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Развлечения «Напился перед концертом — теперь воет». 6 пьяных скандалов российских звезд

«Напился перед концертом — теперь воет». 6 пьяных скандалов российских звезд

Они срывали собственные концерты и затевали драки со случайными людьми

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2 комментария
Любой настоящий фанат легко заметит, что его кумир вышел на сцену подшофе!

Похоже, без скандалов, связанных с алкоголем, не обходится жизнь ни одной большой звезды. Недавно это доказала певица Глюкоза, выступив на Дне металлурга в Красноярске в явно нетрезвом виде, после чего ее раскритиковали Екатерина Мизулина и Максим Фадеев. Но в российском шоубизе и без Глюкозы всегда хватало синих бунтарей. У нас все ходы записаны!

Михаил Ефремов — «послал всех матом»

Еще до своего печально известного ДТП, из-за которого актер до сих пор мотает срок в колонии, Михаил Ефремов успел запятнать себя в пьяных скандалах. Один из них произошел во время выступления артиста в Самаре, куда он приехал в июне 2018 года с труппой театра «Современник».

— Спектакль начали на полчаса позже. Не извинились. Оказалось, что ждали Михаила Ефремова. Он вышел пьяным на сцену, путал текст. В ответ на просьбу говорить погромче — послал всех матом, — делилась впечатлениями актриса Самарского академического театра драмы Алла Коровкина.

Многие зрители, заплатившие за билет на спектакль от 4 до 7 тысяч рублей, стали уходить из зала. Их примеру не последовал Сергей Филиппов, занимавший в то время пост врио министра культуры Самарской области (теперь руководитель Самарского академического театра драмы).


— Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится, — писал в своем блоге Филиппов. — Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой.

Позже Ефремов дал интервью, в котором рассказал свою версию событий того дня. По словам актера, начало спектакля задержали не из-за него.

— Зал не был подготовлен устроителями гастролей. Там не было микрофонов, там не было света, — рассказывала звезда. — Поэтому мы сидели, полчаса ждали в гримах и костюмах, когда можно уже начинать. Потом мы начали. Где-то через минуту, как спектакль начался, то есть мы сказать еще ничего толком не успели, какой-то чувачок крикнул: «Не слышно!» Всё видно на видео: я пару раз выругался (заменено. — Прим. ред.), настроение было очень плохое, потому что мы просидели полчаса в костюмах и гримах, еще выходишь, и тут тебе еще.

При этом Ефремов подтвердил, что не был полностью трезвым на сцене.


— Пивка попил я, часа за три до спектакля. Выпили кружечку, что ли, но не более того, — отмечал актер после скандала.

Главная проблема, по мнению артиста, была в том, что самарская публика просто не поняла пьесу, в которой он играл.

— Это Пинтер, черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и всё, — заключил Ефремов.

«Три дня дождя» — «просто орал в микрофон»

Бывают и такие случаи, когда пьяные выходки не хоронят карьеры звезд, а делают их только известнее. Так произошло с Глебом Викторовым — вокалистом группы «Три дня дождя», давшей в июня 2023 года свой самый скандальный концерт. В екатеринбургском клубе певец появился в неадекватном состоянии и не смог петь.

— Напился перед концертом. Теперь просто воет и валяется. Солист валился с ног, его поднимала его команда, просто орал в микрофон. Самое грустное, что на этом концерте находится много несовершеннолетних. За одной из них даже приехала реанимация, потому что ту нашли в туалете в не самом свежем виде. Короче, жуть, — описывал тот концерт один из слушателей.

Вскоре Глеба увели со сцены, и следующие несколько дней связь с фанатами «Трех дней дождя» держал продюсер группы Сергей Слэм. Почти сразу он сообщил, что группа берет перерыв, а звезда отправляется в рехаб.

— Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье, — написал продюсер в телеграм-канале лейбла.

При этом Сергей опроверг мнение, что Глеб перед концертом употреблял еще и наркотики.

— Он был пьяный, а не под наркотиками, — рассказывал Сергей Слэм. — Причем выпил он немного. Сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 минут до концерта он был в норме. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так! Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом, и было всё норм! Но в Екатеринбурге здоровье встало.

В сентябре 2023 года, вернувшись из реабилитационного центра, Викторов дал больше интервью. В нем он рассказал, что все-таки употреблял наркотики перед концертом в столице Урала. Причем артист выразил уверенность в том, что «сломался» именно из-за алкоголя.

— Если бы я только употреблял вещества без алкоголя, я бы, наверное, еще годик так прощеголял. Я много пил параллельно — минимум 1,3–1,5 литра вискаря в сутки, — признался исполнитель.


По словам певца, весь тот тур давался ему тяжело из-за зависимостей и проблем в личной жизни. А концерт в Екатеринбурге он заранее просил отменить, но организаторы заставили Глеба выступить.

Проект пробыл в заморозке недолго — уже спустя полгода после провального концерта Викторов с группой вернулся в Екатеринбург, а в 2024 году поехал в новый тур.

Слава — «вышла косенькая»

Скандалы не обошли стороной и Анастасию Сланевскую, более известную как Слава. Звезда давала концерт в Угличе в конце 2023 года и, по словам фанатов, появилась на сцене в нетрезвом виде. К тому же — с большим опозданием.

