«Напился перед концертом — теперь воет». 6 пьяных скандалов российских звезд

Любой настоящий фанат легко заметит, что его кумир вышел на сцену подшофе! Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Похоже, без скандалов, связанных с алкоголем, не обходится жизнь ни одной большой звезды. Недавно это доказала певица Глюкоза, выступив на Дне металлурга в Красноярске в явно нетрезвом виде, после чего ее раскритиковали Екатерина Мизулина и Максим Фадеев. Но в российском шоубизе и без Глюкозы всегда хватало синих бунтарей. У нас все ходы записаны!



Источник: Городские порталы

Михаил Ефремов — «послал всех матом»

Еще до своего печально известного ДТП, из-за которого актер до сих пор мотает срок в колонии, Михаил Ефремов успел запятнать себя в пьяных скандалах. Один из них произошел во время выступления артиста в Самаре, куда он приехал в июне 2018 года с труппой театра «Современник».



— Спектакль начали на полчаса позже. Не извинились. Оказалось, что ждали Михаила Ефремова. Он вышел пьяным на сцену, путал текст. В ответ на просьбу говорить погромче — послал всех матом, — делилась впечатлениями актриса Самарского академического театра драмы Алла Коровкина.

Источник: 63.RU / YouTube.com

Многие зрители, заплатившие за билет на спектакль от 4 до 7 тысяч рублей, стали уходить из зала. Их примеру не последовал Сергей Филиппов, занимавший в то время пост врио министра культуры Самарской области (теперь руководитель Самарского академического театра драмы).



— Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится, — писал в своем блоге Филиппов. — Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой.



Позже Ефремов дал интервью, в котором рассказал свою версию событий того дня. По словам актера, начало спектакля задержали не из-за него.



— Зал не был подготовлен устроителями гастролей. Там не было микрофонов, там не было света, — рассказывала звезда. — Поэтому мы сидели, полчаса ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали. Где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы сказать еще ничего толком не успели, какой-то чувачок крикнул: «Не слышно!» Всё видно на видео: я пару раз выругался (заменено. — Прим. ред.), настроение было очень плохое, потому что мы просидели полчаса в костюмах и гримах, еще выходишь, и тут тебе еще.



При этом Ефремов подтвердил, что не был полностью трезвым на сцене.



— Пивка попил я, часа за три до спектакля. Выпили кружечку, что ли, но не более того, — отмечал актер после скандала.



Главная проблема, по мнению артиста, была в том, что самарская публика просто не поняла пьесу, в которой он играл.



— Это Пинтер, черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и всё, — заключил Ефремов.



«Три дня дождя» — «просто орал в микрофон»

Бывают и такие случаи, когда пьяные выходки не хоронят карьеры звезд, а делают их только известнее. Так произошло с Глебом Викторовым — вокалистом группы «Три дня дождя», давшей в июня 2023 года свой самый скандальный концерт. В екатеринбургском клубе певец появился в неадекватном состоянии и не смог петь.



— Напился перед концертом. Теперь просто воет и валяется. Солист валился с ног, его поднимала его команда, просто орал в микрофон. Самое грустное, что на этом концерте находится много несовершеннолетних. За одной из них даже приехала реанимация, потому что ту нашли в туалете в не самом свежем виде. Короче, жуть, — описывал тот концерт один из слушателей.



Вскоре Глеба увели со сцены, и следующие несколько дней связь с фанатами «Трех дней дождя» держал продюсер группы Сергей Слэм. Почти сразу он сообщил, что группа берет перерыв, а звезда отправляется в рехаб.



— Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье, — написал продюсер в телеграм-канале лейбла.



При этом Сергей опроверг мнение, что Глеб перед концертом употреблял еще и наркотики.

— Он был пьяный, а не под наркотиками, — рассказывал Сергей Слэм. — Причем выпил он немного. Сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 минут до концерта он был в норме. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так! Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом, и было всё норм! Но в Екатеринбурге здоровье встало.



В сентябре 2023 года, вернувшись из реабилитационного центра, Викторов дал больше интервью. В нем он рассказал, что все-таки употреблял наркотики перед концертом в столице Урала. Причем артист выразил уверенность в том, что «сломался» именно из-за алкоголя.



— Если бы я только употреблял вещества без алкоголя, я бы, наверное, еще годик так прощеголял. Я много пил параллельно — минимум 1,3–1,5 литра вискаря в сутки, — признался исполнитель.



По словам певца, весь тот тур давался ему тяжело из-за зависимостей и проблем в личной жизни. А концерт в Екатеринбурге он заранее просил отменить, но организаторы заставили Глеба выступить.

Источник: «Вписка» / YouTube.com

Проект пробыл в заморозке недолго — уже спустя полгода после провального концерта Викторов с группой вернулся в Екатеринбург, а в 2024 году поехал в новый тур.

