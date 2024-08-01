Раки разбогатеют, Скорпионы пойдут налево: астропрогноз на август от Тамары Глобы

Август — месяц Льва. А этим знаком зодиака управляет Солнце. И каждому от этой планеты достанется — энергии, творческих сил, возможностей, раскрывающих наш потенциал. Многие в августе увидят для себя новые горизонты и начнут двигаться в их сторону, но этот путь порой будет полон кризисов. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба в своем гороскопе на август 2024 года для всех знаков зодиака. А вот что сулят звезды каждому знаку в отдельности.
Овен
Для Овнов август — время активного раскрытия творческих возможностей (к счастью, способностей тоже). В первой половине месяца вы займетесь интеллектуальной работой. Особое внимание вам придется уделить вопросам, касающимся деловых перспектив. Подтяните свои способности, чтобы шагнуть вперед — в этом пригодится профессиональное обучение.
— Находите нужные средства для работы. В этом вам помогут ваши близкие, — говорит Тамара Глоба. — Весь месяц — хорошее время для того, чтобы отправляться в поездки, заниматься бытовыми делами, вместе с родными и хорошими знакомыми решать все важные вопросы.
Если творческие планы в первой половине месяца у вас увенчаются успехом, закрепите результат во второй половине месяца, и уже в сентябре вас ждет успех.
В то же время во вторую декаду августа Овнам стоит быть очень внимательными в дорогах. Берегите себя и своих близких.
Кроме того, первая и последняя недели августа идеально подходят для любви. Правда, личный успех смешается с работой, учебой и новыми проектами, поэтому вам придется активно заниматься всем сразу.
Телец
Тельцов в августе ждет успех в интеллектуальной деятельности. Если вы давно мечтали поступить в какое-то учебное заведение, ваша мечта наконец-то исполнится.
Но если успех вдруг сильно вскружит вам голову, не забывайте, что рядом с вами есть близкие люди, которые нуждаются в вашем внимании и поддержке. Особенно в середине месяца.
Также в течение всего месяца Тельцам предстоит решать финансовые дела. Заработать необходимые деньги вам помогут и близкие друзья, и родные, и люди, с которыми вы занимаетесь важными делами. В то же время в середине августа из-за деег у вас могут возникнуть сложности в отношениях.
— Во второй декаде августа будьте особенно внимательны в тех вопросах, которые касаются техники, — предупреждает Тамара Глоба. — Это время, когда потребуется внимание и в транспорте, и в финансовых делах. Не слишком доверяйте тем, кто обещает золотые горы. В середине августа возможны потери.
Практически весь август для Тельцов будет временем отдыха и возможных новых отношений. Исключение составит разве что последняя неделя месяца, когда вам придется буквально выбирать между друзьями и любимыми.
Близнецы
Близнецы в августе будут гиперактивными. И это позволит им начинать новые проекты (часто не без помощи друзей, которые сами принесут идею на блюдечке с голубой каемочкой). Они, кстати, обещают быть успешными. Только если у одних результат будет быстрый, но сиюминутный, другие окажутся долгоиграющими.
— То, что произойдет в августе, потребует внимания и к домашним делам, — добавляет Тамара Глоба. — Будьте внимательны к делам родителей, к дому, к вопросам, которые касаются недвижимости, особенно в середине месяца и в самом конце августа.
Кроме того, весь месяц вы сможете блистать в поездках. Это возможность выступлений, новых знакомств, интересных встреч.
Вторая декада августа потребует внимания к тому, что вы планируете, поэтому стоит заранее переоценить все свои наметки. А вот в конце августа смело беритесь за новые дела. Это время любви, время творческого и личного успеха.
Рак
Ракам август принесет возможности по части учебы и путешествий с родными и близкими людьми, а также новые знакомства, экскурсии и поездки — в них вы узнаете много интересного.
