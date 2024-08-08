Сбой в YouTube: новосибирцы заявили о проблемах в работе приложения и сайта

Новосибирцы заметили серьезные сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом 8 августа сообщают пользователи сервиса downdetector. О проблемах в работе сайта и приложения сообщают и в других регионах.
— YouTube в Новосибирске окончательно перестал работать. Не грузится даже на мобильном, — написал в редакцию НГС читатель.
При этом у некоторых пользователей видео в приложении загружаются, но в низком качестве.
Согласно статистике, больше всего жалоб поступает из западной части России.
Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.
«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
Ранее наши коллеги из E1.RU выяснили, то будет с YouTube дальше и могут ли его заблокировать насовсем. Читайте подробности в этом материале.
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