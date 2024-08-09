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Развлечения Где найти Серкана Болата и других звезд сериалов в Стамбуле: список локаций

Где найти Серкана Болата и других звезд сериалов в Стамбуле: список локаций

Секретными местами делится россиянка Анжелика Мелек Йылдыз

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10 комментариев

Вы из тех, кому хочется прилететь в Турцию и познакомиться с популярными актерами из сериалов? Сделать селфи и получить автограф Серкана Болата или Бурака Озчивита совсем не сложно. Где их найти, знает россиянка Анжелика Мелек Йылдыз. Девушка переехала в Стамбул 13 лет назад из Воронежа и успела изучить все локации, где проводятся съемки турецких сериалов.

Также Анжелика в своем блоге в соцсетях рассказывает, где любят отдыхать турецкие звезды. Многих из них можно встретить рано утром на пробежке на набережной Босфора в районе Бебек. Например, Бурак Озчивит часто посещает торговый центр «Зорлу» в европейской части Стамбула и «Эмаар» — на азиатской.

Девушка лично знакома со многими турецкими звездами — актерами и актрисами из сериалов «Зимородок», «Приговор», «Клюквенный шербет» и других. Она частый гость на съемочных площадках, в ее телефоне — немало фото и видео c Фейзой Дживелек, Мюжде Узман, Доуканом Гюнером, Кааном Урганджиоглу.

Анжелика признается, что Керем Бюрсин, которого россиянки знают как Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь», очень простой в общении. Он с удовольствием фотографируется с поклонниками и раздает автографы. По словам девушки, многие турецкие актеры не страдают звездной болезнью и любят своих зрителей из России.

Полностью о том, как Анжелика вылечилась от рака и переехала в Стамбул, чтобы рассказывать всё о турецких сериалах и звездах, читайте в нашем материале.

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Турецкие сериалы Серкан Болат Постучись в мою дверь Звезды сериалов Стамбул Клюквенный шербет Приговор
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Комментарии
10
Smykson
9 августа 2024, 20:04
Турецкие ...м...."Звёзды". Бразильских нет желания пригласить на экран? Как в старые добрые времена.
Zemb
9 августа 2024, 20:02
страх то какой.... Анжелика блин. чуть глаза не вытекли...
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