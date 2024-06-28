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Развлечения Загадочная история «русской Рапунцель»: как Руслана Коршунова стала супермоделью и погибла в 20 лет

Загадочная история «русской Рапунцель»: как Руслана Коршунова стала супермоделью и погибла в 20 лет

Тайну ее гибели не могут раскрыть 16 лет

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1 комментарий
Руслана Коршунова оказалась на вершине модного олимпа, но слава длилась недолго

В девяностых девушка из рекламы Nina Ricci влюбила в себя весь мир. Кудрявая шатенка, взбирающаяся по горе яблок за заветным флаконом духов, очаровывала с первых секунд появления на экране. Так же быстро, как она покорила эту гору, модель взлетела на олимп мировой моды. Но сорваться с него оказалось смертельно опасно. Руслана Коршунова, за которой прочно закрепилось прозвище «русская Рапунцель», ушла из жизни в 20 лет. И обстоятельства ее гибели до сих пор остаются большой загадкой.

Детство и судьбоносная фотосессия

Руслана родилась на Чукотке, но всё детство провела в Казахстане — почти сразу после того, как малышка появилась на свет, семья Коршуновых перебралась в военный городок в окрестностях Алматы. В пять лет девочка потеряла отца, и матери будущей модели Валентине пришлось в одиночку поднимать Руслану и ее брата.

С юных лет будущая модель отличалась от сверстниц красотой: ангельское личико и длинная коса золотых волос сразу поразили одноклассников, когда Руслана переступила порог класса. Завистницы и влюбленные мальчики поначалу принялись дразнить ее за роскошные волосы, и маме даже пришлось защищать дочку от обидчиков. Но вскоре девочку приняли в коллектив.

С годами Руслана становилась только прекраснее. В 14 лет красавицу заметила редактор журнала «All Asia» и «Эйр Астана» Ева Бехер и тут же пригласила ее на съемки.

— Я увидела ее в немецком центре, где мы вместе штудировали язык. И просто глаз не могла оторвать, такое милое, красивое лицо, — рассказывала Ева Бехер, — Предложила сняться для моего журнала.

Руслана Коршунова с радостью согласилась, но вот незадача: мать девочки Валентина всегда выступала против модельной карьеры дочери — она мечтала, что ее девочка станет экономистом. Тогда Ева Бехер провела Руслане фотосессию в подвальной студии, и со снимками отправилась уговаривать женщину. Кадры впечатлили Валентину, и после долгого разговора она согласилась отпустить дочку при двух условиях: Руслана обещала хорошо окончить школу, а Ева Бехер — не снимать девушку в стиле ню.

Так Руслана стала звездой местных журналов. В 2003 году фотографии 16-летней красотки увидела рекрутер западной модной индустрии Деби Джонс — женщина прилетала в Казахстан по делам и в бизнес-классе самолета листала журнал «All Asia». Наткнувшись на фотографию Русланы, Джонс потребовала во что бы то ни стало найти красотку и отправить на Запад. Когда модель узнала, что ее ждут контракты и показы в европейских городах, то сразу же согласилась — и стала звездой модельного бизнеса.

Головокружительный успех

Всего за два года Руслана Коршунова поднялась на фешен-олимп. В 2005 году западные СМИ назвали девушку одним из главных открытий Нью-Йоркской недели моды. В заголовках ее прозвали «русской Рапунцель» — в честь потрясающих длинных волос.

В 18 лет Руслана уже покорила Нью-Йорк, Париж, Милан и Лондон. При этом друзья «Рапунцель» рассказывали, что девушка продолжает оставаться всё той же скромницей, которой была в школе. Руслана не любила шумные вечеринки с алкоголем — в отличие от коллег по подиуму, она рано ложилась спать, а в свободное время писала стихи.

Воспитание девушки помогало ей избегать нежелательных поклонников. Как-то раз Руслане предложили очень щедрый контракт — стать лицом одного популярного бренда водки. Однако в модельном бизнесе ходили слухи, что президент компании любит распустить руки во время работы с моделями. Так что, несмотря на солидный гонорар, Руслана отказалась от предложения.

Мужчин, желавших воспользоваться красотой «Рапунцель», на ее пути оказывалось немало: американские фотографы, предлагавшие провести ночь в отеле, светские сводники, донимавшие ее по телефону, — на все подобные предложения следовало четкое «нет».

За всю свою карьеру Руслана Коршунова соглашалась работать лишь с самыми известными и уважаемыми брендами — она сотрудничала с Vera Wang, Christian Dior, Jill Stuart, Betsey Johnson и многими другими.

Но золотым билетом для Русланы стал контракт с брендом Nina Ricci — сказочную рекламу аромата в розовых тонах показывали по всему миру.

