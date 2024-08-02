Ракам — вечер наслаждений, Водолеям — жгучая страсть: романтический гороскоп на выходные

Уже скоро начнутся выходные, и провести их нужно на все сто. А помогут в этом звезды — часто сами звезды говорят, чем нам лучше заняться, а на что не стоит тратить времени. В том числе когда дело доходит до дел амурных. Рассказываем, кому стоит отправиться на романтический вечер, а кому — провести все два дня в спальне с любимым.

