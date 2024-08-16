Наконец-то можно всех посмотреть: 5 турецких актеров — завидных холостяков

На одного женатого Бурака Озчивита у нас найдется как минимум пять завидных холостяков Источник: Мария Романова / Городские порталы











Пока отдельные депутаты бьют себя кулаком в грудь, требуя запретить показывать турецкие сериалы, — мол, не слишком-то похоже на правду — актеры из тех самых турецких сериалов спокойно себе рекламируют российские магазины и онлайн-кинотеатры, собираются сниматься в российском кино: на днях стало известно, что Бурак Озчивит в двадцатых числах августа примет участие в съемках фильма в Альметьевске. Но что нам Бурак Озчивит — у него, знаете ли, жена, дети, размеренная семейная жизнь. А ведь есть в турецком кино и свободные красавчики. Считаем, самое время познакомиться с этими сердцеедами поближе.



Керем Бюрсин

Этот красавчик знаком зрителям по сериалу «Постучись в мою дверь» (16+). Именно он сыграл главную роль Серкана Болата, имя которого слышали все поклонники турецких мелодрам. 37-летний актер успел сняться не только в сериалах, но и художественных фильмах: «Прошепчи, если я забуду» (16+) и «Жертвуя жизнью» (16+), в котором сыграл вместе с Бураком Озчивитом.



Керем Бюрсин на обложке турецкого L’Officiel Источник: Thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, знают Керема Бюрсина не только в России и Турции. Он снимался в фильмах в США и Испании. Керем Бюрсин отлично владеет английским — в 12-летнем возрасте он переехал вместе с семьей в Америку да и образование получил там же: окончил факультет маркетинговых коммуникаций Эмерсон-колледжа, а затем — актерский факультет.



Также Керем пожил в Шотландии, ОАЭ, Индонезии, Малайзии. Несколько лет назад он обосновался в Стамбуле. В 2021 году в турецких таблоидах появилась новость о предстоящей свадьбе актера. Его избранницей стала актриса и модель Серенай Сарыкайя. Однако девушка захотела заключить брачный контракт с Керемом. Этот факт настолько разозлил Бюрсина, что он разорвал помолвку, и пара рассталась.



Красавчик рекламирует бытовую технику. Берем? Да не технику! Источник: Thebursin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого в прессе появлялась информация о романах турецкого актера с другими красавицами и даже коллегой по съемочной площадке Ханде Эрчель. Однако с 2023 года об отношениях Керема Бюрсина ничего не известно. Что ж, ждем Керема в России вслед за Бураком Озчивитом.

Чаатай Улусой

Брутальный турецкий актер — настоящий мачо и похититель женских сердец. В России он известен по сериалам «Прилив» (16+) и «Великолепный век» (16+), в котором сыграл роль Османа Второго — сына Махфируз-султан.

А еще он очень любит рыбалку Источник: Cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, изначально Чаатай не планировал строить карьеру на большом экране. Он поступил в Стамбульский университет на факультет лесоводства, где изучал оросительные системы. Однако его интересы поменялись, и он бросил учебу в вузе, начав брать уроки актерского мастерства. Улусой признавался в интервью турецким изданиям, что «его жизнь изменилась за одну ночь».



Чаатай Улусой — признанный красавчик. В 2010 году он стал первым в номинации «Лучший мужчина — модель», много снимался в рекламе известных брендов, а с 2018 года обрел мировую популярность благодаря ролям в сериалах Netflix — «Хакан: защитник» (16+), «Бумажные жизни» (16+), «Портной» (16+). За это турецкие СМИ его прозвали «дитя Netflix». А скоро на экраны выйдет фильм «Джентльмен» (16+) с участием актера.

Xаатай Улусой отмечает день рождения 23 сентября. Он разместил фото, сделанное в домашней обстановке, и написал: «Я признателен за всё хорошее, что вы сделали для меня. Задувая эти свечи, я желаю здоровой и счастливой жизни вам всем» Источник: Cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И если о фильмографии Чаатая Улусоя известно многое, то личную жизнь он почти не афиширует. Одно время турецкие СМИ писали о романе брутального красавчика с актрисой Дуйгу Сарышын. Но отношения, которые длились 5 лет, вместо свадьбы привели к разрыву. В июне 2024-го таблоиды заметили Чаатая на одной яхте с Гизем Кошар — креативным продюсером и мисс Турция — 2022.

Пока же симпатяжка Улусой свободен от брачных уз, хотя постоянно попадает в объективы фотографов светской хроники. Многие таблоиды критикуют актера за склонность к полноте — при росте 184 см он весит 81 кг.



Джан Яман

34-летний Джан Яман изначально не собирался быть актером. О своем таланте он узнал совершенно случайно. После учебы в Итальянском лицее, который он не окончил, он поступил на юридический факультет университета «Йедитепе» в Стамбуле. Он собирался стать адвокатом и стажировался 1,5 года, чтобы получить работу в международной консультационной фирме.

Кажется, иногда Джан Яман слишком увлекается фильтрами Источник: Canyamannews / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я окончил юридический факультет с хорошими оценками, однако последние 2 года мне стало скучно на занятиях. Не могу сидеть на месте на лекциях. Чтобы сдать экзамены, мне достаточно несколько раз прочитать учебник и лекции, — признавался Джан Яман турецкому изданию Haber Global.



