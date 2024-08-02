Ракам — вечер наслаждений, Водолеям — жгучая страсть: романтический гороскоп на выходные

Уже скоро начнутся выходные, и провести их нужно на все сто. А помогут в этом звезды — часто сами звезды говорят, чем нам лучше заняться, а на что не стоит тратить времени. В том числе когда дело доходит до дел амурных. Рассказываем, кому стоит отправиться на романтический вечер, а кому — провести все два дня в спальне с любимым.
Овен
Овнам в выходные звезды подарят долгожданный отдых. Пришло время скинуть накопившееся напряжение и расслабиться в компании любимого человека. Проведите эти выходные в непринужденной обстановке: сходите в кино или позавтракайте в кафе, съездите отдохнуть на дачу и устройте романтический ужин при свечах.
Овнам без второй половинки стоит выбраться в любимое место и завести знакомство с понравившимся человеком. Оно не обязательно обернется любовью всей жизни, но вспоминать об этих выходных вы будете еще долго.
Телец
Тельцам пришло время выкрутить романтику на максимум: удивите свою вторую половинку неожиданным поступком или подарком, устройте вечер-сюрприз или отправьтесь в путешествие только для двоих.
В постели также не забывайте о партнере: не думайте только о своих желаниях — порадуйте любимого человека. В эти выходные спешить некуда, так что можете позволить себе не спать до утра.
Одиночкам стоит побаловать себя. Кто сказал, что приятный вечер обязательно с кем-то делить? Купите что-нибудь к столу, посмотрите фильм, который уже давно откладывали на потом — отдохните как следует наконец.
Близнецы
Звезды говорят, что для отношений Близнецов неделя прошла не совсем гладко — возможно, вы как-то обидели партнера или не уделили любимому человеку достаточно внимания. Пора это исправлять! Проведите все выходные вместе: устройте прогулку по городу, сходите в поход, в бар или ресторан. А ночь расставит всё по своим местам.
Одиноким Близнецам судьба готовит встречу, о которой вы давно мечтали. Тот самый человек только и ждет, когда вы сделаете первый шаг. Если вы заметили, что красотка или красавец стреляет глазками в баре, знайте — вам не показалось.
Рак
Ракам стоит готовиться к безумным выходным: звезды подготовили для вас самые незабываемые дни этого лета! Если друзья предлагают сходить в бар или вместе отправиться в путешествие — смело соглашайтесь, не пожалеете. А ночью откройте для себя все грани наслаждений.
Одиночкам тоже предстоит развлечься в ближайшие дни. Пригласите человека, который вам нравится, провести вместе вечер. Даже если это не перерастет во что-то серьезное, выходные пройдут незабываемо.
Лев
Львы — ваши выходные пройдут под лозунгом «Не надо стесняться». Пришла пора рассказать вашей второй половинке, о чем вы так давно мечтали и что хотели попробовать. Неожиданные места, любопытные положения, пикантные аксессуары — возможно, в ближайшее время вас ждет самая незабываемая близость.
Одиночкам пришло время сделать первый шаг. Если вы давно подглядываете за соцсетями знакомой красавицы или флиртуете с коллегой на работе — напишите и предложите сходить на свидание. Звезды обещают: вы не пожалеете.
Дева
В эти выходные звезды советуют Девам поберечь силы: впереди непростая неделя, и ближайшие дни стоит потратить не на приключения, а на заслуженный отдых. Неважно, есть ли рядом любимый человек, или вы всё еще одиноки — лучше остаться дома, выспаться как следует, посмотреть сериал или почитать книгу. Расслабьтесь — вы это заслужили.
Весы
Весы символизируют баланс, но в эти выходные чаша романтики склонится на вашу сторону. Настало время провести время так, как вы давно хотели: устройте вместе с любимым человеком вечер мечты. Ни в чем себе не отказывайте, и тогда ближайшие дни пройдут незабываемо.
Вас переполняет одновременно страсть и нежность, и партнер окажется счастлив, если вы разрешите себе отдаться воле чувств.
Скорпион
У Скорпионов выходные окажутся очень эмоциональными: не бойтесь выглядеть слабыми и уязвимыми — доверьтесь любимому человеку, который готов защитить вас и провести вместе всю ночь.
Не стесняйтесь эмоций. Будьте нежны и ласковы. Наслаждайтесь друг другом, и тогда у вас выдастся незабываемая ночь.
Стрелец
Если вы рождены под знаком Стрельца, то в ближайшие выходные просто обязаны попробовать что-нибудь новенькое. Для начала отправьтесь с любимым человеком в необычное для себя место: устройте небольшое приключение, сходите в новый бар или ресторан, проведите ночь в отеле — удивите себя и партнера.
Ночью можете также поэкспериментировать. Отдайтесь своей фантазии и удивляйтесь вместе.
Одиночкам раскисать дома не стоит: предложите друзьям устроить бар-хоппинг. Возможно, в одном из заведений вы встретите того самого человека.
Козерог
Козерогам пришло время разобраться в себе и своих чувствах. Если вы давно копите обиду на партнера или раздумываете, тот ли человек рядом с вами — настало время принять судьбоносное решение. Поговорите откровенно с любимым, расскажите о своих чувствах, признайтесь в том, что давно скрывали от него.
Водолей
В ближайшие выходные нет никого, кто бы оказался в постели лучше Водолеев. И этим талантом необходимо поделиться если не с миром, то с любимым человеком уж точно. Порадуйте партнера, и вместе вы будете вспоминать эту ночь еще долго.
Граждане одиночки, не опускайте рук! Выберите того, кто по достоинству оценит ваш любовный талант, и встретьте вместе рассвет.
Рыбы
Рыбы в выходные могут оторваться на полную. И одиночек, и парочек ждут дни, полные интриг, эмоций и страсти. Экстремальные эксперименты в постели? Конечно! Новые игрушки? Дайте две! Ни в чем себе не отказывайте и смело воплощайте в жизнь то, что только приходит вам на ум, не пожалеете.