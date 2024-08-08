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Развлечения Сбой в YouTube: новосибирцы заявили о проблемах в работе приложения и сайта

Сбой в YouTube: новосибирцы заявили о проблемах в работе приложения и сайта

Причины пока неизвестны

5 099
117 комментариев
Массовый сбой произошёл 8 августа

Новосибирцы заметили серьезные сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом 8 августа сообщают пользователи сервиса downdetector. О проблемах в работе сайта и приложения сообщают и в других регионах.

— YouTube в Новосибирске окончательно перестал работать. Не грузится даже на мобильном, — написал в редакцию НГС читатель.

При этом у некоторых пользователей видео в приложении загружаются, но в низком качестве.

Множество жалоб поступает со всей России

Согласно статистике, больше всего жалоб поступает из западной части России.

Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

Так выглядит стартовая страница хостинга на некоторых устройствах

«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Ранее наши коллеги из E1.RU выяснили, то будет с YouTube дальше и могут ли его заблокировать насовсем. Читайте подробности в этом материале.

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Комментарии
117
275239151
8 августа 2024, 17:07
Серьезно??? Причины неизвестны?
fin
8 августа 2024, 17:17
"«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google" А если в кране нет воды?
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