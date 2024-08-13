Выпали зубы во сне: что это значит и как действовать — объяснения популярных сонников

Чем больше зубов потеряли — тем более серьезные неприятности вас ждут Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, к чему людям снится выпадение зубов. Трактовать такое видение можно по-разному, но в любом случае стоит подготовиться к сюрпризам и ударам судьбы.



По соннику Ванги потеря зуба может говорить о скорой смерти кого-то близкого. Если зуб именно вырвали, то возможно применение насилия. Во рту совсем не осталось зубов — могут быть проблемы в старости и одиночество.

Сонник Миллера предупреждает, что потеря одного зуба — знак, что скоро будут печальные новости или проблемы со здоровьем. Чем больше зубов потеряли — тем более серьезные неприятности вас ждут.

При этом по соннику Цветкова, если зуб вырвали, то есть шанс, что из окружения пропадет надоедливый человек, от которого вы уже устали.

Ранее сонники дали объяснение, к чему людям снятся умершие люди.