— Артистка опоздала на 40 минут. Вышла косенькая, отпела восемь песен, показала свои клипы и ушла в небытие, закрепив крепким словцом, — рассказывала 76.RU девушка, посетившая концерт.

Нетрезвой фанаты посчитали артистку еще и потому, что во время выступления она запуталась в собственной программе и принялась во второй раз петь «Люблю или ненавижу», выдав перед этим долгий монолог.


Отыграв короткий концерт, певица ушла со сцены, не дав ни одного автографа и не сделав ни с кем фотографий, чем разочаровала слушателей, которые заплатили за билет больше 3 тысяч рублей.


Дима Билан — «показывал неприличные жесты»


В 2019 году Дима Билан был хедлайнером Дня города в Самаре. Концерт, стоивший больше 2,5 миллиона рублей, действительно запомнился зрителям.

— Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств, — отзывался о певце один из гостей концерта.

Некоторые горожане так разозлились на артиста, что создали петицию, призывавшую Билана извиниться перед слушателями.

— Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, — писал автор петиции.

И Самара добилась своего! Вскоре после скандального вечера в соцсетях Димы появилось видео с извинениями.

— Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни… Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку, — оправдывался певец.

А чтобы город точно его простил, Билан пообещал подарить новое оборудование местной детской больнице, построить инклюзивную детскую площадку и — что больше всего понравилось слушателям певца — провести еще один бесплатный концерт. В итоге уже через три недели после провального выступления Дима снова вышел на сцену перед самарчанами — на этот раз трезвый.

— Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком, — заявил Билан на бесплатном концерте.

Глеб Самойлов — «специально напился»

С основателем «Агаты Кристи» связан далеко не один алкогольно-сценический скандал. В 2021 году Глеб Самойлов, выступавший со своей группой The Matrixx на корпоративе во Владимирской области, похоже, намеренно сорвал выступление. Артист думал, что едет выступать на чьем-то дне рождения, а оказалось, что концерт устраивали для фармацевтической компании.

— Глебу не сказали, что он будет выступать перед теми, кто разработал «Спутник». А он идейный противник агитации и пропаганды чего бы то ни было. Поэтому Глеб специально напился, чтобы не выступать там, — обсуждали фанаты Самойлова.

В итоге певца, еле держащегося на ногах, просто увели со сцены. В то время группа Самойлова находилась в туре, организаторы которого быстро уверили фанатов, что на концертах такая ситуация не повторится.

Больше в 2021 году скандалов с Глебом действительно не было. Однако спустя два года с певцом снова произошел неприятный инцидент — на этот раз в Красноярске.

— Было ощущение, что просто пьяный сосед поет караоке во дворе. Он как будто спал, его разбудили и на сцену [вывели]. Когда пытался разговаривать с залом, [музыканты] сразу начинали новую песню. Пел невнятно, в ноты не всегда попадал, но ни разу не забыл текст. Как допел, сразу убежал за кулисы. Барабанщик прощался с залом, — рассказывал читатель NGS24.RU, побывавший на концерте.

Сам исполнитель не отрицает своей пагубной привычки, но отмечает, что хроническим алкоголиком его считать не стоит.

— Если нервничаю, то могу выпить «боевые» сто грамм, если нет, то не буду. Когда я лечился, я не пил. Я вообще пью периодами. Просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть, — говорил вокалист The Matrixx.

Рома Зверь — кидался стульями

Далеко не всегда скандалы с участием звезд происходят на сцене при многотысячной публике. Так, в 2023 году лидер группы «Звери» Роман Билык подрался с посетителями небольшого самарского бара. По словам очевидцев, пьяная звезда начала кидаться в посетителей стульями и требовать «выйти отсюда». Однако вышел из бара как раз певец, после того как посетители вызвали группу быстрого реагирования. При этом тур-менеджер группы нашел объяснение выходке звезды.


— Роман вместе с частью команды отдыхал в одном из баров после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей настойчиво обращалась к музыканту. Они требовали совместных фото и внимания к себе. Им вежливо отказали. В ответ на их настойчивость, вмешательство и неуважение последовала реакция, которую и сняли на видео. После конфликта ребята из нашей команды сели в такси и уехали. Инцидент исчерпан, — рассказывал тур-менеджер «Зверей».

Драка с участием Ромы Зверя произошла в конце мая 2023 года, а уже через три месяца он посетил Донбасс с концертом в пользу российских военных.

Как считаете, артисты имеют право выпить?

Конечно, все мы люди и иногда хотим расслабиться
Имеют, но не перед концертом же!
Алкоголь вредит и певцам, и актерам
Пить нельзя никогда и никому

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Звезды Неадекватные выходки Алкоголь Сорванный концерт Селебрити
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Комментарии
2
КапибаРррра
23 июля 2024, 08:11
Что значит "артисты имеют право выпить?"??? Ну вы уважаемые журналисты выпейте да придите так на работу, вам ничего не скажут?? Причем там далеко не по бокальчику выпито... Почему человек считает дозволительным пить на работе???
Гость
23 июля 2024, 08:15
На концертных билетах должна указываться информация о том, будет артист кривляться под фанеру или петь в живую. Смотреть на "пьяные, поющие трусы" за несколько тысяч рублей, это не уважать себя и свой труд. А главное принимать тот факт, что тебя самого точно так же не уважают, и считают за быдло, которому можно скормить абсолютно всё...
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