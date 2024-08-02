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Развлечения карточки У Весов — обаяние, у Скорпионов — харизма: астролог назвала главные преимущества всех знаков зодиака

У Весов — обаяние, у Скорпионов — харизма: астролог назвала главные преимущества всех знаков зодиака

Узнайте, в чем ваша сила

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У каждого знака зодиака свои сильные стороны

Астролог из Ярославля, основатель и преподаватель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина рассказала 76.RU о сильных сторонах каждого знака зодиака.

— Наш с вами характер зависит не только от воспитания и генетики, но, в том числе и от того, какой знак зодиака выделен в натальной карте нашего рождения, — уверена специалист.

Она назвала преимущества знаков зодиака, которыми грех не воспользоваться их представителям.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Основное преимущество — это напористость и непоколебимость, умение следовать своим принципам и достигать наперекор трудностям своих целей. Они никогда не дадут себя в обиду и способны отстоять позицию в любом споре или конфликте. Овны настолько уверены в себе, что даже не допускают мысли, что у них что-то не получится, поэтому часто одерживают победы там, где у других ничего не получается.

2

Телец

Тельцы чрезвычайно терпеливы. Чтобы вывести их из себя, нужно очень постараться (но уж если вывели — то берегитесь!) Они великодушны и снисходительно прощают всех. Тельцы невероятно практичны и всегда знают, из чего можно извлечь пользу и выгоду. У них особые отношения с деньгами: материальные блага их любят, поэтому представители этого знака зодиака редко в чем-либо нуждаются. Они ценят также и мирские удовольствия: еду, шопинг, хорошую музыку, кино, и т. п.

3

Близнецы

Близнецы очень любознательны, причем интересуют их не только новые знания, но и знакомства с разными людьми. Они любят общение, всё новаторское и свежее. Близнецы очень красноречивы, могут уболтать кого угодно, им нет равных в ораторском искусстве. Они не любят рутины, очень мобильны и легки на подъем.

4

Рак

Раки заботливые, трогательные, умеющие сопереживать и помогать (особенно тем, кто входит в их близкий круг). Они очень ценят свой дом и семью, любят вкусно поесть сами и накормить домочадцев. Раки очень проницательны, у них великолепно развита интуиция, поэтому они часто чувствуют неприятности задолго до того, как те с ними случаются. Это позволяет представителям этого знака зодиака избегать многих проблем и недоразумений. К тому же они, как правило, чрезвычайно умны, умеют ловко обращаться с деньгами и обеспечивать свое существование на долгие годы вперед.

5

Лев

Львы талантливы и почти всегда находят возможность реализовать заложенный в них потенциал. Кроме того, они великодушны, что привлекает к ним и людей, и материальные блага. Они постоянно блещут какими-то гениальными идеями, которыми не только пользуются сами, но и щедро одаривают окружающих. Львы привыкли полагаться исключительно на себя, что, в свою очередь, делает их независимыми и сильными. А еще они весьма гостеприимны. Никогда не обделят близких вниманием и дорогими подарками.

6

Дева

Девы действуют, не торопясь, просчитывая и продумывая каждый свой шаг, ведь им важно соблюдать безопасность для себя и своей семьи. Они сдержанны и спокойны, педантичны и внимательны к деталям, всегда зрят в корень и не упускают мелочей. Девы невероятные чистюли, они поддерживают порядок и во внешнем пространстве, и у себя в голове. Они весьма трудолюбивы, за что их ценит начальство (но могут недолюбливать коллеги). А еще Девы исполнительны, интеллигентны, умны, никогда не бросают дела на середине и во всем стремятся к совершенству.

7

Весы

Весы обаятельны и артистичны, что, в свою очередь, привлекает к ним людей, которые сознательно или импульсивно становятся их добровольными помощниками. К тому же представители этого знака зодиака великолепно приспосабливаются под любые обстоятельства, и это делает их существование проще. Весы справедливы, не любят ссор и очень болезненно реагируют на конфликты, поэтому стараются всех вокруг помирить и сами охотно идут на уступки, лишь бы не продлевать неприятную ситуацию, за что в благодарность получают разнообразные блага.

8

Скорпион

Скорпионы умеют влюблять в себя, так как обладают харизмой и шармом. С ними всегда интересно. Они отлично чувствуют себя в нестандартных обстоятельствах, поэтому часто добиваются успеха там, где другие отходят в сторону. Скорпионы — великолепные знатоки человеческих душ, что позволяет им извлекать пользу даже из самых сомнительных ситуаций. Им нет равных там, где нужно раскрыть какую-то тайну, манипулируя окружающими или преодолевая опасности. А еще они всегда упорно идут к своей цели.

9

Стрелец

Стрельцы обладают стойким и жизнерадостным характером, что позволяет им с легкостью преодолевать многие трудности. Они всегда открыты переменам, их не пугает изменение текущей реальности: они знают, что дальше будет еще интересней, поэтому легко идут вперед. Они охотно берут под свое покровительство слабых, а те, в свою очередь, платят им не только любовью и преданностью, но и более материальными вещами и вполне ощутимой помощью.

10

Козерог

Самое важное в представлении Козерогов — это карьерные достижения и работа. Они всегда знают, чего хотят. При этом они не ждут милости от природы, а сами добиваются поставленных перед собой целей. Их практически невозможно сбить с выбранного курса, они расчетливы и трудолюбивы, для них не существует препятствий.

11

Водолей

Водолеи открыты для всего нового. Они не боятся экспериментов, поэтому пока все остальные только раздумывают, Водолеи смело берут новинку в свои руки и используют по максимуму. Кроме того, у них нет страха перед переменами, они могут в один момент сменить место жительства или работы, если им покажется, что там будет лучше. А еще в Водолеях весьма своевременно просыпаются необходимые для каких-то определенных ситуаций таланты, даже если ранее ими и не пахло. Они очень дружелюбные, и с ними никогда не бывает скучно.

12

Рыбы

Рыбы безумно романтичные и чувственные натуры. Несмотря на кажущуюся меланхолию, они достаточно деятельны. Для них слово «надо» сродни закону, поэтому пока в каких-то их действиях есть необходимость, они не разрешают себе расслабляться. Это часто помогает им добиться карьерных успехов и обеспечить себя финансовым тылом. Кроме того, представители этого знака зодиака обладают отличной памятью и интуицией, что, в свою очередь, позволяет им успешно анализировать не только текущие, но и вероятные события и благополучно подстраиваться под них.

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