Мысли заняты другой? Таролог сделала расклад популярному актеру Александру Петрову

Попросили таролога сделать расклад на любимца публики Источник: Дмитрий Гладышев











Популярный актер Александр Петров сделал головокружительную карьеру и вот уже несколько лет не слезает с афиш главных российских блокбастеров: «Август. Восьмого» (12+), «Т-34» (12+) и многих других. Без него не обходятся ни «Елки» (12+), ни «Льды» (12+). Его неустанно обсуждают на страницах светской хроники. 76.RU тоже интересуется Александром Петровым и узнал у таролога, что ждет актера в будущем.

Обручальное кольцо из ветки

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области, в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный университет, стал учиться на экономиста, но долго не продержался. Отчислился на первом курсе, уехал в Москву и поступил на режиссерский факультет ГИТИСа (ныне — РАТИ). Сокурсниками Петрова были Александр Паль (звезда фильма «Горько!» (16+)) и Александр Молочников (звезда спортивной драмы «Чемпионы» (6+)).

Петров запомнился зрителям по роли голубоглазого Вани Котова из «Обнимая небо» (18+). Следом громкие проекты так и посыпались на актера: «Полицейский с Рублевки» (16+), «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), а еще «Т-34» (12+), сериал «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

Личная жизнь Александра Петрова всегда интересовала поклонниц. Один из самых громких романов случился с коллегой Стасей Милославской. Однако в 2023 году Петров огорошил фанатов тем, что представил новую избранницу, выложив фото из ЗАГСа с новоиспеченной женой, 23-летней Викторией Антоновой, тем самым подтвердив слухи о разрыве с Милославской.

героя известного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» (18+) Серкана Болата. Сразу после свадьбы Петров прятал жену от публики, но вскоре пара уже целовалась на красных дорожках.

Что говорят карты

Елена Петрова рассказала о прошлых и нынешних отношениях актера, а также о том, что ждет его в будущем.

О бывшей подруге Стасе Милославской таролог высказалась коротко, легко, но вместе с тем обреченно:

— Что это были за отношения? Выпала карта «десятка кубков». Это карта любви, получения удовольствия. Все кубки — это легкомыслие без будущего. Паре было хорошо, они веселились, но каждый не задумывался о планах с партнером. Для Стаси Александр был гарантом стабильности. Но под конец отношений Милославская стала грузом для него. Она достаточно характерная девушка. Вероятно, была требовательна к Петрову, тот чувствовал себя тяжело, ему было сложно общаться с ней и выполнять какие-то просьбы.

Стасе не хватило в отношениях выполненных обещаний. Надежды так ими и остались. Елена Петрова, таролог

Елена отметила, что ребята были очень разными. Расклад карт она интерпретировала так: «Они сошлись в определенный момент, выполнили каждый в судьбе друг друга необходимую роль. Дальше их пути разошлись». После расставания, судя по картам, Александр воспринимает Стасю как друга.



«Состояние человека, которого загнали в угол»

После того как таролог разобрала прошлые отношения, речь зашла о нынешней избраннице. Судя по картам, совместимость у Александра и Виктории хорошая:

— Однако сошлись они на какой-то договоренности, когда оба находились в кризисе. Но стоит отметить, карты говорят, что чувств в этих отношениях не так много. Отношение Виктории к Александру звучит примерно так: «Это хорошо, пусть так будет, я с этим смирюсь и я этим довольна». Мотивом этих отношений для девушки стала реализация каких-то планов. У самого актера состояние человека, которого загнали в угол. Петров снова помогает избраннице с чем-то справиться, выйти из сложной ситуации. А вот для артиста мотивом скорой женитьбы стали финансовые сложности, с которыми, он, вероятно, столкнулся как раз перед знакомством с будущей женой.

Но с виду эти отношения кажутся гармоничными и успешными. Елена Петрова, таролог

Таролог добавляет, что супруги могут скрывать какие-то моменты из жизни друг от друга. Виктория умалчивает про веселье и кутеж с подругами. А у Александра выпала карта «королева кубков», и это может означать, что мысли актера заняты другой женщиной.

Что будет с отношениями и карьерой

Как будут развиваться отношения пары в ближайшие три года? 2024-й может показаться неудовлетворительным. Следующий, 2025-й, будет благоприятным и успешным. В 2026 году всё сложится наилучшим образом: чувства вспыхнут с новой силой.

— Отношения будут иметь огненный характер, со вспышками, ссорами, попытками чего-то достичь. Супруги попытаются бороться за власть в отношениях, поэтому союз будет жарким и горячим. А вот перспектива стать отцом в течение пяти лет — с этим пока туманно. Есть какое-то препятствие, которое пока не дает реализации.

Скорее всего, все силы Александр Петров направит на карьеру. Карты сулят много крупных проектов. Однако их уровень всё же не будет дотягивать до внутренних желаний актера. Таролог дала совет, как исправить ситуацию:

— Чтобы достичь успеха, Александру необходимо обратить внимание в прошлое. Возможно, вернуться к предыдущим наработкам и проектам.