Борзые фуры, платные трассы и «привычные» обстрелы. Как семья съездила в Новороссийск на автомобиле

Передаем привет от семьи Гудалиных Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Говорят, что в автопутешествие обычно отправляются либо из-за отсутствия денег, либо по любви. А семья журналистки портала 63.RU Валерии Гудалиной решилась поехать к морю на машине из-за отсутствия билетов на поезд на нужные даты. Валерия рассказывает, во сколько обошлась поездка вчетвером из Самары в Новороссийск и обратно и с чем автопутешественникам пришлось столкнуться в дороге.

Главное — выспаться

К поездке начали подготовку за неделю. Самым важным этапом стала подготовка автомобиля. У нас старенький, но еще бодрый Mitsubishi Outlander. Полное ТО обошлось в 27 тысяч рублей, а замена масла и фильтров — еще 7.



Дорога до Новороссийска должна была занять 2 дня, еще столько же было заложено на морской отдых, а после — назад. Всё предприятие умещалось в 6 дней.

Датой выезда выбрали 2 июля. Изначально старт планировали на 3 часа ночи, чтобы проехать по свободным дорогам. Но в итоге решили его перенести. Ведь южное направление — популярное, и, во сколько бы ты ни выехал, автомобили на трассе всё равно будут, а так хоть выспимся. Поэтому стартовали в 06:30.

Ночевку запланировали в Волгограде. Дорога до него из Самары заняла 10 часов.

С собой — подушечка с символом любимой редакции Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Первая остановка в пути — поле. Зрелище более чем печальное, каждый карман на трассе — это мусор, много мусора. Сначала это было просто противно и обидно — неужели водители не могут довезти мусор до ближайшей помойки? Чем дальше на юг, тем хуже ситуация, где-то вылезти из машины на перекус в поле было просто невозможно, ведь всё в радиусе километра от карманов было засыпано мусором и экскрементами.

Красиво. Если под ноги не смотреть Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Трасса от Самары до Саратова через Пугачев практически пустая. Но Саратовская область шокирует автопутешественников качеством своих дорог. Вернее, его полным отсутствием. Дорога у Ивантеевки на трассе Р-229 — это настоящее испытание для подвески автомобиля. То глубокие ямы, то, наоборот, «нашлепки» из асфальта. На заднем сиденье просто прыгаешь до потолка. Порой на этих колдобинах приходится ехать не быстрее 40 км/ч, а то и выруливать на встречку, потому что там меньше ям.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU

И вот на горизонте появляются вертолеты — это значит, что мы подъезжаем к Пугачеву. Здесь находится летное училище. Пока едешь, можно наблюдать за массовыми взлетами и слышать гул винтов.

В небе можно разглядеть черные точки вертолетов Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











И на земле тоже Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Еда в придорожных кафе всегда стоит дороже, чем в обычных. Существенно сэкономить помогут перекусы, которые стоит взять с собой. Мы прихватили овощи, зелень, сухофрукты и сладкие булочки. Последние явно были лишними — из-за жары сгущенка текла по рукам, поэтому есть их удавалось только на остановках, обложившись влажными салфетками. В пути очень не хватало снеков и мяса. Если же вы хотите поесть нормально, то останавливаться стоит в проверенных местах — например, там, где отдыхают дальнобойщики. Они-то точно знают, где можно перекусить без последствий.

Обед в дороге Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Машина превращается... и в стол, и в навес, и в табуретку Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











От Самары до Пугачева у нас ушло 22 литра бензина. Если не обращать внимания на качество дороги, то вокруг, конечно, красота — кукурузные поля с огромными поливалками.

Все карманы на трассе завалены мусором Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Заправиться второй раз пришлось на подъезде к Саратову. К этому моменту бензина в 60-литровом баке осталось меньше половины. Пришлось долить еще на две тысячи. Переправившись по мосту на правый берег Волги, мы обогнули Саратов по обводной и устремились к Волгограду.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











В пути ели сухофрукты Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











К Волгограду ехать непросто — двухполосная дорога загружена, очень много фур. Притом водители большегрузов не прочь полихачить. Они оставляют перед собой место лишь на одну машину и теснят друг друга к обочине. Посмотреть на встречку порой невозможно, и водители вынуждены обгонять практически вслепую, пристраиваясь за фурами.

Фуры на трассе — настоящее испытание для нервов автомобилиста Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











После обгона очередного паровозика из фур было принято решение не останавливаться до самого Волгограда, чтобы не обгонять эти фуры еще раз. В общей сложности от Самары до начала Волгограда мы проехали 799 километров.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Толпы туристов без капли уважения

На ночь в Волгограде сняли апартаменты неподалеку от Мамаева кургана. Ночлег нам обошелся в 6000 рублей.

