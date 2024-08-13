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Развлечения Выпали зубы во сне: что это значит и как действовать — объяснения популярных сонников

Выпали зубы во сне: что это значит и как действовать — объяснения популярных сонников

Нужно быть очень внимательным

1 486
5 комментариев
Чем больше зубов потеряли — тем более серьезные неприятности вас ждут

Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, к чему людям снится выпадение зубов. Трактовать такое видение можно по-разному, но в любом случае стоит подготовиться к сюрпризам и ударам судьбы.

По соннику Ванги потеря зуба может говорить о скорой смерти кого-то близкого. Если зуб именно вырвали, то возможно применение насилия. Во рту совсем не осталось зубов — могут быть проблемы в старости и одиночество.

Сонник Миллера предупреждает, что потеря одного зуба — знак, что скоро будут печальные новости или проблемы со здоровьем. Чем больше зубов потеряли — тем более серьезные неприятности вас ждут.

При этом по соннику Цветкова, если зуб вырвали, то есть шанс, что из окружения пропадет надоедливый человек, от которого вы уже устали.

Ранее сонники дали объяснение, к чему людям снятся умершие люди.

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Комментарии
5
Qsy
13 августа 2024, 07:57
Да сколько можно этот бред размещать!? Ну нравится Александре это - так интересуетесь как-то индивидуально, надоело это каждый день читать
Гость
13 августа 2024, 08:16
Не подскажете про ближайшую психиатрию на ул. Ленина?
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