Еще во время стажировки Джан Яман решил брать уроки актерского искусства, чтобы улучшить дикцию. Там он обнаружил свое новое призвание. Уже через год его талант заметили режиссеры. Впрочем, с юридической карьерой Яман распрощался только в 2022 году, притом что на экранах он появился уже в 2014-м.

Турецкий красавчик известен по сериалам Дела сердечные» (16+), «Любовь назло» (16+), «Полнолуние» (16+) и «Мистер ошибка» (16+). После выхода фильма «Ранняя пташка» (16+) он получил премию «Золотая бабочка» за лучшую мужскую роль. Также Джан Яман признан мужчиной года по версии журнала GQ в 2019 году.

Джан Яман любит конный спорт. Ну чем не принц на белом коне? Источник: Canyamannews / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Личная жизнь актера часто попадает в объективы папарацци. Так, в соцсетях бурно обсуждался его роман с итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой, актрисой Франческой Чиллеми. Сейчас ходят слухи о том, что Джан Яман встречается с преподавателем танцев Марией Джулией Венанци. А что, итальянский язык актер знает еще со школьной скамьи.



Кстати, звезду турецких сериалов как-то позвала на ужин одна семья из Дубая, предложив ему за это 1 миллион евро. Но Джан Яман отказался, якобы потому, что это идет вразрез с его карьерными планами.

Арас Булут Ийнемли

Харизматичный и очень талантливый актер запомнился российским зрителям ролями в сериалах «Чукур» (16+) и «Великолепный век» (16+), в котором сыграл шехзаде Баязида.

Арас Булут Ийнемли на презентации фильма «Ататюрк» (16+). Актеру выпала большая честь и ответственность — сыграть роль основателя Турецкой республики Источник: Iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Его артистические способности проявились еще в раннем детстве — Арас занимался в театральной студии. Творческую специальность выбрал старший брат Араса, Орчун, — он стал режиссером, и сестра Йешим — телеведущая. Однако при выборе профессии интерес Араса к технике победил — молодой человек поступил в Стамбульский технический университет на авиаинженера, который успешно окончил.



Параллельно юноша стал сниматься в рекламе и сериалах. Этот опыт пришелся по душе Арасу. Благодаря необычной внешности и таланту его скоро заметили продюсеры, а роль в драме «Бесценное время» (16+) сделала Араса Булута Ийнемли известным.

Также он снялся в фильмах «Ататюрк» (16+) — знаковом для страны, чье появление на экранах вызвало бурную полемику в обществе, и «Чудо в камере № 17» (16+), завоевавшем множество наград. А съемки в «Чукуре» принесли ему «Золотую бабочку» в 2017 году за лучшую мужскую роль.

Арас любит технику и автогонки, посмотрите на этого довольного болельщика Источник: Iynemliarasbulut / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, Арас Булут Ийнемли еще и хорошо поет. Он принял участие в проекте «Голос. Турция» после того, как сыграл роль талантливого юноши Мете — солиста подростковой группы в сериале «Бесценное время» (16+). Песни, которые звучат в сериале, исполняет сам актер.



Арас Булут Ийнемли также прославился романами с коллегами по цеху. Он влюблялся в актрис, с которыми работал, прямо на съемочной площадке. Но ни одной не удалось затащить красавчика под венец. Кстати, актер скоро отпразднует свой 34-й день рождения — он появился на свет 25 августа 1990 года.

Акын Акынёзю

Акын Сюрейя Акынёзю активно снимается в турецких мелодрамах с 2015 года он, а россиянкам особенно полюбился за роли в сериалах «Ветреный» (16+) и «Ловушка» (16+). В 2020 году Акын получил награду как самый симпатичный актер-мужчина на Premios Telenovelas в Испании.

На фотосессии в Италии Источник: Akinakinozu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Интересно, что Акынёзю вырос в семье предпринимателя и актрисы дубляжа, однако при этом учился в США совсем не на творческом факультете. Он окончил Университет Калифорнии по специальности «прикладная математика», после чего вернулся на родину и решил связать свою жизнь с кинематографом.



33-летний актер долгое время встречался с бизнес-леди Сандрой Пестемальджиян, и в начале 2023 года турецкие таблоиды писали о возможной свадьбе пары. На безымянном пальце у девушки они заметили помолвочное кольцо. Однако о бракосочетании Акына Акынёзю до сих пор так ничего и не известно.



В этом фото прекрасно всё: и харизматичный актер, и вид, и его любовь к животным Источник: Akinakinozu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При этом Акын очень привязан к семье, как и многие турки. Недавно он потерял маму. Трогательные посты и фото он разместил у себя в соцсетях. «Отныне жизнь для меня всегда будет горькой и неполной», — написал он.



Не секрет, что для турок семья имеет первостепенное значение, и в этой стране, как правило, очень крепкие отношения между родственниками. Для любого ребенка в Турции мать пользуется безграничным почетом и уважением, поэтому ее утрата стала так тяжела для семьи Акынёзю и лично для Акына. Вполне возможно, что популярный актер рано или поздно сможет найти ту самую, которая хотя бы немного заполнит брешь в его раненой душе.