Сбой в YouTube: новосибирцы заявили о проблемах в работе приложения и сайта

Массовый сбой произошёл 8 августа Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Новосибирцы заметили серьезные сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом 8 августа сообщают пользователи сервиса downdetector. О проблемах в работе сайта и приложения сообщают и в других регионах.



— YouTube в Новосибирске окончательно перестал работать. Не грузится даже на мобильном, — написал в редакцию НГС читатель.



При этом у некоторых пользователей видео в приложении загружаются, но в низком качестве.

Множество жалоб поступает со всей России Источник: downdetector











Согласно статистике, больше всего жалоб поступает из западной части России.



Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

Так выглядит стартовая страница хостинга на некоторых устройствах Источник: YouTube.com











«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.



Ранее наши коллеги из E1.RU выяснили, то будет с YouTube дальше и могут ли его заблокировать насовсем. Читайте подробности в этом материале.