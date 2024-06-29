Одна из лучших современных топ-моделей. Как девушка из российской глубинки завоевала мировые подиумы и вышла замуж за миллиардера

Известная модель Наташа Поли провела детство в Перми Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











38-летняя Наташа Поли — известная топ-модель, жена бизнесмена и желанная гостья светских вечеринок. Но когда-то она была обычной девочкой из скромной семьи. Редакция 59.RU неоднократно предлагала Наташе дать интервью, но из-за контрактов модель ограничена в общении с прессой. Тогда журналисты сами собрали историю звезды подиума. Рассказываем о детстве в Перми и карьере.

Модель известна на Западе под именем Наташа Поли (с ударением на второй слог), но ее настоящая фамилия Полевщикова. Поли — сокращенный вариант.

Источник: 59.RU

«Мне легче было пойти в парк или потанцевать в клубе»

Наташа родилась в Перми 12 июля 1985 года. В 15 лет девочка увидела в газете объявление о конкурсе красоты New Model Today в Москве, на который рискнула поехать и заняла второе место. Миланское агентство Why Not, организовавшее конкурс, предложило ей работу модели.

Первый опыт позирования перед камерой Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











— В 15 лет, когда я пришла в модельный бизнес, я вообще не понимала, что мне надо работать, что вместо того, чтобы гулять с друзьями, я должна идти на съемку, — рассказывала Наташа Поли в интервью Ксении Собчак для журнала «ОК» в 2011 году. — Для меня это было очень сложно — всё время улыбаться, постоянно примерять одежду, со всеми разговаривать. Меня это убивало. Мне легче было пойти в парк или потанцевать в клубе. А потом я начала понимать, что мне этого действительно хочется, я хочу работать, и я хочу изменить свою жизнь. Хочу уехать из своего города и добиться успеха. И в 17 лет, после окончания школы, я уехала. Это и стало точкой отсчета.



Наташа в детстве с любимой собакой Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











С мамой и братом Сашей в Пермском зоопарке Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











С родителями Сергеем и Ларисой Полевщиковыми и братом Сашей Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Уже в 16 лет Наташа снималась для лучших модных журналов, участвовала в рекламных проектах известных брендов, ездила в Москву, Милан, Нью-Йорк. В старших классах начала сотрудничать с итальянским брендом Alberta Ferretti Philosophy, работала в Париже и Токио. В агентствах ее считали ценным кадром, отмечали работоспособность и ум.

Несмотря на неожиданно начавшуюся карьеру и заграничные поездки, девочка продолжала учиться в обычной школе и приезжала в Пермь сдавать все экзамены.



— Она училась в 125-й школе, я был там учителем физики, — рассказывает 59.RU директор пермской школы «ТраеКТОриЯ» Владимир Миллер. — Школы уже нет, в 2005 году там открыли лицей № 10 при Высшей школе экономики.

Педагог вспоминает ученицу как ответственного человека.

— Меня удивляло, что уже тогда она, занимаясь карьерой и выезжая на конкурсы, приходила и сдавала все пропуски по физике, — продолжает Владимир. — Причем серьезно подходила к ее изучению, а не для галочки, как некоторые. Эту черту я в ней уважал. Не помню, какая у нее была оценка, кажется, твердая четверка. Наташа была достаточно самостоятельной, всё решала сама, ее маму я видел только на «Последнем звонке».

В школе, где училась Наташа, сейчас лицей № 10 Источник: Google.com/maps











Памятное фото у школы Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Поначалу во всех поездках Наташу сопровождала мама, а после 18 лет модель стала перемешаться по миру самостоятельно. И, как только достигла совершеннолетия, подписала контракт с миланским отделением престижного нью-йоркского агентства Women Management.

На этом фото Наташе 15 лет Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











До 18-летия Наташа работала только как фотомодель, а на подиум вышла в сентябре 2003 года на показе Emanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды. Тогда же приняла участие в показах Y's и Yuki Torii, и уже в следующем сезоне была занята в 50 показах на неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. С тех пор Наташу стали называть «королевой подиума», а директора агентств отмечали ее работоспособность и отсутствие звездной болезни.

Считается, что походка Поли — одна из лучших среди современных топ-моделей. Наташу любят дизайнеры и звезды. За всю карьеру она приняла участие в показах абсолютно всех топовых марок — Versace, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. В 2005 и 2006 годах модель участвовала в знаменитом шоу Victoria's Secret.

Она представляла такие бренды, как Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Nine West, Dolce & Gabbana и Jimmy Choo. В 2011 году модель снялась для фотокалендаря Pirelli. Фотографировал ее Карл Лагерфельд — главный модельер дома моды Fendi и Chanel, фотограф и коллекционер.

В интервью журналу ELLE Наташа признавалась, что с детства мечтала путешествовать, поэтому поступила в университет на менеджера по туризму.

