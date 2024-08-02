У Весов — обаяние, у Скорпионов — харизма: астролог назвала главные преимущества всех знаков зодиака

Астролог из Ярославля, основатель и преподаватель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина рассказала 76.RU о сильных сторонах каждого знака зодиака.
— Наш с вами характер зависит не только от воспитания и генетики, но, в том числе и от того, какой знак зодиака выделен в натальной карте нашего рождения, — уверена специалист.
Она назвала преимущества знаков зодиака, которыми грех не воспользоваться их представителям.
Овен
Основное преимущество — это напористость и непоколебимость, умение следовать своим принципам и достигать наперекор трудностям своих целей. Они никогда не дадут себя в обиду и способны отстоять позицию в любом споре или конфликте. Овны настолько уверены в себе, что даже не допускают мысли, что у них что-то не получится, поэтому часто одерживают победы там, где у других ничего не получается.
Телец
Тельцы чрезвычайно терпеливы. Чтобы вывести их из себя, нужно очень постараться (но уж если вывели — то берегитесь!) Они великодушны и снисходительно прощают всех. Тельцы невероятно практичны и всегда знают, из чего можно извлечь пользу и выгоду. У них особые отношения с деньгами: материальные блага их любят, поэтому представители этого знака зодиака редко в чем-либо нуждаются. Они ценят также и мирские удовольствия: еду, шопинг, хорошую музыку, кино, и т. п.
Близнецы
Близнецы очень любознательны, причем интересуют их не только новые знания, но и знакомства с разными людьми. Они любят общение, всё новаторское и свежее. Близнецы очень красноречивы, могут уболтать кого угодно, им нет равных в ораторском искусстве. Они не любят рутины, очень мобильны и легки на подъем.
Рак
Раки заботливые, трогательные, умеющие сопереживать и помогать (особенно тем, кто входит в их близкий круг). Они очень ценят свой дом и семью, любят вкусно поесть сами и накормить домочадцев. Раки очень проницательны, у них великолепно развита интуиция, поэтому они часто чувствуют неприятности задолго до того, как те с ними случаются. Это позволяет представителям этого знака зодиака избегать многих проблем и недоразумений. К тому же они, как правило, чрезвычайно умны, умеют ловко обращаться с деньгами и обеспечивать свое существование на долгие годы вперед.
Лев
Львы талантливы и почти всегда находят возможность реализовать заложенный в них потенциал. Кроме того, они великодушны, что привлекает к ним и людей, и материальные блага. Они постоянно блещут какими-то гениальными идеями, которыми не только пользуются сами, но и щедро одаривают окружающих. Львы привыкли полагаться исключительно на себя, что, в свою очередь, делает их независимыми и сильными. А еще они весьма гостеприимны. Никогда не обделят близких вниманием и дорогими подарками.
Дева
Девы действуют, не торопясь, просчитывая и продумывая каждый свой шаг, ведь им важно соблюдать безопасность для себя и своей семьи. Они сдержанны и спокойны, педантичны и внимательны к деталям, всегда зрят в корень и не упускают мелочей. Девы невероятные чистюли, они поддерживают порядок и во внешнем пространстве, и у себя в голове. Они весьма трудолюбивы, за что их ценит начальство (но могут недолюбливать коллеги). А еще Девы исполнительны, интеллигентны, умны, никогда не бросают дела на середине и во всем стремятся к совершенству.
Весы
Весы обаятельны и артистичны, что, в свою очередь, привлекает к ним людей, которые сознательно или импульсивно становятся их добровольными помощниками. К тому же представители этого знака зодиака великолепно приспосабливаются под любые обстоятельства, и это делает их существование проще. Весы справедливы, не любят ссор и очень болезненно реагируют на конфликты, поэтому стараются всех вокруг помирить и сами охотно идут на уступки, лишь бы не продлевать неприятную ситуацию, за что в благодарность получают разнообразные блага.
Скорпион
Скорпионы умеют влюблять в себя, так как обладают харизмой и шармом. С ними всегда интересно. Они отлично чувствуют себя в нестандартных обстоятельствах, поэтому часто добиваются успеха там, где другие отходят в сторону. Скорпионы — великолепные знатоки человеческих душ, что позволяет им извлекать пользу даже из самых сомнительных ситуаций. Им нет равных там, где нужно раскрыть какую-то тайну, манипулируя окружающими или преодолевая опасности. А еще они всегда упорно идут к своей цели.
Стрелец
Стрельцы обладают стойким и жизнерадостным характером, что позволяет им с легкостью преодолевать многие трудности. Они всегда открыты переменам, их не пугает изменение текущей реальности: они знают, что дальше будет еще интересней, поэтому легко идут вперед. Они охотно берут под свое покровительство слабых, а те, в свою очередь, платят им не только любовью и преданностью, но и более материальными вещами и вполне ощутимой помощью.
Козерог
Самое важное в представлении Козерогов — это карьерные достижения и работа. Они всегда знают, чего хотят. При этом они не ждут милости от природы, а сами добиваются поставленных перед собой целей. Их практически невозможно сбить с выбранного курса, они расчетливы и трудолюбивы, для них не существует препятствий.
Водолей
Водолеи открыты для всего нового. Они не боятся экспериментов, поэтому пока все остальные только раздумывают, Водолеи смело берут новинку в свои руки и используют по максимуму. Кроме того, у них нет страха перед переменами, они могут в один момент сменить место жительства или работы, если им покажется, что там будет лучше. А еще в Водолеях весьма своевременно просыпаются необходимые для каких-то определенных ситуаций таланты, даже если ранее ими и не пахло. Они очень дружелюбные, и с ними никогда не бывает скучно.
Рыбы
Рыбы безумно романтичные и чувственные натуры. Несмотря на кажущуюся меланхолию, они достаточно деятельны. Для них слово «надо» сродни закону, поэтому пока в каких-то их действиях есть необходимость, они не разрешают себе расслабляться. Это часто помогает им добиться карьерных успехов и обеспечить себя финансовым тылом. Кроме того, представители этого знака зодиака обладают отличной памятью и интуицией, что, в свою очередь, позволяет им успешно анализировать не только текущие, но и вероятные события и благополучно подстраиваться под них.