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Развлечения Олимпиада в Париже обзор Самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024: они точно разожгут огонь в ваших сердцах

Самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024: они точно разожгут огонь в ваших сердцах

С такими красавицами можно смотреть игры, даже не понимая правил

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20 комментариев
Кому из них вы отдали бы медаль за красоту?

Пока в Париже во всю идут Олимпийские игры, мы решили провести свой чемпионат: выбрать, кто же из спортсменок получил бы медаль за красоту. Решение принять не так просто — ведь одна чемпионка краше другой! Так что места на пьедестале выберите вы, дорогие читатели, а мы предлагаем познакомиться с самыми горячими девушками Олимпиады-2024.

Алиса Шмидт

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт уже давно не дает покоя любителям спорта. На красотку обратили внимание, еще когда девушка выступала в юниорах. Как рассказывала спортсменка, после одного из турниров, раздался звонок от ее брата. Он и объявил Алисе, что снимки красавицы появились в многих СМИ под заголовкам «Самая сексуальная легкоатлетка в мире».

Получив статус главной красавицы немецкого спорта, Алиса решила не превращаться в модель, а сконцентрироваться на тренировках. Девушка даже отказала журналу Playboy, который предлагал ей появиться на обложке.

— Для меня однозначно спорт на первом месте. А съемки и все остальное уже второстепенно. Я соглашаюсь на них, только если это не мешает моим тренировкам, — Признавалась Алиса Шмидт.

Спортсменка специализируется в беге на коротких дистанциях. На чемпионате Европы-2019 ей удалось выиграть бронзовую медаль, после чего она даже поехала с немецкой сборной на Олимпийские игры-2020. Правда, на стадион она так и не вышла — Алиса Шмидт смотрела на спортсменок со скамьи запасных.

Сегодня Алиса — одна из самых знаменитых спортсменок Германии. Девушка активно ведет соцсети, на которые подписаны уже более пяти миллионов человек.

На Олимпиаду-2024 во Франции Алиса Шмидт поехала в составе сборной в смешанной эстафете. Фанаты спортсменки в ее соцсетях желают красавице выиграть золотую медаль и с нетерпением ждут, когда Алиса покажется на стадионе.

Молли Кодри

Молли Кодри еще в детстве поняла, кем мечтает стать. В 11 лет она впервые попробовала себя в прыжках с шестом — и навсегда влюбилась в этот вид спорта.

— С этого момента я просто обожаю это, — рассказывала спортсменка, — Это так весело, и нет ничего другого, чем я хотела бы заниматься.

Молли Кодри тренировалась сутками напролет, и результат не заставил себя долго ждать: уже в 17-летнем возрасте она завоевала серебряную медаль Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

С тех пор Молли начала завоевывать один титул за другим: красавица выиграла пять медалей на чемпионатах Европы и даже установила национальный рекорд Великобритании по прыжкам с шестом среди женщин, взлетев в воздух на 4,92 метра.

Молли Кодри с детства мечтала об Олимпиаде, и в 2024 году наконец-то желание сбылось.

— Это была моя заветная мечта, мечта моего детства, и теперь я действительно могу ее осуществить, — признавалась Молли Кодри, — Олимпиада — это просто вершина. Помню, как смотрела Лондон-2012 из гостиной бабушки и думала — вот, кем я хочу быть.

Алиша Ньюман

Конкуренцию Молли Кодри составит спортсменка из Канады Алиша Ньюман. Красавица с 2012 года занимается прыжками с шестом, завоевывая все новые и новые медали.

Игры во Франции для Алиши Ньюман станут шансом реабилитироваться после Олимпиады в Бразилии: в 2016 году девушка выступила в Рио, но заняла всего лишь 17 место в квалификации.

В отличие от Алисы Шмидт, Алиша Ньюман не стесняется зарабатывать на своей красоте: спортсменка снималась в рекламе нижнего белья в 2020 году, а через год попала на страницы Maxim в списке топ-100 самых желанных женщин планеты.