— В моем представлении путешествие было самым доступным способом увидеть мир, — рассказала Наташа изданию. — Помню, как однажды с подругой поехали отдыхать в Коста-Рику и везде представлялись агентами, оценивающими гостиницы. В паре отелей нам даже поверили и поселили бесплатно.

Вот такой менеджер по туризму Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











У Наташи как у модели есть свой стиль Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Отварила луковую шелуху и вымыла голову

В 2011 году, в возрасте 26 лет, Наташа Поли вышла замуж за голландского бизнесмена Питера Баккера. У супругов родилось двое детей. Дочке Александре Кристине 11 лет, а сыну Эдриану Грею — 5.

Питер Баккер с дочкой Александрой Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Наташа с детьми Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Наташа до сих пор приезжает в Пермь, где живут ее родители и родной брат с семьей. Родные также часто гостят у модели и путешествуют с ней.

— Они всегда со мной, поддерживают во всем, очень гордятся, — рассказывала Наташа в интервью журналу ELLE. — Они в курсе всех событий, которые происходят в моей жизни. И часто со мной путешествуют. Маме очень нравится мир моды, она любит общаться со знаменитыми дизайнерами, моделями.

Поли с мамой в Перми в 2024 году Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Во многих интервью у модели спрашивают о секретах красоты. Поли охотно рассказывает о том, как ухаживает за собой.



— Я не ем мясо и курицу, — признавалась Наташа в интервью тому же ELLE. — Люблю морепродукты, рыбу и овощи. Хотя, признаюсь, иногда сложно устоять перед порцией картошки фри или кусочком пиццы. Мои слабости — это картофель фри, пицца и конфеты. Обожаю их!

На Каннском фестивале , 2024 год Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Первые советы по сохранению красоты Наталья вычитала в книге, которую дала ей бабушка. Она часто перелистывала ее и вдохновлялась на первые эксперименты по уходу за внешностью.

— До того, как стать моделью, я использовала разные трюки из книги, написанной еще в 1950-е, — рассказала Поли в своей колонке для британского Guardian в 2018 году. — Мне ее дала бабушка, и все, что там описывалось, напоминало разговор двух домохозяек. Однажды я отварила луковую шелуху и вымыла с этой жидкостью голову. Мои волосы стали клубнично-оранжевыми. Также использовала бутылки с водой в качестве тренажеров и делала маску из яиц и пива, которая пахла ну очень плохо. Еще одна вещь, которая отлично работает, — маска из свежей клубники. В ней много витамина С. Особенно здорово такая маска помогает загорелой коже.

Наташе идет быть блондинкой Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Где-то неподалеку растет клубника, из которой получаются прекрасные маски для лица Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Модель призналась, что обычно просыпается с опухшим лицом, поэтому каждое утро массажирует его десять минут без перерыва, используя розовое масло.



— В это время я могу гулять вокруг дома или искать зарядку от телефона, — добавляет Поли.



Еще она массажирует шею, так как это полезно для лимфодренажа, после чего выпивает большой стакан теплой воды с лимоном и делает зарядку.



Для того чтобы оставаться в форме, модель занимается фитнесом, ходит на кардио, бегает на свежем воздухе, занимается йогой и любит плавать. И ее параметры по-прежнему радуют: грудь — 85 см, талия — 58, Бедра — 87, а рост — 178.

Наташа ходит на фитнес, поэтому в такой прекрасной форме, а когда-то тренажерами были бутылки с водой Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Наташа говорит, что всегда ­следует совету ­мамы — нужно ценить свою индивидуальность, не пытаться копировать окружающих и самой ­решать, что хорошо, а что плохо.

Мама научила дочку ценить в самой себе индивидуальность Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Модель блистает на Каннском кинофестивале Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Для того чтобы поближе познакомиться с Наташей вне подиума, публикуем небольшое интервью, которое выложил на своем канале московский ЦУМ.

Фильм для главного модного универмага страны Источник: Центральный Универсальный Магазин

Модель любит читать, следит за кинематографом и неравнодушна к искусству, в том числе современному. Ее любимые фильмы — «Чтец» (18+), «Унесенные ветром» (18+) и «Малена» (18+). Среди книг, оказавших сильное влияние, «Анна Каренина» Толстого, «Одиннадцать минут» и «Вероника решает умереть» Коэльо, «Парфюмер» Зюскинда, «Идиот» Достоевского и Kite Runner Хоссейни.



Наташа любит читать, одна из любимых книг — «Анна Каренина» Источник: Natashapoly / Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)











Наташа любит изобразительное искусство, близко творчество Энди Уорхола, Ричарда Филипса, Дениса Хупера и Марины Абрамович. В ее личной коллекции есть несколько работ современного японского автора Такаси Мураками.



Слушает Эми Уайнхаус, Мадонну, Guns‘n Roses, Kings of Leon, Abba, U2, Yeah Yeah Yeas, Rolling Stones, Mia, Алишу Киз и Aerosmith.