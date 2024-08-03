От инженера холодильных установок до легендарного актера: как прославился и погиб Андрей Панин

Даже после смерти Андрей Панин помогает студентам Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Актер Андрей Панин оказался в кинематографе довольно поздно — в 1992 году, когда ему было 30 лет. Народная любовь и слава пришли к нему лишь спустя десятилетие, после премьеры сериала «Бригада» (18+). Затем были «Бой с тенью» (18+), «Каменская» (18+), «Водитель для Веры» (18+), «Жмурки» (18+), «Высоцкий» (18+) и еще более 50 фильмов, в которых он сыграл в период с 2000 до 2013 год. Но впервые на сцену вышел в подвале вуза, где учился. Ректор Кемеровского института культуры Александр Шунков рассказал NGS42.RU о том, каким студентом был Андрей Панин, а также о его вещах, которые хранятся в вузовском музее.

Александр Шумков бережно хранит память об артисте Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Аморальное поведение и любовь к девушкам

Андрей Панин родился в 1962 году в Новосибирске, откуда вскоре вместе с родителями переехал в Кемерово. Окончив школу, подал документы в Кемеровский институт пищевой промышленности (КемТИПП), где должен был выучиться на инженера холодильных установок, но получить диплом не вышло — будущую кинозвезду отчислили за аморальное поведение. Что такого сделал студент — доподлинно неизвестно.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











— После этого он буквально перешел дорогу (вузы находятся в сотне метров друг от друга. — Прим. ред.) и подал документы в институт культуры. Есть легенда, что поступил туда, потому что увидел, сколько там учится красивых девушек, — рассказывает ректор.

Талант будущего артиста был заметен уже тогда, но стать звездой довелось не сразу: у Андрея были проблемы с дикцией да и внешность довольно необычная. В те времена в кино брали людей «говорящих» типажей, и, как рассказывал сам актер в интервью, он был «непонятный» и не похожий ни на комика, ни на трагика, ни на героя-любовника.

Долгий путь к славе

В вузе чудом сохранились снимки со спектакля «Сашка» (16+), одну из ролей в котором сыграл Андрей Панин. Одна из фотографий снята на крыльце института культуры перед показом, еще пара — прямо во время постановки.

В каске — Андрей Панин Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











— Здесь вообще был тир, а, когда ставили спектакль, проводили ремонт, перестраивали помещения, часть материалов и мусора стали декорациями, — рассказывает ректор.

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Панин был актером студенческого театра и параллельно пытался поступить во МХАТ. Но его категорически не хотели брать опять же из-за проблем с дикцией и сложного типажа. После получения диплома актера по распределению отправили в Минусинский драмтеатр, и удача наконец-то улыбнулась ему.

— Там, в Красноярском крае, он прослужил около трех лет. Подавал несколько раз документы в Москву, и в конце концов Александр Калягин взял его к себе, — говорит Шумков.



В 1990 году Панина пригласили во МХАТ, в котором он служил последующие 10 лет. Постепенно актера стали замечать кинорежиссеры и звать на небольшие роли, к началу нулевых он успел сняться примерно в 10 фильмах.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











В новом тысячелетии Андрей стал звездой № 1 в России. В течение 13 лет он ежегодно снимался сразу в нескольких проектах, и как минимум один из них становился значимым для зрителей. Например, в 2000 году — шесть картин, в том числе «Граница. Таежный роман» (18+), по пять фильмов в три последующих года и еще два сериала — «Бригада» (18+) и «Каменская-3» (18+). Рекордным по количеству работ стал 2010-й год: семь фильмов и сериалов, в том числе «Кандагар» (18+) и «Журов-2» (18+).



В 2014 году, после смерти Панина, вышел сериал «Гетеры майора Соколова» (18+), ленту досняли уже без актера.



Актер умер 6 марта 2013-го. Его тело с черепно-мозговой травмой обнаружили в квартире. Согласно официальной версии, незадолго до трагедии Панин выпил, в нетрезвом состоянии мог неудачно упасть и удариться головой, после чего стал передвигаться по комнате, а из-за физической активности усилилось кровоизлияние, что и привело к смерти.

В вузе в официальную причину гибели актера, который якобы скончался из-за несчастного случая, не верят, но эту тему не обсуждают. Главное для сотрудников вуза — хранить память о своем выпускнике.

От очков до «ксивы»

Музей открыли в вузе спустя более 10 лет с момента таинственной гибели Панина. Экспозиция находится на третьем этаже в одном из кабинетов — там когда-то актер учился.

— Это была аудитория, ее вывели из учебного процесса и отдали под музейное пространство. Здесь хранится личное дело актера, зачетки, афиши — всё из нашего архива, — рассказывает Шумков.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Часть предметов, по словам ректора, передали на хранение родные, знакомые и друзья Панина: вдова Наталья Рогожкина, сын Александр, сенатор Александр Брискин, актер Игорь Миркурбанов и многие другие.



В музее есть очки Панина, которые он носил в последние годы жизни, а также пальто, кашне и кепка. Тут же правительственная телеграмма о присуждении Госпремии в 2001 году.

Кроме того, есть и реквизит из фильмов. Панин оставлял эти вещи на память о съемках. Например, удостоверение прокурора, очки, мобильный телефон и сумка из сериала «Журов». Один из самых крупных экспонатов — портрет из сериала «Бригада».

Портрет из сериала «Бригада» Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











— В сериале картину эту расстреляли, а после съемок Панин забрал ее себе. Долгое время работа хранилась в его семье, а после смерти ее решили передать нам в музей, — говорит руководитель вуза.



Помимо всего прочего, здесь же есть рисунки Панина. Он не считал себя художником, а скорее «баловался» во время свободных минут между репетициями и съемками. Порой холстами становились сценарии.

Наброски Панина Были и такие работы И такие И портреты 1 из 4 Наброски Панина Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Стены коридора украшают рисунки актера, которые одна из выпускниц вуза «доработала»: раскрасила и добавила цитаты Панина из интервью.



Мотивация от Рыжего клоуна

В 1994 году Панин в спектакле «Смертельный номер» (16+) сыграл Рыжего клоуна. В честь этого героя впоследствии назвали студенческую премию, которая появилась случайно. Актер приехал в Кемерово и выступил перед учащимися, за что ему был положен гонорар. Но артист придумал, как применить деньги с пользой для молодежи.

— Он сказал, пусть их получат талантливые, но еще непрофессиональные студенты. И с тех пор раз в год мы за счет вуза (спонсоров у нас нет) проводим конкурс «Рыжий клоун». Все студенты, которые становились лауреатами, после выпуска продолжают работать актерами. О знаменитостях пока говорить еще, конечно, рано, но профессию оставлять не хотят, — заключает ректор.