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Развлечения обзор Не берите кредитов и избегайте трат: как убывающая Луна отразится на разных знаках зодиака

Не берите кредитов и избегайте трат: как убывающая Луна отразится на разных знаках зодиака

Посмотрите, как вам стоит вести себя в ближайшее время, чтобы не нарваться на неприятности

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8 комментариев
Зная, как убывающая Луна влияет на знак, можно избежать многих проблем

Влияние лунного цикла на природные явления не отрицают даже ученые. В зависимости от фазы наступают приливы и отливы. Аналогичным образом ближайший естественный спутник Земли наравне с другими планетами воздействует и на человека. Особенное влияние можно заметить в периоды убывающей Луны — происходит будто бы отток энергии. Определенные задачи под таким воздействием будут даваться легче, а другие, наоборот, сложнее. И вот чего стоит ожидать от убывающей Луны в ближайшее время.

Негативное влияние убывающей Луны

Ближайший период убывающей Луны в августе 2024 года — с 20-го по 31-е. В сентябре: 1–2-го и с 19-го по 30-е число. На эти дни не стоит планировать ничего важного, ведь любое начинание может превратиться в фарс. Напротив, уже запущенные процессы нельзя останавливать — это позволит избежать краха.

Энергетическое воздействие является базовой составляющей в вопросах влияния Луны на жизнь. В период убывания происходит отток. То есть определенное энергетическое истощение. Исходя из этого, следует отказаться от:

  • взятия кредитов;

  • инвестиционных вкладов;

  • значительных трат;

  • импульсивных покупок;

  • запуска новых проектов;

  • начала ремонта или реорганизации;

  • плановых хирургических операций;

  • подписания важных документов.

В период убывающей Луны вероятны допущение ошибок, излишняя спешка, невнимательность к деталям, которые впоследствии приведут к серьезным проблемам.

Что можно делать в период убывания Луны

Отток энергии — не всегда плохо. В некоторых случаях он поддерживает процесс и помогает решать проблемы. Астрологи рекомендуют уделить особое внимание следующему:

  • диетам, медитациям и занятиям спортом;

  • завершению старых затянутых проектов;

  • наведению порядка дома, в жизни, на работе;

  • возврату долгов и выполнению старых обещаний.

Следует больше времени уделить себе и чаще находиться на свежем воздухе. Также это время хорошо подходит, чтобы отстраниться от токсичных личностей, которые лишь отнимают силы и тянут на дно, как тяжелый балласт.

Как убывающая Луна влияет на разные знаки зодиака

Особое внимание астрологи уделяют зодиакальному кругу, ведь время рождения человека также является важным фактором. Соответственно, и отношения с энергетикой лунного цикла у каждого из знаков собственные. Энергия Луны относится к водной стихии, потому этот неторопливый поток будет для кого-то поддержкой, а у других только отнимет накопленные силы.

Овен

В период убывания Луны неукротимые Овны будто бы успокаиваются. Конфликты будут сглаживаться сами собой, но это состояние необходимо поддерживать. Представителям знака стоит сосредоточиться, чтобы достигнуть максимальной пользы от умиротворяющего воздействия. В идеале — направить свои силы на медитативные практики, например заняться дыхательной гимнастикой.

Телец

Тельцам энергетические перемены убывающей Луны практически нипочем. Родная стихия для этого знака — Земля, а она довольно родственна Воде. Негативное влияние возможно, но только в том случае, когда представитель знака ослаблен.

Близнецы

Отток энергии как будто забирает с собой всё лишнее из жизни представителей этого знака. Близнецы получат истинное удовольствие от уборки, уничтожения старой переписки и прощания с людьми, которых уже давно следует оставить в прошлом.

Рак

Убывающая энергетика потянет силы Рака за собой. Представители этого знака, чувствуя обратную волну, постараются в определенной степени закрыться от такого влияния. И это действительно верное решение. Ракам следует уделить время себе и близким.

Лев

Сильные и самодостаточные по духу представители этого знака могут даже не заметить какого-то негатива. Напротив — энергия убывающей Луны будет только забирать лишние мысли и позволит сосредоточиться на самом главном. Но контролировать свои эмоции всё так же необходимо.

Дева

Рожденным под этим знаком зодиака следует рассчитывать только на себя. Энергия убывающей Луны приведет к быстрой утомляемости и не даст заниматься делами спокойно. Остается полагаться на упрямство и внутренний запас сил. Главное — не надорваться.

Весы

Весам, как и всегда, придется искать тот самый баланс. Во время оттока энергии придется перераспределить свои силы так, чтобы вновь найти золотую середину. Лучшее решение для этого знака — выделить время для себя, чтобы побыть в уединении.

Скорпион

Этот знак, так же как и Луна, относится к водной стихии, поэтому энергетика убывающей фазы не окажет острого воздействия. Однако Скорпионов, как всегда, ждет очередное эмоциональное истощение. Лучше всего сосредоточиться на избавлении от негатива и стремиться к покою. Если сделать всё правильно и с расстановкой, то убывающая Луна только поможет в этом.

Стрелец

Привычная суета в жизни Стрельцов уступит, а энергетика убывающей Луны поможет расставить приоритеты и сосредоточиться на самом главном. Очень важно отбросить весь негатив, иначе покой может перерасти в апатию и разрушить эмоциональный фон.

Козерог

Энергетический запас у представителей этого знака довольно внушителен, так что сил хватит на всё. Но Луна влияет и на эмоциональное состояние. Козерогам не следует расслабляться — любые негативные эмоции будут вести к саморазрушению. Так что лучше всего дополнить собственный отдых медитативными практиками.

Водолей

Представители воздушной стихии довольно эмоциональны и подвержены влиянию убывающей Луны. Очень важно в такой ситуации отследить, какими чувствами и ощущениями была наполнена жизнь в период растущей фазы. Если негатива практически не было, то и при убывании всё будет спокойно.

Рыбы

Этим представителям водной стихии негативное влияние убывающей Луны будет нипочем. Врожденной способностью для этого знака является гибкость. Рыбы всегда легко перестраиваются в нужный поток и извлекают для себя только пользу. Главное — не допускать ошибок и учитывать общие рекомендации.

Влияние лунного цикла на общий эмоциональный и энергетический фон значительно. Но не стоит забывать, что у каждого воздействия есть и положительные стороны. Самое главное — отыскать задачи по силам и не ставить самоцелью следить за фазами Луны. Тогда любое ее влияние не станет препятствием в жизни и достижении желаемого.

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Комментарии
8
Директор Завода (Ржака)
15 августа 2024, 20:02
спасибо за важную информацию.
Гость
15 августа 2024, 20:08
Всем сабатур, сограждане! Ну а в целом вы как? Все у вас хорошо? В светлое будущее смотрите с позитивом? Деньги есть? А стул регулярный, запоры не мучают?
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