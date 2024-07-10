Она согласилась на оральный секс. Что дальше? 10 стыдных вопросов сексологу

Оральный секс уже давно не так табуирован, как раньше — о куннилингусе шутят стендаперы со сцены, а в фильмах то и дело обсуждают минет. Но одно дело увидеть в кино, и совсем другое — предложить партнеру попробовать что-нибудь новенькое в постели. Если вы не знаете, как начать эту тему, или стесняетесь задать какие-то вопросы об оральном сексе — сейчас мы всё вам расскажем.
- Как предложить заняться оральным сексом, если говорить об этом неловко
- Партнер согласился. Нужно ли как-то готовиться к оральному сексу: бриться, чистить зубы?
- Нужно ли предохраняться, если всё равно не забеременеешь?
- Согласился на куннилингус, спустился… а что там делать?
- А если мне не нравится вкус?
- Можно ли делать куннилингус во время месячных?
- Перейдем к минету — как его делать, если в процессе тошнит?
- А можно повредить горло минетом?
- А нужно ли глотать сперму в конце, если не хочется?
- У нас ничего не получилось, как попробовать еще раз, ведь теперь еще больше неловко
Как предложить заняться оральным сексом, если говорить об этом неловко
Если вам давно хочется попробовать оральный секс, но вы не знаете, как предложить его партнеру, то сексолог-психолог Алена Сергеевна советует несколько способов.
— Предложить оральный секс можно через игру «правда или желание»: когда партнер выберет для вас вариант «правда», расскажите ему, что очень хотели бы попробовать оральный секс и спросите, как ему такая идея, — предлагает Алена Сергеевна. — Если партнер выберет «желание» — действуйте так же. Скажите, что уже давно у вас есть секретное желание, и посмотрите, какой будет реакция.
Алена Сергеевна, дипломированный сексолог-психолог.
Если говорить напрямую вам неловко даже в игре — сексолог предлагает написать сообщение с заигрывающим смайлом или отправить намекающий на оральный секс мем. Также можете предложить посмотреть вместе порно, в котором присутствуют такие сцены.
Если вы — девушка, то Алена Сергеевна предлагает вам попробовать удивить партнера:
— Можете просто подойти к своему молодому человеку и сказать: «Сейчас я тебя удивлю», посадить в кресло или на диван, надеть ему маску для глаз, снять штаны и начать. Гарантирую, что мужчина от такого в большинстве случаев будет в восторге, — советует Алена Сергеевна. — А вот мужчине лучше так девушке не делать.
Партнер согласился. Нужно ли как-то готовиться к оральному сексу: бриться, чистить зубы?
Сексолог советует перед оральным сексом принять душ и почистить зубы — всё же так гигиеничнее. А вот бриться необязательно, но Алена Сергеевна всё же советует это сделать.
— И вам, и вашему партнеру будет приятнее, если вы побреетесь, конечно. Согласитесь, что отвлекаться во время процесса на то, чтобы выплевывать волосы изо рта, — дело такое себе, — отмечает Алена Сергеевна.
Нужно ли предохраняться, если всё равно не забеременеешь?
Хоть забеременеть от орального секса не выйдет, не предохраняться можно только в том случае, если вы долго с партнером в отношениях, не занимаетесь сексом с другими и у вас нет болезней, передающихся половым путем, а также болезней полости рта, таких как герпес или стоматит. А еще контрацепция поможет скрыть неприятные запахи, если они вас смущают.
Согласился на куннилингус, спустился… а что там делать?
Если у вас нет опыта куннилингуса — мы подготовили для вас небольшую инструкцию.
— Для начала можно сказать девушке несколько комплиментов, что у нее всё там красиво и вам очень нравится, — это немного разбавит напряженную обстановку. Основная задача мужчины — расслабить девушку, потому что она волнуется не меньше вас, — отмечает сексолог. — Перед самим куннилингусом рекомендую сделать девушке легкий массаж тела и перейти к поцелуям. Продолжайте массировать и целовать тело, спускаясь к половым губам.