— Это могут быть также деловые поездки и дороги, которые принесут заработки, — говорит Тамара Глоба. — Возможности, которые касаются личной жизни, придут в начале августа и во второй половине августа. Это период заработков, период, когда придут и возможности хороших приобретений, вы займетесь интересными проектами.
В середине августа будьте очень внимательны в дорогах. Поездки могут быть конфликтными. Берегите своих близких и ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог. Также оцените все риски при заключении новых контрактов — в августе они будут сложными.
Лев
В августе к Львам то и дело будут приходить друзья и наперебой предлагать перспективные проекты. Внимательно их оцените. Но не беритесь сразу за всё. Хорошие возможности в личных делах и творческих проектах придут в первую декаду августа, но во второй декаде месяца будьте внимательны к этим проектам, потому что возможны потери и расходы.
— Могут быть трудности, если вы берете кредиты, поэтому ни в коем случае не берите и не давайте в долг. И отдать будет трудно, и назад получить тоже, — предупреждает астролог.
В третьей декаде августа Львы могут взяться за старые проекты, давно закинутые в долгий пыльный ящик. Возможно, вы все-таки найдете решение, которое так давно искали, и давние планы заиграют новыми перспективами. Также придут новые возможности, связанные с людьми. Знакомства эти плавно перетекут в осень, а там и для реализации идей перспективы будут хорошие.
Дева
Девы, наконец-то у вас появилась возможность проявить свои интеллектуальные способности!
— Практически весь месяц вы будете планировать новые дела. Люди будут прислушиваться к вашему мнению. И практически весь месяц ваш вкус, ваше обаяние, ваши советы и ваши интересы будут в центре внимания, — рассказывает астролог. — Но в то же время придется поставить перед собой большие задачи. Перспективы, которые касаются карьеры, требуют продумывания.
И ни в коем случае не отбрасывайте интересные идеи. Вышестоящие будут помогать вам в их реализации. Но стоит вам быть чересчур критичными к происходящему вокруг вас, как тут же появятся и трудности в реализации. Особенно в середине месяца. Хотя в остальном практически весь месяц ваш критицизм и одновременно видение перспектив очень сильно пригодятся и вам, и другим людям.
А вот в третью декаду будьте внимательны в личных отношениях, особенно в конце месяца.
Весы
Весам в августе придется обстоятельно продумывать практически каждый шаг. Потому что за спиной у вас то и дело будут появляться споры и пересуды, касающиеся в том числе личной жизни.
— Но начнется месяц с успехов вдали от дома. Это период, когда дальние партнеры, друзья издалека будут вас поддерживать и помогать вам, — говорит Тамара Глоба. — Будьте внимательны в договорах, продумывайте свои планы, которые вскоре могут реализоваться.
Особенно интересные идеи вы будете обдумывать в середине месяца. Но будьте аккуратны, принимая решение насчет тех идей, которые пришли к вам в голову в июле: возможно, вы переоцениваете их потенциал, — так что найдите более подходящее время для принятия решений.
Если перемен, которые произошли с вами в июле, вам недостаточно, ждите вторую волну в середине августа. А третья декада месяца станет для вас тем периодом, когда придет личный успех, любовь, особенно в конце месяца. В любви, личных отношениях и творчестве вы получите большую поддержку.
Если же вам предстоит провести какое-то время вдали от дома, то помните, что на протяжении всего месяца вас ждет большой успех и возможности, которые откроют перспективы на дальнейшие годы.
Скорпион
Скорпионам в августе предстоит много времени посвятить друзьям и своим интеллектуальным и деловым планам. Работа может быть крайне интересной, но нужно как следует оценить мелочи и опасности потерь.
— Наиболее сложный период — середина августа. Во второй декаде есть опасность потерь интеллектуальных, а также трудности в отношениях с руководством, — говорит Тамара Глоба. — Это время потребует внимания и к близким людям. Поскольку практически весь месяц будет возможность новых знакомств, интересных встреч, появится и желание завести романы или изменить свои отношения. Поэтому если отношения вам дороги, ни в коем случае не вступайте в свободные связи во второй декаде августа.
