НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

южн.

 743мм 98%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85
Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Развлечения карточки Ракам — вечер наслаждений, Водолеям — жгучая страсть: романтический гороскоп на выходные

Ракам — вечер наслаждений, Водолеям — жгучая страсть: романтический гороскоп на выходные

Звезды подскажут, как провести время незабываемо

305
Написать комментарий
В эти выходные будет жарко, и погода здесь ни при чем

Уже скоро начнутся выходные, и провести их нужно на все сто. А помогут в этом звезды — часто сами звезды говорят, чем нам лучше заняться, а на что не стоит тратить времени. В том числе когда дело доходит до дел амурных. Рассказываем, кому стоит отправиться на романтический вечер, а кому — провести все два дня в спальне с любимым.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овнам в выходные звезды подарят долгожданный отдых. Пришло время скинуть накопившееся напряжение и расслабиться в компании любимого человека. Проведите эти выходные в непринужденной обстановке: сходите в кино или позавтракайте в кафе, съездите отдохнуть на дачу и устройте романтический ужин при свечах.

Овнам без второй половинки стоит выбраться в любимое место и завести знакомство с понравившимся человеком. Оно не обязательно обернется любовью всей жизни, но вспоминать об этих выходных вы будете еще долго.

2

Телец

Тельцам пришло время выкрутить романтику на максимум: удивите свою вторую половинку неожиданным поступком или подарком, устройте вечер-сюрприз или отправьтесь в путешествие только для двоих.

В постели также не забывайте о партнере: не думайте только о своих желаниях — порадуйте любимого человека. В эти выходные спешить некуда, так что можете позволить себе не спать до утра.

Одиночкам стоит побаловать себя. Кто сказал, что приятный вечер обязательно с кем-то делить? Купите что-нибудь к столу, посмотрите фильм, который уже давно откладывали на потом — отдохните как следует наконец.

3

Близнецы

Звезды говорят, что для отношений Близнецов неделя прошла не совсем гладко — возможно, вы как-то обидели партнера или не уделили любимому человеку достаточно внимания. Пора это исправлять! Проведите все выходные вместе: устройте прогулку по городу, сходите в поход, в бар или ресторан. А ночь расставит всё по своим местам.

Одиноким Близнецам судьба готовит встречу, о которой вы давно мечтали. Тот самый человек только и ждет, когда вы сделаете первый шаг. Если вы заметили, что красотка или красавец стреляет глазками в баре, знайте — вам не показалось.

4

Рак

Ракам стоит готовиться к безумным выходным: звезды подготовили для вас самые незабываемые дни этого лета! Если друзья предлагают сходить в бар или вместе отправиться в путешествие — смело соглашайтесь, не пожалеете. А ночью откройте для себя все грани наслаждений.

Одиночкам тоже предстоит развлечься в ближайшие дни. Пригласите человека, который вам нравится, провести вместе вечер. Даже если это не перерастет во что-то серьезное, выходные пройдут незабываемо.

5

Лев

Львы — ваши выходные пройдут под лозунгом «Не надо стесняться». Пришла пора рассказать вашей второй половинке, о чем вы так давно мечтали и что хотели попробовать. Неожиданные места, любопытные положения, пикантные аксессуары — возможно, в ближайшее время вас ждет самая незабываемая близость.

Одиночкам пришло время сделать первый шаг. Если вы давно подглядываете за соцсетями знакомой красавицы или флиртуете с коллегой на работе — напишите и предложите сходить на свидание. Звезды обещают: вы не пожалеете.

6

Дева

В эти выходные звезды советуют Девам поберечь силы: впереди непростая неделя, и ближайшие дни стоит потратить не на приключения, а на заслуженный отдых. Неважно, есть ли рядом любимый человек, или вы всё еще одиноки — лучше остаться дома, выспаться как следует, посмотреть сериал или почитать книгу. Расслабьтесь — вы это заслужили.

7

Весы

Весы символизируют баланс, но в эти выходные чаша романтики склонится на вашу сторону. Настало время провести время так, как вы давно хотели: устройте вместе с любимым человеком вечер мечты. Ни в чем себе не отказывайте, и тогда ближайшие дни пройдут незабываемо.

Вас переполняет одновременно страсть и нежность, и партнер окажется счастлив, если вы разрешите себе отдаться воле чувств.

8

Скорпион

У Скорпионов выходные окажутся очень эмоциональными: не бойтесь выглядеть слабыми и уязвимыми — доверьтесь любимому человеку, который готов защитить вас и провести вместе всю ночь.

Не стесняйтесь эмоций. Будьте нежны и ласковы. Наслаждайтесь друг другом, и тогда у вас выдастся незабываемая ночь.

9

Стрелец

Если вы рождены под знаком Стрельца, то в ближайшие выходные просто обязаны попробовать что-нибудь новенькое. Для начала отправьтесь с любимым человеком в необычное для себя место: устройте небольшое приключение, сходите в новый бар или ресторан, проведите ночь в отеле — удивите себя и партнера.

Ночью можете также поэкспериментировать. Отдайтесь своей фантазии и удивляйтесь вместе.

Одиночкам раскисать дома не стоит: предложите друзьям устроить бар-хоппинг. Возможно, в одном из заведений вы встретите того самого человека.

10

Козерог

Козерогам пришло время разобраться в себе и своих чувствах. Если вы давно копите обиду на партнера или раздумываете, тот ли человек рядом с вами — настало время принять судьбоносное решение. Поговорите откровенно с любимым, расскажите о своих чувствах, признайтесь в том, что давно скрывали от него.

11

Водолей

В ближайшие выходные нет никого, кто бы оказался в постели лучше Водолеев. И этим талантом необходимо поделиться если не с миром, то с любимым человеком уж точно. Порадуйте партнера, и вместе вы будете вспоминать эту ночь еще долго.

Граждане одиночки, не опускайте рук! Выберите того, кто по достоинству оценит ваш любовный талант, и встретьте вместе рассвет.

12

Рыбы

Рыбы в выходные могут оторваться на полную. И одиночек, и парочек ждут дни, полные интриг, эмоций и страсти. Экстремальные эксперименты в постели? Конечно! Новые игрушки? Дайте две! Ни в чем себе не отказывайте и смело воплощайте в жизнь то, что только приходит вам на ум, не пожалеете.

ПО ТЕМЕ
Секс Любовь Гороскоп Эмоции Страсть Знаки зодиака Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Rulez,37

Роман,47

Лана,60

Тати_81,42

Алина,36

LULY,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление