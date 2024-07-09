«Если я брошу, меня скрючит»: 5 женщин, которые доказали, что пенсия — самое время дать жару

В хоккей не играют трусы, а пенсионерки вполне! Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Старость все проживают по-разному: кто-то смотрит телевизор и вяжет носки, другие ходят по театрам. Ну а эти 5 женщин решили, что пенсионный возраст — самое время для экспериментов и активного отдыха. Они забираются на скалы, готовят парашютистов и участвуют в многокилометровых забегах. И почти не жалуются на здоровье!

Плавательный марафон в 66

«Гора Полюд, Пермский край, -34. Нормально, кайф», — так прокомментировала Лариса Попова свое фото, сделанное в начале 2024 года, после которого она стала звездой. Женщина, которой в этом году исполнилось 66 лет, стояла на вершине 525-метровой горы босиком в одном лишь купальнике.

— Было около 30 градусов, но на горе не было ветра, — рассказала 59.RU Лариса Попова. — Я вспомнила, что в рюкзачке у меня купальник, так как после подъема мы планировали пойти в баню, и мы решили устроить фотосессию буквально на 30 секунд. Но она затянулась — появились другие туристические группы, участники которых робко попросились со мной сфотографироваться.



По фото и не скажешь, но на самом деле Ларисе Поповой 66 лет! Источник: Лариса Попова / Vk.com











Лариса — не только альпинистка, но и мастер спорта по плаванию. Она кокетливо признается, что последние 40 лет не плавает, но вместе с тем в 2001 году стала чемпионкой России и чемпионкой мира по зимнему плаванию, позднее — многократной чемпионкой России и победительницей Кубка России по ветеранскому плаванию. Теперь у нее впереди куда более серьезное испытание — марафон в Самаре, где ей вместе с напарницей Юлией Зайцевой, продюсером писателя Алексея Иванова, предстоит проплыть 181 км за 5 дней.



— Режим дня: встал в 6 утра, поел, тренировка, поел, спать. И так весь день. Первая тренировка — 5 км, вторая — 5 км, третья — 3 км, — делится 66-летняя пловчиха подробностями тренировок.



Сейчас тренер со стажем Лариса Попова и новичок в плавании Юлия Зайцева готовятся к плавательному марафону Источник: Лариса Попова / Vk.com











Попову можно увидеть не только в бассейне, но и на длинных и сложных забегах.

— Я участвую и в трейлах, и в полумарафонах, но не из-за медалей, очков, секунд и всего прочего, — признаётся спортсменка. — Это просто встряска для организма. Во время полумарафонов я общаюсь со зрителями, болельщиками на трассе. Я из тех людей, которым нужна какая-то подзарядка, чтобы не просто сидеть на завалинке и носочки вязать.



Вода — не единственная стихия Ларисы Поповой. Ей покорился еще и бег на длинные дистанции Источник: Лариса Попова / Vk.com











Хотя вязать и шить женщина, по собственному признанию, тоже любит. Среди других хобби вечно молодой 66-летней Ларисы — строительство и реставрация мебели.





Танцы в 69





Татьяна Мирошниченко хотела танцевать с детства, но в родном Ялуторовске не могла воплотить мечту в жизнь.



— Танцевать хотелось, но просто не было возможности, — вспоминает женщина. — В моем детстве Ялуторовск был почти деревней, там был только один танцевальный коллектив. Иногда я приходила посмотреть на их репетиции через окно и восхищалась.



Женщина хотела танцевать еще в детстве, но смогла исполнить мечту намного позже Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Позже она переехала в Тюмень и устроилась там на работу в центральный универмаг инструктором по спорту — раньше такая должность была почти на каждом предприятии. Татьяна ежедневно проводила разминку для всех сотрудников и готовила тех, кто хотел сдать нормы ГТО.



В 90-е женщина решила выучиться на тренера по аэробике, а спустя 30 лет, перед пандемией коронавируса, стала преподавать еще и зумбу — танцы под латиноамериканскую музыку. Как раз в этот момент в жизни Татьяны произошла судьбоносная встреча с тренером Иваном Мискевичем — вице-чемпионом РФ по латиноамериканским танцам, — который стал учить женщину.