После этого в СМИ начали шептаться об огромных гонорарах «русской Рапунцель», но мать девушки опровергала сплетни о миллионных заработках.

— Она не была миллионершей, — признавалась мама Русланы, — Только и скопила на квартиру в Москве. Но купить ее так и не успела.

«Она лежала на дороге, маленькая и беспомощная»

В 2008 году Руслана Коршунова переехала в Нью-Йорк в квартиру на Манхеттене. Всего через несколько месяцев, 28 июня, консьерж, работавший в доме модели, увидел ее тело на тротуаре.

— Она лежала на дороге, маленькая и беспомощная, в луже крови, окруженная толпой. У нее были сломаны руки и шея, — рассказывал консьерж, — Ее волосы! Они стали намного короче, чем когда я видел ее в последний раз той ночью, живой и счастливой. Казалось, что их обрезали в спешке, так как концы были неровными.

Полиция Нью-Йорка не нашла ничего подозрительного в доме Русланы: в квартире не было ни следов борьбы, ни предсмертной записки. В итоге силовики пришли к выводу, что модель покончила с собой.

Дом, в котором жила Руслана Коршунова

Однако знавшие девушку люди уверяли, что Руслана не могла пойти на такое — модель никогда и никому не рассказывала о своих проблемах. Знакомые и родные выдвигали разные гипотезы о смерти девушки.

— Нет ни одного свидетеля, который что-нибудь бы видел и мог прояснить ситуацию, — объясняла мама Русланы. — Причем та камера, которая смотрела на дорогу, — с нее показания никто не снял.

Как будто бы сознательно кто-то убирает все свидетельства.

Ближе всех к разгадке подобрался журналист Питер Померанцев — он предположил, что Руслана Коршунова оказалась втянута в секту.

Тренинги «Роза Мира»

Питер Померанцев решил разобраться в смерти юной модели. Журналист выяснил, что незадолго до гибели девушка начала посещать тренинги личностного роста «Роза Мира». Туда же ходила и еще одна модель, знакомая с Русланой, Анастасия Дроздова — через год ее также нашли мертвой.

Журналист разузнал, что моделей заманил в «Розу Мира» общий знакомый, который дождался момента, когда девушки столкнулись с личными проблемами и трудностями в карьере. Тогда приятель моделей пообещал, что на тренингах им точно помогут со всем справиться.

Питер Померанцев решил на своем опыте понять, чем занимаются в «Розе Мира», и отправился туда со скрытой камерой.

— Когда вы входите в «Розу», там тьма и крики — рассказал Питер, — Всё создано, чтобы оглушить сознание, приостановить критическое мышление.

После этого к растерянным посетителям подходит «тренер» и уговаривает попробовать трехдневный курс личностного роста. Согласившиеся оказываются в трехдневном аду, во время которого их заставляют вспомнить свои худшие переживания.

— Это были три дня крика, извлечения подавленных воспоминаний, медитации с последующими танцами, слёз с последующим экстазом, — пересказал свой опыт Питер Померанцев.

Во время тренингов участников уговаривали продолжить обучение. Один из сотрудников «Розы Мира» рассказал журналисту, что Руслана оказалась под большим впечатлением от курсов и ходила на них три месяца.

— У Коршуновой было то, что мы называем «откатом». Она чувствовала себя немного странно. Вы могли встретить ее бродящей по городу, не зная, что она там делала. Может, она плакала по ночам, — рассказал журналисту один из сотрудников «Розы Мира».

Также расследование попыталась провести журналистка Елена Костюченко, однако после четырех занятий в «Розе Мира» у нее развилась тяжелая депрессия, и девушку поместили в психиатрическую клинику.

После резонанса филиал «Розы Мира» в Москве проверили в Следственном комитете РФ. Несмотря на то что никаких улик найдено не было, вскоре центр личностного роста в столице прекратил свою работу.

В январе 2024 года в истории Русланы Коршуновой появились новые подробности — оказалось, что за два года до смерти модель летала на скандально известный остров Джеффри Эпштейна, известный тем, что на нем юных знаменитостей насиловали богатые мужчины. Поползли новые слухи, что из-за сексуального насилия девушка оказалась подавлена и именно это подтолкнуло ее в руки тренеров из «Розы Мира».

Настоящая причина трагедии так и осталась для всех загадкой.

В последний путь Руслану провожали в Москве.

— Дочка сильно любила этот город и хотела бы, чтобы ее последним пристанищем стала ее любимая Москва, — объясняла мама модели.

Родственникам Русланы предложили сделать девушке парик, чтобы на церемонии прощания скрыть грубо обрезанные волосы. Но они отказались.

«Русская Рапунцель» закончила свой путь без прекрасных локонов. Как и героиня сказки, в честь которой получила свой псевдоним.

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Комментарии
1
Гость
28 июня 2024, 16:03
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎
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