги.

— Алекс застенчивый. Макс игривый. Вместе они образуют смертельно милый дуэт, — рассказал хозяин котят. — Фотографировать этих двоих намного веселее, чем любых зверей в дикой природе.

За секунду до нападения

Этого пса, который уж очень хотел попасть в кадр, снял Крис Порш на нью-йоркской собачьей площадке. Питомец увлеченно играл с мячиком, но, увидев объектив камеры, решил впечатлить фотографа. И выиграл конкурс зрительских симпатий!

Тот самый друг, который портит каждый кадр

С этой альпакой шутки плохи — парень выглядит настолько круто, что мог бы сыграть главную роль вместе с Чаком Норрисом.

Клинт Иствуд, ты ли это?

Не все животные отличаются такой грацией, как альпака сверху. Но от этого они не перестают быть смешными — как семья лошадей, снятых Радимом Филипеком. На снимке — лошадь-мать и ее трехдневный сын Монти.

Вся радость материнства — в одном кадре

У цыплят на этой фотографии случилось настоящее озарение. Снявшая парочку Софи Боннефуа рассказала, что птенчики впервые увидели свою тень.

— Кьюти и Спиди — два цыпленка, вылупившиеся из яиц, помещенных в инкубатор. На фото им чуть больше 2 недель, — рассказала Софи. — Было забавно видеть, как они удивляются и исследуют эту «темную штуку», которая двигалась вместе с ними.

Брат, мы что, птицы?

Котопсов и Тяни-Толкаев мы знаем по мультикам и книгам, а вот котокота еще не видели!

Когда пытаешься не нарушить личное пространство знакомого

Иногда, чтобы получилось забавное фото, достаточно вывести своего питомца на прогулку.

— Нило — наш щенок, ему около 10 месяцев. Он впервые открыл для себя воду. Его прыжки и пируэты показывают его страсть к воде. Любовь с первого взгляда, — рассказал хозяин Нило Хосе Байон.

Радости нет предела!

Коты братья Джефф и Джафф очень похожи, вот только один серьезен, а второй самую малость безумен.

Запоминаем, как надо улыбаться на камеру

Некоторые животные и сами пытаются сделать свои снимки и стать звездами интернета, но вот беда: у них же лапки!

Он почти смог стать блогером, но штатив подвел...

Фотограф Кеничи Моринага говорит, что этот «Большой босс» — настоящий душка и добряк. Мы же смотрим на это фото и узнаем себя, когда рабочая неделя только началась.

Котик прямо излучает жизнерадостность

Зима еще не близко, но вот вам лайфхак, как согреться с приходом морозов: просто прижмитесь к своему приятелю.

«Вы не против? Я подсяду?»

Этот кот явно зашел не в тот район. Придется объяснить местным, откуда у него такая гладкая шерстка.

Главное, не показывать хулиганам, что ты боишься. Но этот кот уже не справился

Закончить нашу подборку предлагаем общим победителем 2021 года. Ничего необычного, просто пес и пузырь в саду фотографа Зои Росс.

Это не то, о чем вы подумали!

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Комментарии
10
Светлана В-ва
20 августа 2024, 16:15
какая то постановка неинтересная
урлулуу
20 августа 2024, 16:04
Пузырь был внезапен признаюсь.
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