Главное — не торопиться и делать всё мягко и плавно, советует Алена Сергеевна. Добравшись до интимной зоны, сконцентрируйтесь на половых губах и куннилингусе — целуйте интимную зону и работайте языком, он должен быть чувствительным и упругим.
— Также можно использовать руки: попробуйте очень аккуратно проникнуть во влагалище пальцами — сначала средним, а затем можете добавить еще указательный, — советует сексолог. — Самое главное — тоже кайфуйте от процесса.
А если мне не нравится вкус?
Сексолог отмечает, что у каждой девушки есть свой собственный и уникальный вкус, на который влияет как физиология тела, так и то, что человек съел в течение дня. Убрать его поможет смазка для оральных ласк со вкусом. Однако в некоторых случаях лубрикант не поможет.
— Есть важный момент. Если у девушки неприятный и специфический запах, то, скорее всего, у нее есть инфекция, которую нужно лечить, — заключила Алена Сергеевна. — Тут не поможет ни душ, ни смазка. И в таком случае я рекомендую с куннилингусом повременить.
Можно ли делать куннилингус во время месячных?
Никаких противопоказаний на этот счет нет, отмечает Алена Сергеевна.
— Можно всё, если для вас и вашей партнерши это нормально. Может, у вас ролевая игра, и вы Граф Дракула, а она — ваша жертва, — отмечает сексолог. — Но, скорее всего, вам и вашей девушке будет не очень приятно.
Перейдем к минету — как его делать, если в процессе тошнит?
Если вас начинает тошнить от попытки сделать минет партнеру — не переживайте, это нормально в начале вашего пути в оральном сексе, подчеркивает Алена Сергеевна.
— Есть несколько техник и приемов, чтобы избежать рвотный рефлекс: например, можете надавить на мышцу между большим и указательным пальцами. Как только давление начнет нарастать, рвотный рефлекс начнет уходить, — советует сексолог. — Также поза во время минета может влиять на рвотный рефлекс. Выберите ту, в которой горло будет параллельно члену партнера.
Можете потренировать рвотный рефлекс перед оральным сексом: после чистки зубов попробуйте чистить язык щеткой и постепенно забираться всё глубже.
— С первого раза может не получиться, но не останавливайтесь и продолжайте практиковать. Повторяйте до тех пор, пока не перестанете испытывать чувство тошноты, — советует Алена Сергеевна. — Достаточно делать это 2–3 раза в неделю в течение месяца, и вы увидите результат — рвотный рефлекс станет намного меньше или вообще уйдет.
А можно повредить горло минетом?
Сексолог отмечает, что повредить горло во время минета практически невозможно — особенно если вы не делаете резких движений. Так что об этом не стоит беспокоиться. А вот дыхательные пути во время минета могут оказаться заблокированы, и к этому нужно быть готовой.
— Я крайне рекомендую научиться дышать через нос, — советует Алена Сергеевна. — Неважно, маленький или большой член, но дыхательные пути во время процесса могут быть блокированы, а это, сами понимаете, не даст вам полностью погрузиться в процесс и получить удовольствие.
А нужно ли глотать сперму в конце, если не хочется?
— Если не хочется — не глотайте. Попросите партнера заранее, чтобы, как только он почувствует, что начинает эякулировать, убрал член из вашего рта и кончил, например, себе или вам на живот, — советует сексолог.
У нас ничего не получилось, как попробовать еще раз, ведь теперь еще больше неловко
Если первый раз оральный секс оказался не таким, как вы его себе представляли, это не значит, что нельзя попробовать еще раз. Главное — не замыкаться и обсудить, что получилось, а что нет.
— Похвалите себя и партнера, что попробовали что-то новое. Обсудите, что хотели бы добавить и привнести в свою интимную жизнь еще, — советует Алена Сергеевна. — Воспринимайте оральный секс как игру. И просто прокачивайте свои скилы. Главное, не останавливаться и всегда после процесса отмечать для себя самые лучшие моменты.