— Танцы легкие и жизнерадостные. Иван также собирает нас в лагере в Сочи уже третий год подряд. Там мы проводим тренировки, общаемся. Мы очень подружились, я всегда помогаю Ивану, когда он приезжает в Тюмень. На встречи с ним собирается полный зал, — делится Татьяна.



Танцам женщина научилась благодаря Ивану Мискевичу, с которым познакомилась случайно Источник: Татьяна Мирошниченко / Vk.com











Вскоре и сама Мирошниченко стала тренером. Сейчас она работает инструктором по спорту в центре «Контакт» и занимается со своими возрастными учениками не только танцами, но и скандинавской ходьбой, пилатесом, растяжкой и суставной гимнастикой. Тренировки у Татьяны бесплатные и проходят за счет спортивного департамента Тюменской области.





— Пожилым людям это очень нравится. У многих жизнь была не такая, как сейчас. Не было ни времени, ни возможностей. Но люди в таком возрасте все хотят танцевать — это точно. У меня в том году была женщина старше 80 лет. Что она творила — я ее успокаивала. Да, мы не настоящие танцовщицы: время ушло. Но есть азарт, драйв и желание двигаться. Но я всех призываю: приходите, девчонки. Самое страшное — сделать первый шаг, прийти. Люди меняются не только физически, но и умственно, — рассказывает Мирошниченко.



Сегодня Татьяна уже сама учит танцам тех, у кого раньше не хватало на это времени Источник: Татьяна Мирошниченко / Vk.com











Фитнес в 86

В СССР Людмила Ивановна Андрющенко трудилась на челябинском «Станкомаше» и стала соавтором первой в мире установки разминирования. А после выхода на пенсию в 1995 году она вошла в совет ветеранов завода, взяла на себя его спортивное крыло и организовала женский спортивный клуб «Ивушка». Спорт не был для женщины чем-то новым.



— Я всегда была очень спортивной, любила бег и ритмическую гимнастику. Помню, как в четвертом классе я делала колесо на перемене. Когда работала, тоже успевала. Эстафета? Бежим! Лыжи? Бежим! — вспоминала Людмила Ивановна.



В ДК «Станкомаш», где первое время базировался клуб Андрющенко, не было почти никакого спортивного оборудования. Денег на клуб тоже никто не давал. Пригодились навыки конструктора: женщина сама изготовила деревянные степы, которые использует до сих пор. Другим снарядом стал обычный черенок от граблей.



Степ сделан из дерева и обшит линолеумом. Что важно — он не такой высокий, как стандартное оборудование в спортзалах Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Занятия проходят до сих пор, хотя уже в другом здании, ДК ЧТПЗ — там возрастным спортсменам удобнее заниматься. Они абсолютно бесплатные, но, несмотря на это, к уже 86-летнему тренеру приходит не так много людей: 8–10 летом, когда у многих «тренировки» проходят в огороде, и до 20 зимой. Основной возраст спортсменок в группе Андрющенко — от 55 до 85 лет.



— У нас было двое участников, которым далеко за 80. Многие ходили с самого начала, с 90-х годов. Сейчас они, конечно, уже не посещают тренировки, — рассказывают подопечные Людмилы Андрющенко. — У нас теперь есть цель — дожить до 86 в таком же состоянии, как у нашей главной «Ивушки».



В теплое время года посетителей у Андрющенко не так много, многие заняты в огородах Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В силу возраста у Людмилы Ивановны не всегда получается лично провести тренировку: если у женщины неожиданно подскакивает давление, она звонит самым опытным ученицам и назначает их главными на ближайшем собрании клуба. Она жалуется на здоровье, но отмечает, что страсть к спорту намного сильнее.



— С глазами стало плохо. Было множество операций, сейчас я ваших лиц почти не вижу, — признаётся Андрющенко. — Вот так вот. А заниматься хочется. Глаз нет, но я иду. Я вот это занятие провела и на автобусе поеду в сад. Но только по знакомым дорогам, где знакомые камни, знакомые ямки. По новым маршрутам уже не могу.



