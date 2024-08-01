Раки разбогатеют, Скорпионы пойдут налево: астропрогноз на август от Тамары Глобы

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К Рыбам в августе придет деловой успех, связанный с творчеством.



— В начале месяца удачи ждут в творческой работе, поддержка женщин, но в то же время вы будете делить с другими людьми свои заботы. Во второй половине августа вы вернетесь к проектам, которые пришли в июле, — говорит Тамара Глоба. — И в конце августа дела получат новый оборот и дальнейший ход. Это успешное время для интеллектуальной и творческой деятельности. Весь август вы будете много времени посвящать вопросам жилищным, делам, связанным с домом, делами родителей, недвижимостью.



В делах, касающихся недвижимости, в середине августа возникнут трудности. Придется раскошелиться на ремонт и обустройство жилья, починку предметов, которые буквально отслужили свое.