Вот в таких апартаментах мы остановились на ночь Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Вид из окна. За стройкой виднеется «Родина-мать» Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Поужинав на фуд-корте местного ТЦ, мы отправились в центральный парк. Он очень свежий и зеленый, там можно гулять с собаками — установлены аппараты с пакетами для уборки за питомцами. Аттракционы новые, есть и экстремальные, стоимость билета на один из них — 500 рублей.

Колесо обозрения в парке Волгограда Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Аттракцион для любителей водных развлечений Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Чтобы собачке не было стыдно за хозяина Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Завершили вечер восхождением на Мамаев курган, где я побывала впервые. Впечатлений очень много, и они неоднозначные. На подходе к монументу нас встречали бабушки, призывающие купить цветы. Мы не купили, о чем потом пожалели. Если окажетесь здесь, обязательно возьмите с собой хотя бы пару гвоздик и воздержитесь от праздных селфи на фоне скульптуры. Просто попытайтесь почувствовать это место — и впечатлений вам точно хватит на всю жизнь. Подъем на вершину кургана оправданно долгий, его нужно совершать медленно, читать надписи, вдумываться и понимать. Бесконечный список павших защитников, фамилии, улетающие в небо и… дети, что играют в догонялки, нетрезвые туристы и красотки в мини-юбках, фотографирующиеся на фоне монумента. Культура — кажется, это главное, чего не хватает большинству посетителей мемориала.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Скульптуру «Родина-мать зовет» видно из разных уголков Волгограда Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU

Фото на кладбище — это осквернение, а догонялки на братской могиле — отсутствие воспитания… Ком к горлу подкатывал долго, но вылился в слезы на самом верху, когда прямо перед нами на постамент для возложения цветов залезла фотографироваться дама размера XXL. Всё, на что хватило сил после сего зрелища, — приложить руку к монументу и молча извиниться за окружающих…

Спускаться вниз было тяжело, но не от усталости, а от чувства полного опустошения. Стало дико стыдно, что мы не возложили цветы. Поставили себе цель вернуться и обязательно это сделать — приехать к кургану более подготовленными.

Финансовый итог нашего первого дня путешествия: 15 тысяч рублей на 4 человек. В эту сумму вошли бензин, проживание в апартаментах, еда и аттракционы.

Подпишитесь на паблики и мониторьте обстрелы

Наше утро началось с новостей об атаке морских дронов на Новороссийск. Это поставило под угрозу наше мероприятие, ведь в город мы поехали не просто на отдых, а еще и на строительный форум (туда нужно было родителям по работе), а в воздухе будто повисла перспектива его отмены… Приняли решение ехать через Ростов-на-Дону, где также находится один из офисов компании, что организовала мероприятие, а по пути выяснять обстановку в Новороссийске.

В 06:30 мы выехали из Волгограда. По данным навигатора, до Новороссийска ехать было 12 часов, 910 километров. Несмотря на наш относительно поздний выезд, пробок мы не застали. Ехали размеренно и спокойно, вереницы из фур тоже на пути не попадались.



Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Все домашние припасы мы съели в первый день, поэтому пришлось останавливаться на перекус в кафе у дороги. Возле хутора Скачкин-Малюгин в кафе дагестанской кухни мы купили лагман, шурпу, салат и травяной чай, заплатив 980 рублей. Супы оказались очень сытными, бульоны наваристыми, а обслуживание приятным, пусть и само заведение выглядит скромно. Правда, туалетов внутри нет, пришлось дойти до ближайшей заправки. Ну и зашли в лавку местного фермера. У него свое хозяйство на хуторе и маленькое производство сыра. Мы взяли по полкило двух видов, отдали тысячу рублей и не пожалели — и вкусно, и продавец оказался уж очень позитивным и приятным человеком.



Посиделки в кафе дагестанской кухни Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Благодаря длинному и узкому носику чайника чай не нужно разбавлять, он сразу остывает до комфортной температуры Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Бензин на заправках Ростовской области значительно дороже, чем в Самаре. За литр 95-го придется отдать 58 рублей, в отличие от 55 в Самарской области.



В пути первый раз в жизни видели самый настоящий торнадо, благо не сильный. Воронку крутило около минуты.

На этом этапе пути пришлось много и часто обгонять. В пути встречались вереницы грузовиков, которые, обгоняя друг друга, занимали обе полосы и теснили легковушки на обочину. И стало гораздо спокойнее, когда мы выехали на платную трассу М-4 «Дон».

