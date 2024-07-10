Она согласилась на оральный секс. Что дальше? 10 стыдных вопросов сексологу

1

Если вам давно хочется попробовать оральный секс, но вы не знаете, как предложить его партнеру, то сексолог-психолог Алена Сергеевна советует несколько способов.



— Предложить оральный секс можно через игру «правда или желание»: когда партнер выберет для вас вариант «правда», расскажите ему, что очень хотели бы попробовать оральный секс и спросите, как ему такая идея, — предлагает Алена Сергеевна. — Если партнер выберет «желание» — действуйте так же. Скажите, что уже давно у вас есть секретное желание, и посмотрите, какой будет реакция.



Алена Сергеевна, дипломированный сексолог-психолог.



Если говорить напрямую вам неловко даже в игре — сексолог предлагает написать сообщение с заигрывающим смайлом или отправить намекающий на оральный секс мем. Также можете предложить посмотреть вместе порно, в котором присутствуют такие сцены.



Если вы — девушка, то Алена Сергеевна предлагает вам попробовать удивить партнера: