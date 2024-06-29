«Мирон отъелся на бурятском супе»: удивительные приключения россиянки и ее кота, которые вместе путешествуют по Сибири

Выражение «лица» кота говорит само за себя Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Людмила Винникова путешествует с котом МирономМихалычем (именно так пишется, уверяет хозяйка, одним словом. — Прим. ред.). Они колесят на автомобиле по Сибири. Совершили десятки поездок, дольше всего были в Туве и Бурятии. Людмила рассказала NGS24.RU о том, какие истории случались в пути.

Людмила родилась и до 30 лет прожила в Томской области, но в 2004 году переехала поближе к сестре — в Железногорск. Наша героиня работает в отделе закупок и договорной деятельности в ООО «Прэх ГХК» («Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината»). А до того около 12 лет трудилась в автомастерской, поэтому, если что-то в путешествии сломается, быстро смекнет, что делать.

Людмила всегда любила путешествовать, могла купить билет в один конец, взять рюкзак со сменой одежды и фотоаппаратом и уехать. Она побывала в Абхазии, Китае, на Украине, в Туве, во многих регионах России. На автомобиле с друзьями проехала от Железногорска до Сахалина.



Примерно четыре года назад у Людмилы появился пушистый попутчик — кот ориентальной породы по имени МиронМихалыч.



Знакомьтесь, Нахал Нахалыч или Ералаш

Кошки ориентальной породы — прекрасные друзья Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Людмила давно хотела завести ориентала, слышала, что они контактные, говоруны, умные. И вот на день рождения ей доставили котенка из Абакана.



— Друзья говорили: «У всех людей именинный пирог, а у Людмилы — именинный кот», — смеется путешественница.

МиронМихалыч оказался с характером, как говорит хозяйка, почти сразу проявил себя как «настоящий хам». Еще в переноске проявлял недовольство и сильно мяукал, можно сказать, «орал», но дома весь страх куда-то делся.

— Он пришел как к себе домой, хозяином, — рассказала Людмила.

Изучает растения Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Котенок оказался энергичным и весь первый год устраивал в квартире светопреставление.



— Он дома разрушил вообще всё. Напрочь. Что-то квадратное перенес. Круглое — перекатил, фарфоровое, стеклянное разбил. Он с места прыгал чуть ли не два метра в высоту, — рассказывает хозяйка шебутного кота. — Выдумывал разные пакости, всё превращалось в игрушки — мои украшения, сувениры, которые стоят, висят, лежат, даже те, что спрятаны. Если спрячешь и он видел куда, значит, это не спрятано. Любил сидеть на микроволновке и внутри нее. Научился включать свет в прихожей, до сих пор не знаю, как это делал…

Устраивал засады 86-летнему отцу Людмилы. Стоило тому, сидя на стуле, свесить руку, кот бил ее лапой, подкарауливал специально (но не царапал). Отец каждый раз от неожиданности громко «ойкал», все смеялись.

Когда приходили гости, принимал участие в беседе, Людмила пыталась запретить при этом лежать на столе, но Мирон огрызался. Особенно нравились симпатичные девушки, им кот даже «улыбался».

Маскировка под пирог Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Мирон — говорун. Он постоянно гундит, радуется, спорит, рассказывает новости. Иногда даже ругается со мной, если я долго задерживаюсь, вот тогда он припоминает мне всё-всё! — смеется Людмила.



На работе коллеги за голову хватались, когда наша героиня рассказывала, что творит кот. Спрашивали: «Зачем ты его так разбаловала?»

— Ну а что делать, просто характер такой, таким достался. Может, другие хозяева не выдержали бы, потому что он был как пуля или ураган. При этом ориенталы добрые, не царапаются, не кусаются. У меня нет ни одной царапины, — замечает Людмила.



Из-за характера МиронМихалыч постепенно стал Нахал Нахалычем. А дочь Людмилы Вика, которая живет в Москве, под впечатлением от видео с детскими проделками кота прозвала проказника Ералашем.

Взяли хвостатого приемного «сына»

Два красавчика Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Настоящий кот, как шутит Людмила, должен разгромить дом, уронить дерево и вырастить чужого сына. Вот Михалыч и «уговорил» хозяйку взять еще котенка. Так появился тоже ориентал — серый Эрик.

— Мирон оказался заботливым и любящим. Учил котенка маленьким и большим пакостям. Куда не мог пролезть, по габаритам не проходил, отправлял Эрика. Они будто пошепчутся, а потом котенок залезает и достает что-то из-под холодильника. И, самое главное, Мирон перестал громить и рушить квартиру, — улыбается Людмила.



По характеру коты оказались разными, Эрик поездки не оценил, путешествовать в машине побаивается, остается «на хозяйстве», за ним присматривает добрая соседка Наталья.

Мирон — котопес, дружит с далматинцем

Вижу цель, не вижу препятствий Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Постепенно Людмила начала выходить гулять с активным питомцем. Прямо как с собакой. Кот привит, чипирован, и на ошейнике капсула с контактными данными хозяйки.

Сначала гуляли в шлейке, но сейчас в знакомых местах Людмила снимает с Мирона поводок.

— У нас тут возле дома красивый школьный сад, машин нет. Кот слушается даже на расстоянии. Конечно, если незнакомая местность или опасность, он на поводке, — рассказывает Людмила.

Возле дома у Мирона появились друзья — домашние собаки.



— Хозяин далматинца уже смеется. Когда кот видит пса, они начинают играть в догоняшки. Большие круги нарезают. Сначала кот догоняет собаку, потом собака — кота. Также есть приятель джек-рассел, ему хозяин мячики кидает, и Мирон тоже за ними бегает, — продолжает Людмила.

Ездят гулять на берег Енисея. Кот находит норы в лесу, любит лазить по деревьям и охотиться за птицами, бабочками, жуками.

После того как освоили ближайшие территории, решили отправляться в дальние путешествия.

На этом фото всё правильно: кот на стуле, а человек — рядом Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Он был еще подростком, когда отправились в первое автопутешествие из Железногорска в Томск и по области. Вначале было непривычно, мяукал, переживал, но понемногу всё встало на свои места, — рассказывает Людмила.



За четыре года она, прихватив кота, много раз ездила по Красноярскому краю: в Туву, Хакасию, Бурятию.



— Я всегда знала, что буду путешествовать с котом. Так и получилось. Я вообще люблю ездить на машине. Начинала на ВАЗ-21063, это «Жигули» «шестерка». А сейчас коробка передач автоматическая, и это настолько легко, — говорит она.



Кот поправился на бурятском супе

Одной из самых интересных была поездка в Бурятию. Людмила провела там две недели.



— 12 сентября 2023 года я и МиронМихалыч отправились в автопутешествие. Проехали в первый день 1060 километров. Остановились на ночлег в Усолье-Сибирском. Я устала, конечно. Под Иркутском ночевали в машине на заправке под фонарем, так безопаснее, — говорит Людмила.

Кот любуется Байкалом Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— 14 сентября выехали из Иркутска и взяли курс на Слюдянку. Весь день провели на Байкале. Бродили по берегу. Мирон пошел гулять по заброшке... Было достаточно тепло, пасмурно, без ветра, вода прозрачная. Мирон любит озера, видимо, потому что они такие большие. Сам к ним подходит, смотрит. Долго сидит на берегу, медитирует, любуется, как человек, — отмечает хозяйка.

15 сентября отправились на Аршан.



— Поехали в Хойморский дацан «Бодхидхарма», он находится в поселке, небольшой, скромный. Обедала я в кафе. Маленькое, уютное, буузы одна порция — 2 штуки — 160 рублей. Салат готовят по заказу, чай бурятский «зутараан сай» соленый с цампой! Цампа — традиционное тибетское блюдо — мука из обжаренных зерен ячменя. Мммммм.... Вкуснейший чай, — пишет в блоге Людмила.



Посетили горячие источники в поселке Жемчуг (Вышка) на берегу реки Иркут.



— Я себя поймала на мысли, что похожа на кочевника, и Мирон тоже. Мы уже приспособлены к любой жизни, — добавляет Людмила.

Монахам нельзя ни к кому и ни к чему привязываться. По отношению к котикам это особенно трудно Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











В шестой день поездки 17 сентября Людмила с котом отправились на службу в дацан, она проходит с 10 до 11 утра.



— Мирон, как всегда, собрал около себя туристов, даже монах не устоял от его обаяния, — сообщает путешественница.



МиронМихалыч с самого начала поездки привлекал к себе много внимания.



— Кот обаятельный, располагает к себе, глаза роскошные, морда треугольная, уши огромные, худой, лапы длинные, хвост длиннющий, у людей ступор, они привыкли к обычным кошкам, я там, знаете, была на вторых ролях, потому что Мирон же герой, — рассказывает Людмила. — Иногда даже спрашивали: «Кто это? Это не собака? Кот? Нет, не кот. Что это за животное?»

Не в кота корм

Кот стал местным Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Через несколько дней после начала поездки закончился корм. Я захожу в магазин и прошу его. Говорят, есть, и показывают на 50-килограммовые мешки — корм для курей, свиней, коров. Я спрашиваю: «А для котов?» Они странно посмотрели: «А зачем вам корм для котов? Они должны сами питаться, мышей ловить», — рассказывает путешественница.



Тогда Людмила стала давать пробовать коту разные блюда в кафе, и он выбрал баншатай шулэн — это традиционный суп бурят-монгольской кухни на говяжьем бульоне с пельменями банш, кусочками говядины и домашней лапшой.

— Мы брали тарелку, там большие порции, я ему мясо давала, бульон наливала. Он с таким удовольствием ел, даже поправился. Мы заходили в юрту, нас там уже знали, смеялись, говорили: «А мы вам уже всё приготовили, мяско нарезали». Я с баночкой ходила всегда, они навынос давали, — смеется Людмила.



Кот испугался мышей в дацане

— Приехали в Нилову пустынь, не могли найти жилье, пансионаты все заняты, да и стоимость проживания оказалась дороговата для меня. Поехали в Ниловский дацан, который находится у подножия священной горы Бурхан Баабай в селе Хайтагол. Здесь и остались на ночлег за 500 рублей в сутки.



Там нам дали келью, где только одна кроваточка узенькая и маленькая тумбочка, там мыши по-хамски ходуном ходили. Мирон в первый раз в жизни увидел мышей и напугался. Он не хотел их ловить, он же был не голодный, просто наблюдал, нюхал их, — продолжает Людмила. — Во второй половине дня с Мироном отправились в Монды, это граница с Монголией. Перевал — слякотно, моросил дождь. Но виды из окна автомобиля впечатляли. Когда еду за рулем, я наслаждаюсь самой поездкой, красотой вокруг. Я несколько раз не могла проехать мимо, останавливалась, выходила, любовалась и фотографировала. Этим и ценно одному путешествовать — можешь выйти в любой момент, остановиться, никого не просить, не предупреждать, так проще. Лису степную видела, она через дорогу перебегала, такая полуоблезлая, — рассказывает Людмила.

В этот день попрощались с дацаном и отправились в Красноярск, остановившись еще на два дня в Вышке на горячих источниках.

Греется на солнышке Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











В Вышке их уже узнавали, к тому же Людмила каждый день писала о поездке и выкладывала много фото и видео во «ВКонтакте». Были случаи, когда местные жители находили на снимках родственников из другого села.

— Я про кого-то писала, выкладывала, а люди говорили: «О, так это мои родственники! Двоюродный брат, двоюродная сестра…» — рассказывает Людмила.



Конечно, МиронМихалыч производил на всех впечатление, отмечает путешественница.

— Его часто фотографировали, все гладили, он звезда. Нашу машину в Аршане уже узнавали. Окна открыты, жарко, люди смеялись: «Это же ваша машина с котом?» Останавливались, гладили, — говорит Людмила.



Известность спасла

Один раз известность, возможно, уберегла от проблем. Как-то раз Людмила сидела в кафе-юрте, никого не было, и зашла компания монголов. Разговорились, и стало понятно, что наша героиня путешествует одна. Подсели за стол.



— Взгляд тяжелый был. Говорили: «Как ты так, одна-то?» — вспоминает Людмила. Ей стало не по себе в тот момент.



Людмила показала им видео на своей страничке в соцсети, как ее снимало телевидение, и они спросили: «Ты что, медийная личность?» Людмила тогда сообразила и ответила, что каждый день пишет посты в соцсети, и, если с ней что-то произойдет, легко можно будет найти ее по геолокации. Это развеселило собеседников, и они признали, что ее путешествие — это «крутой поступок». Потом удивились тому, как хорошо она знакома с культурой региона.

Мирон на заборе Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Я когда еду в какие-то республики, всегда изучаю традиции, праздники. В это время в Бурятии был праздник Риха. Буряты семь дней на горячих источниках делают водные процедуры, считают, очищение происходит. Побеседовали с одним из подсевших о буддизме, обычаях. И он говорит: «Я не ожидал даже, что вы настолько осведомлены о наших традициях. Не каждый бурят, не каждый монгол знает то, что вы мне рассказываете». Возможно, если бы я повела себя по-другому, неизвестно, какой оборот был бы, — отмечает Людмила.