Цены на бензин повыше, чем в Самаре Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Торнадо в местных широтах — нормальное явление Источник: Валерия Гудалина / 63.RU

А вот и платная дорога Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Проезд влетает в копеечку Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Еще одну остановку мы решили сделать после Ростова-на-Дону. К тому моменту мы узнали, что мероприятие, на которое мы ехали, решили не отменять. По словам местных жителей, обстрелы уже стали для них привычными:



— Это не первые беспилотники у нас. Поэтому морально настраивайтесь, что может быть сирена, это не учебная, будьте наготове. У нас из людей еще никто не пострадал. Взрывной волной выбивало стекла, в машины припаркованные могли попасть осколки, но это единичные случаи. Особо сильно не бойтесь, панику внутри себя не наводите. Новороссийск будут максимально защищать, тут все-таки порт и военная база. Посмотрите на всякий случай, где есть укрытия (подвалы, паркинг) вокруг жилья, где остановитесь. Атаки на нас в основном ночью. Позавчера единственный раз была сирена в вечернее время, писали, что ракеты летели в нашу сторону, но их сбили. Ракеты, слава богу, еще ни разу не долетали, — проконсультировала о правилах отдыха в Новороссийске местная жительница Виктория, которая переехала к морю из Самары. Она же рекомендовала подписаться на местный паблик ЧП, где публикуют самую оперативную информацию об обстрелах.

Ассортимент придорожного магазина Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Еще одна заправка обошлась в 2600 рублей. С первой серьезной пробкой мы столкнулись у станицы Марьянской. Причина — дорожные работы. Мы простояли 20 минут и съехали с основной трассы в села, так обогнули большую пробку.

Кто придумал, скажи, эти пробки? Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Особенно борзо на южных дорогах ведут себя «местные». Нас дважды подрезал автомобилист из Адыгеи, обогнав справа по остановочному карману и полосе разгона.

От Волгограда до Новороссийска мы доехали за 12 часов. Остановились в небольшой однокомнатной квартире на первой линии у моря. Выяснили, что укрытие от обстрелов в нашем доме есть.

Финансовый итог второго дня: 15 520 рублей. В эту сумму вошли плата за проезд по трассе М-4, заправка автомобиля, снеки в пути, сутки аренды квартиры, полноценный ужин и всякие вкусности.

За вином — в обычный магазин

Цены в магазинах Новороссийска ниже самарских, причем существенно. И это прямо удивляет.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Что касается пляжей, сами местные жители купаться в бухте в черте города не советуют — город портовый, вода не очень чистая. А буквально в 10 минутах езды вы найдете чистейшую и теплую водичку. Спуск в море плавный, но каменистый и скользкий, лучше заходить в сланцах, но и так можно упасть, поэтому пьяным в воду лезть не стоит тем более. Температура воды — как в Волге.

В Новороссийске вполне можно устраивать гастрономические туры — там есть винодельни, рыбные рынки, где можно по дешевке приобрести самые редкие виды морских рыб и прочие деликатесы. Мы смогли попробовать горбыля и саргана. Классическая барабулька продается на побережье практически везде, но крайне не советуем вам брать ее в копченом варианте — желательно взять с собой сумку-холодильник и привезти домой в вакууме, чтобы пожарить самому.

Вина, которыми славится Краснодарский край, покупать на винодельнях не стоит. Из-за популярности у туристов ценник там слишком высокий. Лучше пройтись по местным алкомаркетам и взять региональные позиции без наценки. Ассортимент идентичен, а цена вас порадует.

За овощами и фруктами отправляйтесь на центральный рынок. Возможно, чтобы купить всё, что вы захотите, вам понадобится больше рук и два захода. Здесь десятки видов арбузов, чурчхелы, экзотичные виды баклажанов и инжира. Обязательно возьмите коробочку адыгейской соли на развес.

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











Итого за два дня отдыха на море мы оставили 26 983 рубля. В эту сумму вошли два дня аренды квартиры, заправка автомобиля, покупка мороженого, шашлыка, перекус во «Вкусно — и точка», платный туалет на пляже, такси по городу, закупка всякой всячины на центральном рынке и вино домой.

Путь домой

Источник: Валерия Гудалина / 63.RU











В обратный путь мы отправились в 6 утра. За проезд по платной трассе в выходной день отдали сперва 420 рублей, потом еще 300, потом еще 120, потом еще 200, потом еще 540. На трассе заехали в пельменную, на четырех человек оставили 1900 рублей. Приняли решение дотянуть до Саратова.

Остановились в Энгельсе, уже в темноте, проведя в пути 18 часов. Сняли номер в 4-звездочном отеле «Новый век» за 5 тысяч рублей. В пути до него было две заправки по 2 тысячи рублей. Финансовый итог пятого дня составил: 19 794 рубля — в эту сумму вошли ночь в отеле, бензин, платные трассы, перекус и всякие мелочи в дороге.

Из Энгельса в Самару выехали лишь в 11 часов дня — после того, как выспались. Позавтракали в «Додо» на 1300 рублей, заправились еще на 2 тысячи рублей и через пять часов приехали домой. Общий финансовый итог поездки составил 80 597 рублей.