Кроме того, у Алиши Ньюман есть страничка на OnlyFans. По подсчетам западных СМИ, на откровенных фотографиях спортсменка зарабатывает примерно миллион евро в год.

Наталья Качмарек

Для польской спортсменки Натальи Качмарек уже не впервой выступать на Олимпиаде — красавица участвовала в играх в Токио-2020, на которых заработала две медали: серебро в составе женской эстафетной команды и золото — в смешанной команде.

После игр в Японии Наталья закрепила статус одной из лучших легкоатлеток на чемпионате мира в Будапеште, заняв второе место, а также на чемпионате Европы в Риме, где спортсменка завоевала еще одну золотую медаль в коллекцию.

На Олимпиаде 2024 года Наталья Качмарек планирует вновь повторить успех игр в Токио.

— Ну вот и Олимпийские игры в Париже! Не могу дождаться появления в олимпийской деревне, — пишет Наталья в соцсетях, — Держите за меня кулачки.

Луана Алонсо

Красавица из Парагвая поехала на Олимпиаду в Париже и сразу заслужила статус одной из главных красоток игр. 20-летняя пловчиха уже во второй раз выступает на играх — впервые Луана представляла страну в Токио, однако в 2020 году спортсменка осталась без медали.

Во Франции девушка собиралась реабилитироваться и показать класс. Однако, у нее так и не вышло получить медаль: на заплыве Луана заняла 29 место.

После провала 20-летняя спортменка не выдержала и заявила, что завязывает со спортом.

— Теперь это официально! Я ухожу из плавания, — написала Луана Алонсо в соцсетях, — Прости, Парагвай. Я просто должна сказать тебе спасибо.

Несмотря на посредственный результат в гонке, фанаты поддержали девушку — ведь она все еще остается лучшей пловчихой в Парагвае. И даже если она не смогла завоевать медаль в Париже, статус одной из самых красивых спортсменок игр 2024 года точно остается за ней.

Лике Клавер

Лике Клавер — голландская легкоатлетка, впервые выступившая на чемпионате мира еще в 15 лет. Всего через год девушка уже представляла страну на чемпионате Европы в Швеции.

Лике Клавер успела заработать восемь золотых медалей на различных чемпионатах Европы. Девушка даже побывала на Олимпийских играх в Токио, но в тройку лучших ей попасть так и не удалось.

На Олимпийских играх в Париже Лике Клавер выступает в смешанной эстафете. Желаем красавице спортивных успехов.

Зехра Гюнеш

Турецкая волейболистка участвует в соревнованиях с 12 лет — и с тех пор не перестает получать награды одну за другой. Девушку неоднократно признавали лучшей центральной блокирующей на чемпионатах Европы, а клубы, в которых она играла, регулярно выигрывали первенство Турции.

Играя в клубах, волейболистка принесла своим командам более пятнадцати побед в чемпионатах. А выступая за сборную Турции, Зехра Гюнеш помогла стране взять золото в Лиге наций и чемпионате Европы 2023 года.

Спортсменка также выступала на Олимпийских играх в Токио — тогда турецкая сборная оказалась на пятом месте. Возможно, в Париже Зехре удастся добраться до пьедестала: Турция уже обыграла Нидерланды и Доминиканскую Республику. На следующей игре команда спортсменки столкнется с Итальянской сборной.

Кто, на ваш взгляд, завоевал бы золото за красоту?

Алиса Шмидт
Молли Кодри
Алиша Ньюман
Наталья Качмарек
Луана Алонсо
Лике Клавер
Зехра Гюнеш
Напишу свой вариант в комментарии

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Комментарии
20
АнтонПавловичЧехов
2 августа 2024, 16:08
а где звезды церемонии открытия? они вне зачета?
Фродо Бэггинс
2 августа 2024, 16:01
еще раз все женское бытие на уровне ее плоти всегда сопряжено с бесстыдством.
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