Может, женщину и подводит зрение, но ее растяжке позавидовали бы многие молодые девушки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В 2023 году Андрющенко пригласили на вторую Народную премию 74.RU, после чего на «Ивушек» все обратили внимание, а инвентарь клуба пополнился новой колонкой и гантелями.



— Нам еще некая Ксения привезла 20 новых ковриков, — вспоминала Людмила Ивановна. — Огромное спасибо всем! То на нас 28 лет никто внимания не обращал, а сейчас все обрушились. Нам предлагали палки заменить на новые, но мы вместо них попросили коврики. Потому что палки у нас нормальные, хоть и от грабель.



Занятия, которые ведет 86-летний тренер, как и всегда, проходят три раза в неделю.



В конце 2023 года инвентарь «Ивушек» пополнился подарками доброжелателей Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Хоккей в 84

Валентина Федорова в свои 84 года не просто работает, а совмещает две должности. Во-первых, она глава комитета самоуправления в селе Березник Архангельской области. А во-вторых, капитан женской хоккейной команды, где самой молодой участнице 61 год. Коллектив называется «Устьяночка» — в честь Устьянского района, в котором расположено село.





Команда появилась в 2019 году, тогда же Валентина Федорова впервые в жизни встала на коньки.



— Видели, как на льду катаются дети. Они так бойко это делали, даже прыгали. Мы, конечно, завидовали им. В нашей молодости не было возможности кататься на коньках. Кто-то из девочек тогда сказал: «Вот бы нам сейчас покататься, хоть бы научиться», — вспоминает Федорова, что послужило стимулом для создания «Устьяночек».



Капитан «Устьяночек» Валентина Федорова встала на коньки в 79 лет, а сейчас ей 84 Источник: группа компаний «УЛК»











Руководство местного спорткомплекса разрешило женщинам тренироваться на льду. На тот момент у «Устьяночек» еще не было никакой формы, и на лед они выходили в ватных штанах и наколенниках.



— Пока без формы катались, были травмы. Одна женщина после падения месяц не ходила на тренировки. Но всё прошло! Сейчас ходит, занимается, — рассказывает капитан команды.





В 2023 году «Устьяночка» прославилась на всю страну, когда стала финалистом премии #МЫВМЕСТЕ. Слава никак не повлияла на частоту тренировок. Их у команды от трех до пяти в неделю.

— Идем на тренировку — у одной ноги болят, у другой — спина, у третьей — еще что-то. А после тренировки все здоровёхонькие, все смеются, радостные. Сил прибавилось, — делится Валентина Федорова.





Кстати, тренер у команды звездный — Мария Онолбаева. Она была вратарем сборной России по хоккею на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Но в один момент решила уехать из надоевшей ей Москвы в тайгу, где и занялась «Устьяночкой». По ее признанию, команда не претендует на то, чтобы завоевать большие призы в мире спорта.



— Нет ни одной хоккейной программы для подготовки такого возраста людей, — рассказывает Мария Онолбаева. — Поэтому это скорее тренировки для здоровья. Девчонки просто приходят и получают удовольствие. А я им только подсказываю, как правильно играть в хоккей.



Женщина, годящаяся хоккеисткам в дочери, на самом деле их звездный тренер Мария Онолбаева, выступавшая на олимпиаде в Ванкувере Источник: группа компаний «УЛК»











Штанга в 85



Слава к 85-летней Галине Пермяковой из Кемерова пришла совсем недавно, в июне 2024 года. Хотя в тренажерный зал она ходит вот уже 15 лет. Впервые ее туда привел сын — женщине так понравилось заниматься, что она стала посещать зал трижды в неделю.



Источник: SHOT / Telegram

Похоже, Пермякову не волнуют ни давление, ни суставы. Поэтому она кувыркается, делает стойку на лопатках, садится на шпагат, но самое главное — тягает тяжелую штангу. И при этом всегда просит научить ее какому-нибудь новому упражнению.





— Галина Ивановна — это самый дисциплинированный человек здесь, это я вам точно могу сказать. Ни дождь, ни холод ей, ни праздники [не мешают]. Она, наоборот [говорит]: «Я дома сидеть не могу», — рассказывает о возрастной посетительнице зала инструктор Сергей Квич.