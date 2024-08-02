У Весов — обаяние, у Скорпионов — харизма: астролог назвала главные преимущества всех знаков зодиака

Девы действуют, не торопясь, просчитывая и продумывая каждый свой шаг, ведь им важно соблюдать безопасность для себя и своей семьи. Они сдержанны и спокойны, педантичны и внимательны к деталям, всегда зрят в корень и не упускают мелочей. Девы невероятные чистюли, они поддерживают порядок и во внешнем пространстве, и у себя в голове. Они весьма трудолюбивы, за что их ценит начальство (но могут недолюбливать коллеги). А еще Девы исполнительны, интеллигентны, умны, никогда не бросают дела на середине и во всем стремятся к совершенству.