Слава — «вышла косенькая»

Скандалы не обошли стороной и Анастасию Сланевскую, более известную как Слава. Звезда давала концерт в Угличе в конце 2023 года и, по словам фанатов, появилась на сцене в нетрезвом виде. К тому же — с большим опозданием.



— Артистка опоздала на 40 минут. Вышла косенькая, отпела восемь песен, показала свои клипы и ушла в небытие, закрепив крепким словцом, — рассказывала 76.RU девушка, посетившая концерт.



Нетрезвой фанаты посчитали артистку еще и потому, что во время выступления она запуталась в собственной программе и принялась во второй раз петь «Люблю или ненавижу», выдав перед этим долгий монолог.

Источник: читательница 76.RU



Отыграв короткий концерт, певица ушла со сцены, не дав ни одного автографа и не сделав ни с кем фотографий, чем разочаровала слушателей, которые заплатили за билет больше 3 тысяч рублей.





Дима Билан — «показывал неприличные жесты»



В 2019 году Дима Билан был хедлайнером Дня города в Самаре. Концерт, стоивший больше 2,5 миллиона рублей, действительно запомнился зрителям.



— Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств, — отзывался о певце один из гостей концерта.

Источник: 63.RU / YouTube.com

Некоторые горожане так разозлились на артиста, что создали петицию, призывавшую Билана извиниться перед слушателями.



— Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, — писал автор петиции.



И Самара добилась своего! Вскоре после скандального вечера в соцсетях Димы появилось видео с извинениями.



— Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку, — оправдывался певец.



А чтобы город точно его простил, Билан пообещал подарить новое оборудование местной детской больнице, построить инклюзивную детскую площадку и — что больше всего понравилось слушателям певца — провести еще один бесплатный концерт. В итоге уже через три недели после провального выступления Дима снова вышел на сцену перед самарчанами — на этот раз трезвый.



— Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком, — заявил Билан на бесплатном концерте.



Глеб Самойлов — «специально напился»

С основателем «Агаты Кристи» связан далеко не один алкогольно-сценический скандал. В 2021 году Глеб Самойлов, выступавший со своей группой The Matrixx на корпоративе во Владимирской области, похоже, намеренно сорвал выступление. Артист думал, что едет выступать на чьем-то дне рождения, а оказалось, что концерт устраивали для фармацевтической компании.



— Глебу не сказали, что он будет выступать перед теми, кто разработал «Спутник». А он идейный противник агитации и пропаганды чего бы то ни было. Поэтому Глеб специально напился, чтобы не выступать там, — обсуждали фанаты Самойлова.

В итоге певца, еле держащегося на ногах, просто увели со сцены. В то время группа Самойлова находилась в туре, организаторы которого быстро уверили фанатов, что на концертах такая ситуация не повторится.



Больше в 2021 году скандалов с Глебом действительно не было. Однако спустя два года с певцом снова произошел неприятный инцидент — на этот раз в Красноярске.



— Было ощущение, что просто пьяный сосед поет караоке во дворе. Он как будто спал, его разбудили и на сцену [вывели]. Когда пытался разговаривать с залом, [музыканты] сразу начинали новую песню. Пел невнятно, в ноты не всегда попадал, но ни разу не забыл текст. Как допел, сразу убежал за кулисы. Барабанщик прощался с залом, — рассказывал читатель NGS24.RU, побывавший на концерте.

Источник: читатель NGS24.RU

Сам исполнитель не отрицает своей пагубной привычки, но отмечает, что хроническим алкоголиком его считать не стоит.

— Если нервничаю, то могу выпить «боевые» сто грамм, если нет, то не буду. Когда я лечился, я не пил. Я вообще пью периодами. Просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть, — говорил вокалист The Matrixx.



Рома Зверь — кидался стульями

Далеко не всегда скандалы с участием звезд происходят на сцене при многотысячной публике. Так, в 2023 году лидер группы «Звери» Роман Билык подрался с посетителями небольшого самарского бара. По словам очевидцев, пьяная звезда начала кидаться в посетителей стульями и требовать «выйти отсюда». Однако вышел из бара как раз певец, после того как посетители вызвали группу быстрого реагирования. При этом тур-менеджер группы нашел объяснение выходке звезды.





— Роман вместе с частью команды отдыхал в одном из баров после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей настойчиво обращалась к музыканту. Они требовали совместных фото и внимания к себе. Им вежливо отказали. В ответ на их настойчивость, вмешательство и неуважение последовала реакция, которую и сняли на видео. После конфликта ребята из нашей команды сели в такси и уехали. Инцидент исчерпан, — рассказывал тур-менеджер «Зверей».



Драка с участием Ромы Зверя произошла в конце мая 2023 года, а уже через три месяца он посетил Донбасс с концертом в пользу российских военных.