Также во второй декаде августа вам стоит оценить свои перспективы и отношения с друзьями. Возможны споры из-за денег. В третьей декаде августа положитесь на тех, кто достиг значительного успеха в делах. Эти люди помогут вам в продвижении. В конце месяца появится возможность начать новые проекты.
Стрелец
У Стрельцов в августе будет много дорог. В начале месяца вдали от дома вас ждет любовь и личный успех, поддержка, внимание. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы блистать своими талантами и способностями.
— Во второй половине августа хорошие возможности для контрактов, которые вы начали в июле, и в то же время для новых знакомств, которые принесут и личный успех, — говорит астролог. — Параллельно полагайтесь на людей, которые имеют успех в этот период. Их тактические перемены, скачки, которые буквально придут и в финансовых вопросах, и в политических, будут очень важны для вас. Весь август вы продумываете планы с вышестоящими лицами, с руководством, но в середине августа планы могут сорваться. Впрочем, скоро они придут в новом виде.
К концу августа и друзья, и люди издалека дадут вам новые шансы и возможности. Разделите свой успех с теми, кого вы любите. Семья будет помогать вам во многом, и поэтому семейные дела будут наиболее успешными.
Козерог
У Козерогов август выдастся двойственным. С одной стороны, он принесет вам большой успех вдали от дома. Новые люди, знакомства и встречи будут наполнены успехом, любовью и популярностью. Но в то же время вы переживете кризис и в личных отношениях, и в новых встречах.
— Поэтому внимательно оценивайте людей, которые приходят в вашу жизнь во вторую декаду августа, — советует астролог. — Весь август вы будете развивать бурную деятельность во всём, что касается вашей службы. Работа займет практически всё время, параллельно вашим увлечениям и вашим интересам.
Перемены придут и в интеллектуальных вопросах. Работа принесет значительный успех, поэтому посвятите много времени своим коллегам, новым планам и деловым проектам.
Водолей
От Водолеев август потребует экономии, внимания к делам, родственникам, рабочим моментам.
— На службе приходят перемены, и они в вашу жизнь придут уже в начале месяца, — уверяет Тамара Глоба. — Возможны трудности, которые касаются отношений с женщинами, но эти трудности вы постараетесь обойти благодаря любимым людям и личным усилиям.
Весь месяц у Водолеев будут отличные возможности в вопросах, касающихся творчества, спорта, работы, связанной с интеллектуальными проектами. Во многом вам будут помогать любящие вас люди. Вас ждет успех в дорогах, информационной сфере, а также в делах, которые касаются спорта и личных отношений. Результат придет в конце августа.
Во второй декаде августа будьте внимательны к финансовым делам. Возможны потери и неудачные покупки.
Рыбы
К Рыбам в августе придет деловой успех, связанный с творчеством.
— В начале месяца удачи ждут в творческой работе, поддержка женщин, но в то же время вы будете делить с другими людьми свои заботы. Во второй половине августа вы вернетесь к проектам, которые пришли в июле, — говорит Тамара Глоба. — И в конце августа дела получат новый оборот и дальнейший ход. Это успешное время для интеллектуальной и творческой деятельности. Весь август вы будете много времени посвящать вопросам жилищным, делам, связанным с домом, делами родителей, недвижимостью.
В делах, касающихся недвижимости, в середине августа возникнут трудности. Придется раскошелиться на ремонт и обустройство жилья, починку предметов, которые буквально отслужили свое.
Практически весь август много времени вы посвятите своей семье и делам других людей. Будете помогать родственникам, знакомым, семье, детям, а также тем, кто нуждается в вашей помощи. Но всё же не позволяйте другим злоупотреблять вашей добротой. Особенно во вторую декаду августа и в конце месяца. Постарайтесь все-таки уделить время и себе и своему здоровью, от которого в последний месяц лета будут зависеть практически все ваши начинания.