Кот напугал тувинцев

Людмила и МиронМихалыч Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Еще одна интересная поездка была в Туву в начале сентября.



— Очень красивая дорога в Абазе. Поехали через перевал, и, хоть наверху была база, заночевали на стоянке в машине. Утром просыпаюсь, а на улице минус два, представляете? Повезло, что с котом и он спит рядом, теплее было. Там холодно, но красиво. Мы шишки собирали, — рассказывает путешественница.

В Туве за 10 дней объехали самые интересные места — Чедан, Шаганар, были в Кызыле. Отдыхали на озерах — Сватиково и других.



— Я думаю, что до сих пор в Туву страшно ездить одной. Я подружилась по интернету с бывшим милиционером, он нас там сопровождал, защищал. Если куда-то приезжали, звал всех друзей, родственников, и говорил: «Посмотрите, какой кот!» — рассказывает Людмила.



В Кызыле она гуляла с котом возле многоквартирного дома. Только отвернулась, а Мирона уже нет. Через пару минут с первого этажа раздался страшный визг. Дверь в квартиру, откуда он доносился, была открыта, и туда как раз заходил мужчина, Людмила устремилась следом, но спросила перед этим, можно ли.

— Там женщина на тумбочку забралась, визжит, руками машет, ничего сказать не может. И показывает пальцем в угол. А там Мирон! Он не из пугливых, таким важным шагом, с гордо поднятой головой ходит по квартире. Я схватила кота. И тогда уже двое завизжали: женщина и ее муж. И стали ругаться на меня по-тувински, — продолжает Людмила.

Знакомство с кроликами

Недавно на выходные Людмила съездила в предгорья Кутурчина — это хребет в Красноярском крае.

Кролики Кутурчина Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Мирон времени зря не терял, пошел сам по себе развлекаться по территории, нашел кроликов, давай их гонять. Потом с ними под дом заскочил, я перепугалась, думаю, там его кролики забьют. Но они выскочили всё той же ордой — два кролика и Мирон — с другой стороны дома, — продолжает Людмила.



Ее впечатлила природа Восточного Саяна.



— В шесть утра я отправилась гулять по сопкам, птицы поют, тишина, а запах! Нет машин, бытового мусора, вокруг чистота. Чего только стоит один вид на Кутурчин! Заезжали в Выезжий лог, погуляли вдоль реки. Мирон собрал около себя всех рыбаков, туристов, гуляющих и отдыхающих. На обратной дороге встретили диких лошадей, нас предупреждали, что к ним лучше не подходить. Я кое-как отбилась от любопытной лошади, которая съела все угощение и хотела залезть в машину, было и страшно, и смешно, — рассказывает Людмила.

Все знакомые Людмилы обожают котика Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











Путешественница старается куда-то выбираться каждые выходные и праздники. С мая Людмила с котом уже дважды съездили в Хакасию, на Кутурчин, сходили на Есауловскую петлю.



В отпуск, скорее всего, поедет в Хакасию. Дальше в Монголию, хотелось бы в Казахстан и на Алтай.



«Я просто его водитель»

Лежанка для кота в машине Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











У Людмилы в машине есть для кота всё необходимое. На переднем кресле установлена удобная круглая лежанка. Правда, кот любит поваляться и возле заднего стекла, и тогда его матрасик переезжает туда. Людмила берет с собой запас корма и воды, специальные мисочки с крышечками.



Если путешествуют два кота, то приходится брать лоток и наполнитель. Ну, а Мирону это не нужно — он может показывать сигналами, что хочет в туалет, и его выпускают на улицу.



— Он просит обо всем так, что я понимаю. Едем, например, где-то, я говорю, надо останавливаться, потому что кот в туалет хочет, — рассказывает Людмила.



Конечно, делают остановки всегда вдали от трассы, Людмила сворачивает на проселочные дороги и отъезжает хотя бы метров на 50.

Везите меня! Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











У Людмилы два рюкзака — обычный и специальный — для переноски кошек с прозрачным «иллюминатором». Когда кот устает, сам залезает по хозяйке в этот расстегнутый рюкзак и сидит в нем.

Хотели бы также на берегу Байкала посидеть? Источник: предоставлено Людмилой Винниковой











— Кот любит сидеть на туристическом кресле. Мне кажется, он считает, что это его стульчик… Стульчик, разумеется, его, машина — тоже, а я просто его водитель, — улыбается Людмила.